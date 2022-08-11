SIK sık İKİ EKOL'ü buraya taşımaya gayret ediyorum. Dünya üzerindeki mücadelenin tarihi ve kökeni itibariyle değişen bir şey yok. Kökleri ORTADOĞU'ya dayanan oradan filizlenen ve dünyaya yayılan iki EKOL...



İçlerinde imparatorlar, devlet başkanları, büyük zenginler, bilim adamları, siyasetçiler, bankalar, ünlüler yani ne ararsanız var. İKİ EKOL arasındaki mücadelenin bildiğimiz ve bilediğimiz yönleri var. Ancak iki taraf da muazzam örgütlenmiş bir vaziyette yola devam etmektedir. Biz bunu bazen RUSYA-UKRAYNA savaşı, bazen terör eylemi, bazen de önemli bir ismin karakter suikastıyla tasfiyesi olarak görmekteyiz. Ya da başka şekillerde... İKİ EKOL'den biri olan yapının içinde hapishanede kendini astığı iddia edilen Jeffrey Epstein da vardı. ŞEMAYI yazacak değilim ancak muazzam güçlü isim ve şirketlerin olduğu yapıda önemli taşıyıcılardan biri EPSTEIN'dı... İşadamı kimliğinin yanı sıra istihbaratçıydı. Bu kadar üst düzey ismi tanıması yoksa nasıl açıklanabilirdi.



Sık sık yazdığım gibi Epstein'ın ölümü sıradan bir hadise değildi. ABD'de işleri karıştıracak kadar önemliydi.

Öldüğü zaman BAŞKAN TRUMP'tı. Hemen "En ince detaylara kadar soruşturulsun" talimatı verdi. Adalet Bakanı Barr da "Cevap bekleyen çok soru var.

Bunları bulacağız" dedi. Ancak daha sonra sevgilisi Ghislaine Maxwell tutuklansa da ortaya bir şey çıkmadı. Ama koca bir arşiv vardı. Kimde olduğu bilinmiyordu. İddia çoktu.

Epstein'ın yakın olmadığı önemli bir isim yok gibiydi...

Neyse...

Hafta başında ABD'de bir ilk gerçekleşti. İlk kez BAŞKANLIK yapan bir ismin evi arandı. FBI daha önce tartışmalı olduğu TRUMP'ın Mar-a Lago'daki malikanesini bastı. Baskında öne çıkan değişik bir isim vardı. Baskın emrini veren onaylayan imzalayan hakim Bruce Reinhart'tı. Daha önce tanıkların ifadesine göre Jeffrey Epstein ile Trump, çok kez baskın yapılan evde bir araya geliyordu. Yaşı küçük kızlarla tabii ki...

Trump BAŞKAN olduğu dönemde Epstein'ın ölümüyle ilgili pek bir şey ortaya çıkaramadı.

Hapishane müdürünün yeri değişti o kadar. Özel jetini ve 77 milyon dolarlık malikanesini kefalet olarak vermeye hazır biri, neden intiharı seçsin ki! Öldürüldü.



Ve bir önemli isim ortadan kaldırıldı.

Devam...

Bruce Reinhart, 1 Ocak 2008'e kadar federal savcı olarak çalıştı.

Garip bir şekilde TİTİZ olduğu söylenen savcının parladığı ve akıllarda kaldığı olay ise AVUKAT OLARAK Jeffrey Epstein'ın arkadaşlarını savunmasıydı.

Reinhart'ın bu geçmişi şimdi TRUMP destekçilerini ayağa kaldırmış durumda. İnancı üzerinde fazla konuşmayan hakim Reinhart'ın kilise ile ilişkisi pek bilinmese de birileri hızla kendisinin YAHUDİ ve CHABAD üyesi olduğunu ilan etti.

Yargıç Bruce Reinhart, Güney Florida'daki bir sinagogun yönetim kurulunda görünüyor.

CHABAD ile yakın olduğu iddiaları ise peş peşe gelmekte. Jeffrey Epstein da YAHUDİYDİ...



Verilen izinle, 15 kutu GİZLİ EVRAK'ın evden alındığı götürüldüğü sızdırıldı. Bu kadar bilgi ve dökümanın BEYAZ SARAY'dan gelmiş olma ihtimali hiç yok. Baskın yapılabilmesi için "EVDE NE OLDUĞUNUN BİLİNMESİ GEREKİYORDU" diyen çok isim var. Baskını yapan yaptıran güç, TRUMP'ta EPSTEIN İZİ ARIYORDU. Buldular mı bulamadılar mı bilmiyorum.

Ancak "KASAMI BİLE AÇTILAR" sözü TRUMP'a ait. Epstein'la en yakın olan ismin Bill Clinton olduğunu gözden kaçırmazsak Trump ile ilgili önemli bir kurgu yapıldığını düşünmek abartı olmaz. Dün de yazdığım gibi ABD DERİN DEVLETİ Biden'ın yerine gelme ihtimali olan TRUMP'ı kontrol etmek, yönetmek ve istediği kulvarda tutmak için harekete geçmiş görünmekte. NATO'ya AVRUPA'ya ÇİN'e Rusya'ya bakışı farklı olan TRUMP'ın yeni sisteme YÜK olmaması gerekiyordu. Aday olduğu an 15 kutu hep arkasında olacaktı. Bu net...



Rusya'nın Ukrayna'ya girmesiyle değişimin resmen başladığı dünyada kurguyu yapanlar tesadüfe yer bırakmıyordu. Volodimir Zelensky, "Savaş, Kırım'ın kurtarılmasıyla bitmeli" dedi. Aynı gün RUS ÜSSÜ vuruluyor ve savaş KIRIM'da tansiyonu fırlatıyordu. KIRIM bizim için de hassas bir konuydu ve KIRIM kaşınıyordu. Zelensky, "Kırım, Ukrayna'ya aittir. Kırım'dan asla vazgeçmeyeceğiz" diyerek aslında savaşın ne kadar uzayacağını ilan ediyordu. Oysa geçtiğimiz haftalarda Rusya'nın ülkesini işgale başladığı 24 Şubat'tan önceki mevzilere çekilmesi halinde ateşkesi kabul edeceklerini söylemişti! Garip bir şekilde KIRIM üzerinden bizi de içine çekebilecek bir OYUN sahneleniyordu...

Zelensky'nin gitgellerine rağmen eski Rusya Devlet Başkanı ve Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitry Medvedev, "Ukrayna'nın Kırım'ı hedef alması kıyamet anlamına gelir..." demekteydi.



Irak'taki tansiyonun yükselmesi, Türkiye'nin sınır ötesi temizlik için geri sayıma başlaması, ABDÜLHAMİD HAN GEMİSİNİN Akdeniz'e yollanması, cemevlerine saldırıların yapılması, Çin'in TAYVAN'da gövde gösterisi yapması, Mar-a Lago'da FBI'ın Trump'ın malikanesine baskın düzenlemesi, içinde bulunduğumuz KÜRESEL SAVAŞIN cephelerinden başka bir şey değil.

Unutmayın! İKİ EKOL ORTADOĞU'dan sonra AVRUPA'YA GELDİ.

ANAVATAN olarak burası sayıldı. Kavganın nedeni bilmediğimiz İKİ EKOL...

Osmanlı'dan Buckinham'a, Beyaz Saray'dan Kremlin'e kadar uzan eksendeki tansiyonun nedeni bu.

Merkezde AVRUPA bulunmakta...

Rusya'nın en büyük müşterisi olan AVRUPA'ya gazı kesmesine de bu fotoğraftan bakın...

Türkiye'de yaşanan ve yaşanacak olanlara da...