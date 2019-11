ERMAN TOROĞLU

Öyle bir maç ki ne anlatsanız hikaye... Bu maçı şöyle tarif etmek daha iyi: Sene 80;

Tuzla piyade okulunda yedek subay talebeyim. Tuzla'da sahalarda eğitim yapıyoruz. Başımızdaki yüzbaşı bir yılan yakaladı. "Bakın arkadaşlar" dedi. "Savaş anında bu yılanı kesip nasıl yeriz onu anlatacağım size..." Canlı yılanın boğazına yakın yerden boynunu kesti. Sonra kestiği yerin kenarlarından biraz et arası açtı.

Et kısmında tuttu ve deriyi çekti.

Yılan cascavlak kaldı. "Biz bunu zor şartlarda mangal yapar üstüne koyar yeriz" dedi.

Dünkü maç aynen böyle...

Antalyaspor ilk yarı rezalet...

Hatta rezalet ötesi... Beşiktaş gayet iyi geliyor. 3-4-5'i rahat bulur.

Kaçırıyor. Laubalilik de var. 'Eğer bir mucize olmazsa Beşiktaş bu maçtan rahat çıkar' diyoruz. İkinci yarı başlıyor. Allah Allah o Antalya gitmiş başka Beşiktaş gelmiş.

Yani yılanın derisi yüzülmüş. Bu sefer Antalya kaçırdıkça kaçırıyor.

Beşiktaş kazanıyor ama tabiri caizse; verilmiş sadakası varmış! Ben Antalya yöneticisi olsam futbolculara büyük ceza veririm. Para cezası...

Mağlup oldukları için değil. Madem ikinci yarı bu futbolu oynuyorsunuz, hani bir şarkı var ya 'daha önce nerelerdeydiniz' diye onun yüzünden.

İki yarıya baktığımızda maç 2-2 bitseydi adaletli olurdu. Maçın hakkı da buydu. Bir devre Beşiktaş bir devre Antalya müthiş... Bu tip maçlarda teknik taktik yazamazsınız.

Yalnız şunu da ilave edelim;

Antalya ve Beşiktaşlı futbolcuları mücadelesinden dolayı tebrik ederim.

Sebebi stadın çim zemininin rezilliği.

İnanın jokey kulübü böyle bir sahada atların koşmasına izin vermez. Bu zeminlerin düzeltilmesi lazım. Büyük sakatlıklara yol açılabilir. Futbolculara milyonlar veriyorsunuz stadın zeminine 3 kuruş harcamıyorsunuz.

Yapılarken drenajların doğru yapılması şart...

Her şeye rağmen heyecanlı bir maç izledik iki takımı da tebrik etmek lazım. Dünkü maç şunu gösterdi. Beşiktaş, Galatasaray galibiyetinin arkasına saklanmasın.

Çünkü Galatasaray son zamanlarda ortalıklarda yok. Futbol oynamıyor.