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ERMAN TOROĞLU
Pereira istenmiyor

Pereira istenmiyor

25.10.2021, Pazartesi
İlk yarı Fenerbahçe tek kale oynadı, Alanya hiç çıkmadı. Peki bu kadar tek kale oynamasına rağmen çok pozisyona girdi mi sarı-lacivertliler? Hayır... İkinci yarı, Fenerbahçe Teknik Direktörü, kendisini maça kaptırıp bizim gibi seyretmeye başlayınca oyuncu değişikliklerinde geç kaldı. O geç kalınca Alanyaspor oyuna ağırlığını koymaya başladı. Fenerbahçe'de oyuncu değişiklikleri geç gelince de ikinci yarının 20-25 dakikasında oyuna Alanya hakim oldu. Nitekim böyle bir pozisyonda gol buldular.
Bazı arkadaşlar diyor ki; Fenerbahçe defansında oynayan üçlü, hem süratli hem çabukmuş! Hem süratli hem çabuk oynayan bu defans böyle iki tane gol yer mi?
Fenerbahçe çok transfer yapmış. İyi güzel de golcün var mı; yok. Burada tehlikeli olabilecek bir adam var; Valencia. Teknik adam onu yanında oturttu. Pelkas'ın geldiğindeki performansına bakın, bir de şimdiki haline!.. Teknik adama da küsmüş, takıma da küsmüş, kendine de...
Dün gece şu net gözüktü: Teknik adam Fenerbahçeli futbolcular tarafından istenmiyor. Aralarında sevgi bağı yok. Tamam, teknik adamı sevmeyebilirsin ama futbolda duygusallığa da yer yok. 'Kapıdan çıkan kadının topuğuna bakmayacaksın' diye bir laf var! Yani; bu adamı denedin, yolladın yine niye aldın!
Ama şu bir gerçek; Ali Koç'a, Fenerbahçe Kulübü başkanlığı küçük geldi. Kaldıramıyor.
Aferin Halil Umut Meler'e... Sıfır hatayla maç yönetti. En ufak bir hatası olsaydı; Ali Koç ihaleyi gene hakeme yıkacaktı.
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