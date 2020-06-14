14 Haziran 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Erman Toroğlu Fikret Orman kına yaksın!
ERMAN TOROĞLU
Fikret Orman kına yaksın!

Fikret Orman kına yaksın!

14.06.2020, Pazar
Ayıp çok ayıp. İnsanların aklıyla ve gözüyle dalga geçmeyin. Beşiktaş'ın attığı golde yan kamera gösteriyor iki defa, Beşiktaşlı oyuncu net ofsayt.
Hakem oyunu durduruyor, görüntüye bakıyorlar bir de ne görelim; o pozisyonu o açıdan göstermiyorlar, kale arkası açısından gösteriyorlar, ofsayt olmadığını anlatıyorlar bize.
Yahu arkadaşlar yapmayın, insanları aptal yerine koymayın. Bunu nasıl yapıyorsunuz ve kimler yapıyor? Bunların hesabını sormazsanız, Türk futbolunda zaten bir güvensizlik var, iyice batağa gireriz. Yahu elektronikle oynamayın bari. Yani sözün özü; ayıp oğlu ayıp, yazıklar olsun.
Beşiktaş takımı ikinci yarıda baskılı gözüktü. Antalyaspor mümkün olduğu kadar geri çekildi. Top yaparak akına çıkamadı. Aslında orta sahada biraz daha iyi top yapsalar 3-4 yapmaları işten bile değil. Şu anlaşılıyor ki Beşiktaş bu seneyi unutmuş, seneye bakıyor. Çünkü sahaya çıkan kadro, sonra oyuna girenler, yönetimle Teknik Direktör Sergen Yalçın konuşmuşlar, önümüzdeki yıl 'kimler kalacak, kimler gidecek' ona bakıyorlar, işleri zor. Yüksek paralar alan oyuncuları belli ki gönderecekler. Yani yıllar önce Samet Aybaba'yla yaşanan 'feda'yı yapacaklar seneye ama bunu açık açık söyleyemiyorlar, söylemiyorlar. Çünkü kombine satacaklar, seyirciyi köpürtecekler ama hangi takımla, hangi kadroyla. Önümüzdeki yıl da işi çok zor. Bunun için de yazının sonunu şöyle bitireceğim; Fikret Orman kına yaksın...
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
En hazır takım Trabzonspor 13.06.2020 Cumartesi
Kurallara uyulmazsa yangın çıkar 08.05.2020 Cuma
Raporlar verildi lig planımız hazır 30.04.2020 Perşembe
Başkanlar şov yapıyor 22.03.2020 Pazar
Yahu arkadaşlar bir cinayet işlendi! 16.03.2020 Pazartesi
Yeter artık yahu! 15.03.2020 Pazar
Bunların yüreği civciv yüreği! 09.03.2020 Pazartesi
Yazık! 08.03.2020 Pazar
Nerede duracağını bile bilmiyor! 07.03.2020 Cumartesi
Vitaminsiz 01.03.2020 Pazar
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA