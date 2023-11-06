ERMAN TOROĞLU

Beşiktaş, gazı kaçmış gazoz gibi!

Yazıyı yazmaya başladığımda skor 3-2 Antalya lehine, bitime 7 dakika var. Sahadaki mücadeleye göre Beşiktaş berabere kalır mı? Zor gözüküyor. Siyah-beyazlılar, sahada havası kaçmış gazoz. Ancak herhalde burada Afrika kökenli oyuncularla diğer futbolcular veya teknik kadroyla bazı oyuncular bayağı bir sorunlu herhalde.

Aboubakar, Sergen Yalçın döneminde güzel işler yaptı, sonra kasığı attı, az daha şampiyonluk gidiyordu. Kasık öyle bir şey ki kimse anlayamaz. Fakat bu sefer de ateşi artmış, ishal olmuş herhalde. İlk yaptığı olaydan sonra öyle futbolcuyu kulüpten içeri sokmamak lazım ama maalesef bizde bırakın sokmamayı kurtarıcı olarak alıyorlar ve baş tacı yapıyorlar. Antalyaspor normal futbolunu oynasa çok rahat kazanacağı bir maç ama işte karşısında büyük takım olunca psikolojik olarak etkileniyorlar. İlk yarı çok kötü geçiyor. Seyrederken uyuyorsunuz neredeyse ama ikinci yarı biraz daha iyi. Goller olunca hiç olmazsa hareketleniyorsunuz.

Beşiktaş'ta Mert Günok yedekte, kalede Ersin oynuyor. Mert sağlamsa niye oynamıyor? Burak'a sormak lazım.

Beşiktaş, öyle bir duruma geldi ki Hasan Arat dışında kimse başkanlığa adaylığını açıklamadı. Şu anki yönetimde olanlar maç kazanınca başkan olma, kaybedince ayrılma hevesindeler. Varın Beşiktaş'ın durumunu siz düşünün. Yalnız şu var; kim gelirse gelsin 7 milyar liralık inanılmaz bir borcu var Beşiktaş'ın. İşin sonu nereye varır? İçeriden halledebilirler mi, yoksa Arap sermayesi mi gelir bilinmez.

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