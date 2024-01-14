ERMAN TOROĞLU

Semih tepeden tırnağa futbolcu

Beşiktaş takımı fizik olarak daha tam hazır değil. Neden? Tek taraflı iyi şeyler yapıyorlar ama ikili yapamıyorlar. Mesela defansta iyi şeyler yapmaya kalkıyorlar, hücuma gidecekler. Gidiyorlar ama arkadan destek gelmiyor. Çünkü destek sağlasalar aynı güçte geriye dönemeyecekleri için gitmeyi düşünmüyor futbolcular. Yeni teknik adam Fernando Santos'un bayağı bir işi var.

Bir oyuncu seyrediyorum Semih diye. Adam tepeden tırnağa futbolcu. Fiziği de iyi. Şu ana kadar neden fazla şans bulamamış inanamıyorum. Bu çocuğun neden oynatılmadığını sorduğum zaman da Beşiktaş'ın neden çok teknik direktör değiştirdiğini daha iyi anlıyorum. Peki teknik direktörler bu tarz oyuncuları fark edemiyor, hakemler fark ediyor mu? Hayır. Bu çocuk karşısındaki oyuncuyu 3 sefer eze eze geziyor. Karşısında faul yapan oyuncuya kart gösteremiyor. Neden? Çünkü futbol bilgisi yok. Oynayana değil oynatmayana prim veriyor hakem. Son dakikalara doğru 2-0'dan sonra Gedson Fernandes'e yapılan hareket net penaltı. Hadi hakem göremedi VAR'dakine ne demeli? Sanki biraz Beşiktaş rüzgarını arkasına alırsa yönetim dahil iyi şeyler yapacakmış gibi gözüküyorlar. 1.5 yıl vakitleri var. Siyah-beyazlılar ya kabuk değiştirecekler ya eski kâbuslu günlerine dönecekler. Düşünün bir futbolcudan bayağı bir parayı FIFA çatır çatır topçuya verdirdi. Dün önceki yönetimin bıraktığı ikinci leş Boyd'dan da kötü haber geldi. Usulsüz üyelerin de belgeleri noter kanalına girmiş durumda. Demek ki yeni yönetimin işi bayağı zor.

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