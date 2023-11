Gelin bugün daha keskin adımlar atalım. Olması muhtemel gelişmeleri işaretleyelim... Bunun için önce olan biteni doğru anlamak şarttı. 7 Ekim'den bu yana herkesten farklı yazıyorum. Biliyorum... Bakış açısı her şeydir aslında. ABD'nin, büyük planını bildiğim için kimlerle nerede nasıl uğraşacağına kafa yoruyorum. HAMAS saldırısından sonra sanırım kimse "ABD, İSRAİL'deki İNGİLTERE'Yİ kovuyor" diye yazmadı. Ben ısrar ettim yazmaya. Ne oldu? Biden geldi BAŞKAN gibi karşılandı. İsrail devleti havalimanına koştu. Doluştu. Cumhurbaşkanı da başbakan da vekiller de oradaydı. Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak bir gün sonra tel Aviv'e indi. Tek kişi karşılamadı! Anlattığım buydu.

ABD'nin gerçek rakibi İSRAİL ya da TÜRKİYE değildi. Fakat bu iki ülke ABD planları açıcısından KARŞIDA olmamalıydı. Aynı hassasiyet City of London ve ÇİN için de geçerliydi. Gelinen noktada Türkiye 17-25 Aralık operasyonlarının, GEZİ Eylemleri'nin 15 Temmuz'un yorgunluğunu yaşıyordu. Sarsıla sarsıla giden bir ülkeydi TÜRKİYE. İSRAİL rahattı. ABD ve İNGİLTERE'nin gücüyle hem dokunulmazdı hem de güçlüydü. Çin'in DOĞU'dan esmesi 65 ülkedeki taşları yerinden oynattı. İPEK YOLU PROJESİ çok büyük bir aklın ürünüydü. ABD'ye karşıydı. Gerilim kaçınılmazdı. Kaçamıyoruz da zaten... ABD yıkılmamak için bu projeye baskı yaptı. Uzaktan bakıldığında bile Türkiye'nin de İsrail'in de yatırımlarına buna göre şekil verdiği görülmekteydi. Bizim için DOĞRU olan ABD için yanlıştı. İsrail bu noktada ilerideydi! HAYFA Limanı'nın ÇİN'e verilmesi, AKDENİZ gazının Türkiye ile AB'ye sunulması ve ÇİP meselesi gibi konular da can sıkıyordu. Dün de yazdığım gibi özellikle ÇİP meselesi hayati önemdeydi. YENİ HAYATIN ADI ÇİP'ti...

Açalım şimdi...

Belki çok kişi bilmeyecektir ancak 11 Mart 2019'da NVIDIA Mellanox'u satın alacağını duyurdu. Mellanox, Mayıs 1999'da Intel Corporation ve Galileo Technology'nin öncülüğünde kuruldu. Eyal Waldman, Shai Cohen, Roni Ashuri, Michael Kagan, Evelyn Landman, Eitan Zahavi, Shimon Rottenberg, Udi Katz ve Alon Webman kurucular kadrosuydu. Eyal Waldman, Mellanox'un BİR NUMARASIYDI. Şirket İsrail'in Yokneam şehri ile Kaliforniya arasında yaşıyordu adeta... Mellanox stratajik bir hamleydi. Şirketin Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp'a (TSMC) bağlantısı vardı. VERİ MERKEZLERİ, BULUT SİSTEMLERİ, DEPOLAMA gibi karakteristik özellikleri öne çıkıyordu. Yüksek performanslı ağ teknolojisi ise rakipsizdi! Bu nedenle NVIDIA gelip 7 milyar dolar verdi. Başka isteyenler de vardı. Waldman'ın kararı bu yöndeydi...

Dün de yazdığım gibi APPLE-AMAZON-MICROSOFT-INTEL de buradaydı zaten. Milyarlarca dolarlık yatırım yapıyorlardı. ÇİP üzerinden gidiyorlardı. 7 Ekim'deki HAMAS saldırısı çok ses getirdi. Pek çok insan hayatını kaybetti. İsrail-Gazze sınırındaki Supernova müzik festivalini basan HAMAS, bu eylemle dünyayı resmen sarsıyordu. Hayatını kaybedenler içinde yine dikkatlerden kaçan iki isim vardı! Mellanox'un kurucusu Eyal Waldman'ın kızı Danielle ve erkek arkadaşı Noam Shai...

HAMAS'ın saldırısına stratejik bir silah olan ÇİP cephesinden de bakıyordum. Dün de altını çizdiğim gibi Nvidia'nın önemli mühendislerinden olan Avinatan Or ve kız arkadaşı, HAMAS tarafından rehin alınanlar arasındaydı. Avinatan Or, ÇİP teknolojisinde DEVRİM sayılabilecek bir aşamaya gelen bir mühendisti. City of London'la ya da Çin'le yakın olan sadece Netanyahu değildi. Çin için hayati önemde olan ÇİP teknolojisi doğal olarak iştah kabartıyordu. ABD gibi bir rakiple mücadele etmek için bu güce sahip olmak son derece doğaldı. Saldırı esnasında bir akıl bir el gelip Avinatan Or ve kız arkadaşını kaçırdı. ABD, elleriyle büyüttüğü İSRAİL'i Çin'e kaptırmak istemiyordu. Bunun için gerekeni yapardı. Yaptı da. Önceki akşam da bizim TÜRK-FİLİSTİN HASTANESİ vuruldu. Hedefler özenle seçiliyordu! İsrail'i, terörle silahla donanmayla güçle Washington çizgisinde tutuyordu. Kimsenin itiraz edecek hali de yoktu.

Peki böylesine değerli ve önemli bir mühendis kaçırılınca ailesi ne yaptı? Aklınıza ilk gelen NETANYAHU'dan ya da Biden'dan yardım istemiş olabileceğidir. Ya da buna yakın şıklar! HAYIR!

Gerçek başkaydı. Atılan adım farklıydı. AİLE üzüntü içerisinde ilk olarak ÇİN BÜYÜKELÇİLİĞİ'nin kapısını çalıyor ve "Çocuğumuzu bulun. Sizden yardım rica ediyoruz" diyordu. Çin'e yakın olmaları ilginçti. Pekin'in devreye gireceğini düşünmeleri de...

İsrail, KÜRESEL savaşta Londra üzerinden Pekin'e fazla yanaşıyor ve ABD'nin gazabına uğruyordu. KABACA olan bitenin özeti buydu. ABD'nin belki de tartışılmaz tek üstünlüğü ÇİP'ti. Bunu kimse ile paylaşamazdı. Biden BAŞKAN olur olmaz verdiği ilk demeçte bile bu hassasiyet vardı. Bu nedenle PASİFİK ısınırken NEVADA ÇİP'in yeni adresi oluyordu. İSRAİL güvendeydi. DIŞARIDAN saldırı tehdidi yoktu. Fakat bir de görüldü ki asıl tehdit NETANYAHU... Operasyonlar birbirini izledi. ABD ÇİP'i TAYVAN'dan NEVADA'ya taşıyor, İSRAİL'e yatırım yapıyordu. Pekin'den uzak tutuyordu yani. İSRAİL'e en son INTEL 25 milyar dolarlık ÇİP yatırımı yapacaktı. DÜŞÜNÜN... Bu nedenle Çin'den kopuk, City of London'a mesafeli bir ritim şarttı. Bunu 7 EKİM'den sonra sağladılar. Olanlar ortada.

Türkiye de bu iklimde İSRAİL'e yakın, Londra'ya sıcak, Pekin'e elini uzatan bir konumdaydı.

İÇ SİYASET tamamen ABD'nin karşısında konumlanmıştı. İSRAİL gitti. Soru şu! ABD, Türkiye olmadan yoluna devam edecek miydi? Yoksa Ankara'yı da bir şekilde yanına alarak mı yürüyecekti? Herkes düşünsün... Eminim ki İKİNCİ ŞIK geçerliydi. Stratejik olarak bu şarttı. Fakat nasıl olacaktı ne şekilde olacaktı bilmiyoruz... Uzaktan bakınca bile akla en yatkın şık SİYASETTEKİ DEĞİŞİM... Ancak madalyonun bir de diğer yüzü vardı! Londra da buna izin vermek istemeyecekti. Bu da doğal gerilim merkezi oluşturmak anlamına geliyordu. Ankara bunu görüp kazasız belasız bu dengeyi kurmalıydı. İKİ ATEŞ ARASINDA kalmamalıydı... Avrupa da İsrail de başkaları da bu iki ateş arasında kalma şıkkının sonuçlarını yaşadı. Ya yeni bir yol yapmalı ya yeni bir yol bulmalıydık...