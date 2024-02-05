ERMAN TOROĞLU

Çağırmıyorsan VAR’da işin ne!

Biri ligin üçüncüsü, biri dördüncüsü ama açık ara alt kattalar. Koca 45 dakika öyle geçti. Ne zaman sahneye Semih çıktı, şahsi becerisiyle bir gol attı. İkinci yarı Trabzonspor biraz can havliyle çıkıyor gözüktü ama vitaminsiz. Yine Semih, yine şahsi becerisi ve gücüyle ikinci golü yaptı. Beşiktaş, Ghezzal'ı kazanmak için çalışıyor. Bence doğru da yapıyor. Beşiktaş'ta bir isim daha var; Cenk. İyi bir santrfordu, iy i paraya gitti. Tutunamadı, geldi ama hep yokuş aşağı gidiyor. Eğer düzelmezse, seneye Beşiktaş'ta forma giymesi zorlaşır.

Bu galibiyet Beşiktaş için moral oldu. Trabzonspor için çok kötü. Trabzonspor'un tek hedefi kaldı, Türkiye Kupası. Orada da ilerleyemezlerse Abdullah Avcı'nın işi zora girer gibi geliyor. Hakem, FIFA hakemi ama her pozisyonda oyuna ve topa müdahale ediyor. Bir pozisyon var ceza alanı içinde, Bardhi'nin çekilme pozisyonu. Hücumcunun iki ayağı da yerdeydi. Top gelirken Svensson tutmaya başlıyor. Hakem karşıdan bakıyor. Bardhi havalanmaya başlıyor, havalanıyor. Hâlâ tutmaya devam ediyor. Bardhi topa gidecek, bırakmıyor. Çekmeye devam ediyor. Hakem görüyor ama VAR'ın çağırması lazım. Net penaltının verilmesi gerekiyordu. VAR'ın kesin çağırması lazımdı. VAR çağırmıyorsa ya hakemden ya da bir yerden korkuyor. Çağırmıyorsan orada işin ne? Ayakları yerde olsa Bardhi'nin, tutsa bıraksa yemeye kalkıyor diyeceğim. Yükselmeye kalkınca tutuyor. Su götürmez bir penaltı.

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