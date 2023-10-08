ERHAN AFYONCU

ABD ile 223 yıl önce tanışmış, ilk resmi ilişkilerimiz ise 1823'te başlamıştı. Türk tarihçiliğinin en önemli isimlerinden rahmetli Akdes Nimet Kurat,isimli kitabında anlatır.Amerika 18. yüzyılın sonlarında Osmanlı İmparatorluğu'nun Kuzey Afrika'daki vilayetleriyle temas kurdu. Rahatça ticaret yapmak için bir haraç vermeye de mecbur oldu. Başka bir yazımızda bu hikâyeyi teferruatlıca anlatacağız.İlk ABD gemisi 1797'de İzmir'e geldi. Amerika'nın Londra ElçisiLondra'daki Osmanlı Elçisiiletemasa geçerek iki ülke arasındaki resmi münasebetleribaşlattı. Bu temas sonucunda ABD'ninLizbon Elçisi1797'de İstanbulelçisi olarak tayin edildi, ancak elçi İstanbul'agelemediği için resmi ilişki kurulamadı.1800'degemisi, Cezayir Dayısıya yıllık vergisini getirince, dayı geminin padişaha hediyeler götürmek için İstanbul'a gitmesini istedi. Kaptan gönüllü olmasa da Cezayir Dayısı'nın zorlamasıyla padişaha gidecek aslan, kaplan gibi hediyeler ve Cezayir temsilcilerini alarak yola çıktı. İstanbul'a gelerek Yedikule açıklarında demir atan gemiye hisar muhafızı tarafından kuzu ve çiçek gönderildi. Kuzu barışı, çiçek ise hoş geldiniz mesajını ihtiva ediyordu.1800'de İstanbul'a gelen ABD gemisini gören hükümdarıin,dediği rivayet edilir.ABD gemisine herkes ilgi gösterdi. KaptanıderyaAmerikan gemisini himayesialtına aldı ve İstanbul'da kolaylıklartemin etti. Geminin güzelliği ve askerlerinindisiplini hayranlık uyandırmıştı. KaptanıderyaKaptanyeiki ülke arasında resmi ilişkilerinkurulmasının lüzumunu anlattı; amaABD'li kaptan yetkisi olmadığını söyleyerekteklifi reddetti. İstanbul'da52 gün kalan ABD gemisi, 1800Aralık'ında şehirden ayrıldı. Amerikalıkaptanın mecburi İstanbul seyahati birnetice vermese de bu iki devlet arasındakiilk temastı.1802'de Pensilvanyalıİzmir'e konsolos tayin edilmek istendi amaiki devlet arasında resmi bir ilişki olmadığıiçin Osmanlı yönetimi kabul etmedi. 1811'deşirketinin İzmir'e gönderdiğiPensilvanyalıAmerikalehine gelişmeler elde edince ABD tarafındanİzmir'e konsolos tayin edildi; ama Osmanlı yönetimitarafından resmen tanınmadı.Amerikan yönetimi 1817'de Türkiye ile temas kurmak istedi ancak bir netice alınamadı. 1820'de New York'lu bir tüccar olanİstanbul'a gönderildi. Bu sırada çıkan Yunan isyanından dolayı ortalık karışıktı. Ancak ABD'li tüccar ticaret imkânlarını inceledi. Osmanlı yönetimi,in İzmir konsolosluğunu ancak 1823'te resmen tanıdı. 30 yıldan fazla İzmir'de kalaniki devletin ilişkilerinin gelişmesinde önemli rolü oldu.Kaptanıderyada bu yıllarda Amerikaile ilişki kurulmasını istiyordu. Amerikan hükümeti bu durumdan haberdar olunca Akdeniz filosu komutanı Amiralı Türk amiraliyle görüşmesi için gönderdi. Amiral27 Mart 1825'te Boston'dan hareket etti. Altı gemilik filoyu ABD Cumhurbaşkanı da uğurlamaya gelmişti.ABD filosu 20 Ağustos'ta İzmir Limanı'na girdi. O sırada büyük bir yangın çıkmıştı. ABD filosunun söndürmeye yardım etmesi İzmirlilerin sempatisini kazanmalarına yol açtı. O sırada Türk donanması, Yunan isyanını bastırmakla meşgul olduğundan temas kurulamadı ve ABD filosu kışı geçirmek için Portekiz açıklarında Minorka Adası'na gitti.ABD filosu, 1826 Temmuz'unda tekrar İzmir'e geldi. Daha sonra Türk ve ABD gemileri Midilli Adası'nda buluştular. 6 Temmuz'datarafından gemide kabul edilen Amerikalılar, kaptanıderyanın nezaket ve zekâsından dolayı hayretler içinde kalmışlardı.da Amerikalıların amiral gemisi North Carolina'yı ziyaret etti.ABD gemisinin İngiliz, Rus ve Fransız gemilerinden daha iyi olduğunu görmüştü. 1827'de Osmanlı donanması, İngiliz-Fransız ve Rus gemileri tarafından yok edilince yeni donanma inşası için ABD'den istifade düşünüldü.1828'de İzmir Konsolosuantlaşma için İstanbul'a geldi ama başarılı olamadı. 1830'da ise ABD hükümeti New York'lu bir tüccar olani İstanbul'a gönderdi. Uzun müzakerelerden sonra 7 Mayıs 1830'daimzalandı. Antlaşmanın bir de gizli maddesi vardı. Bu maddeye göre Türkiye'ye savaş gemileri inşa edilecekti. Ancak açık maddeler onaylanırken, gizli madde ABD senatosunda az bir farkla reddedildi. 15 Nisan 1831'deİstanbul'a maslahatgüzar olarak tayin edildi. Böylece ABD ile resmi münasebetler kuruldu.Amerika'nın İstanbul'daki ilk diplomatik temsilcisi David Porter, 1780'de Boston'da doğdu. Denizci olup ABD donanmasında hizmet etti. David Porter, ABD'nin Akdeniz filosunda hizmet ederken 1803'te Osmanlı'nın Kuzey Afrika eyaletlerinden Trablusgarb'daki denizcilere esir düştü.David Porter, esaretten sonra ABD donanmasında hizmete devam etti. 1812-1815 İngiliz Savaşı'nda önemli hizmetleri oldu. İspanya-Amerika savaşında haksızlığa uğrayınca Meksika donanmasına girdi. Ancak Meksika-ABD savaşı başlayınca ülkesine döndü. Tersane müdürlüğü yaptı. Daha sonra Başkan Jackson tarafından 1830'da Cezayir'e konsolos olarak görevlendirildi. Ancak Cezayir işgal edilince işsiz kaldı. 1831'de İstanbul'a maslahatgüzar olarak tayin edildi. Porter, 11 Ağustos 1831'de İstanbul'a geldi. 1843'te ölene kadar burada ABD'nin temsilcisi olarak kaldı.