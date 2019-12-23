ERMAN TOROĞLU

90 dakikanın geneline bakıldığında F.Bahçe maçı hak etti. İkili mücadeleleri kazandılar, 60-70 dakika iyi pres yaptılar ve bu presi yaparken çok adamla yaptılar. Böyle olunca da Beşiktaş kafayı kaldıramadı. Peki kaldıramadı da bunda teknik direktör farkı var mıydı? Vardı... Birisi orta sahayı koşan, pres yapan adamlardan kurdu. Diğeri pres yapmayan, topla iyi oynayamayan adamlardan kurdu.MaçaN'Koudou ve Ljajic ile başlaması gerekirdi.Dün akşam Beşiktaşlı bazı futbolcular çalıştılar ama takımın beyni yoktu.Kontrolsüz oynadılar.Buna mukabil Fenerbahçe planlı oynadı. Orta sahayı koşan adamlardan kurdu, daha fazla topa bastılar. Ozan hem futbol oynadı hem oynattı. Gustavo keza aynı. Diğerleri de iyi mücadele edince Fenerbahçe, Beşiktaş'a üstünlük sağladı.Dün gece Ersun Yanal doğru işler yaptı. Hem takımı çok koştu hem de taktik olarak doğru işler yaptı. Abdullah Avcı, geçen Malatya maçında sınıfta kalmıştı, dün de sınıfta kaldı. Avcı'nın tecrübe kazanması için biraz daha fazlayapması lazım. Bu avcılık yetmiyor.Fenerbahçe maçı hak ederek kazandı amma ve lakin 49'uncu dakikada öyle bir pozisyon var ki skor 2-1 Fenerbahçe lehineyken Serdar Aziz, Vida'yı ceza sahasında grekoromen güreş karışımı yere indirdi.Net bir penaltı!Fenerbahçe'ninkazandığı penaltıda çok doğru bir hareket yaparakCüneyt Çakır'ı çağırdın. Doğru bir karar çıktı. VARböyle pozisyonlarda var! Ama sizin mantığınızolursa o zamansizin hakkınızdaki adalet kelimesine şüphe düşer.Ey Mete Kalkavan, Cüneyt Çakır'dan korkuyorsan VAR'da işin ne? Demirden korkuyorsan trene binmeyeceksin... Ama şunu demiş olabilirsin;"Cüneyt hocam, Cüneyt abim gözünün önünde görmedi. Şimdi ben çağırırsam kendimi yakarım.Yarın maç 2-2 biterse Fenerbahçe beni kara listeye alır..." Böyle mi düşündün ey Mete Kalkavan?