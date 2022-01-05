GELİN bugün bizi ne bekliyor sorusuna cevap aramaya çabalayalım... Bunu yaparken de örnekler üzerinden gidelim...

Öncelikle Türkiye ile İngiltere arasındaki çok sıcak yakınlığı not edelim. Ve bu denkleme itirazı olanları sıralayalım...

Fransa Devlet Başkanı Macron bir çok kez NATO'yu diline doladı.

Bunlardan biri de THE ECONOMIST'e verdiği röportajdı. Macron açık ve net olarak "Şu anda yaşadığımız NATO'nun beyin ölümüdür" çıkışı yaptı. ABD'nin, NATO'ya danışmadan Suriye'den askerlerini çekmesini eleştiren Macron, "ABD ile NATO müttefikleri arasında stratejik karar alma süreçlerinde hiçbir şekilde koordinasyon yok. Hiç. Aynı zamanda bir diğer NATO üyesi Türkiye'nin, çıkarlarımızın söz konusu olduğu bir bölgede, koordinasyonsuz saldırgan eylemleri var" dedi. Yıl 2019'du!

Sonraki NATO ZİRVELERİNDE ABD ile İNGİLTERE iyice yaklaştı. Buckingham, parlayan yıldız oldu.

Son Brüksel Zirvesi de böyleydi. Zaten daha sonra FRANSA devre dışı bırakılıyor, Avustralya alınıp AUKUS kuruluyordu! Kim yapıyordu bunu? ABD ile İNGİLTERE...

Devam...

Fransa'nın sözlerinin arkasına ALMANYA'yı da koymak şarttı. NATO ile ilgili sözler sadece Paris'e ait değildi yani...

Macron da Marine Le Pen de KREMLİN ile yürümek istiyordu. Hatta Sosyalist Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi'nin lideri ve cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon da... Ülkenin NATO'dan çıkmasından yana olduğunu belirten Melenchon, "Rusya'dan düşman yapılmasına karşıyım" dedi. Devam da etti: Rusya partnerimiz.

Rus liderlerine verilen söze ihanet edilmesine karşıyım. Onlara, Varşova Paktı ve Sovyetler blokunun sonunun, NATO'nun Rusya sınırlarına dayanmasına yol açmayacağı söylenmişti.

Modern tarihte ilk kez bir imparatorluk, sonuçları nasıl dağıtılacağı müzakere edilmeden çökmüş oldu" ifadesini kullandı.

Şimdi İngiltere'ye geçelim... İngiliz Dış İstihbarat Servisi MI6'in Başkanı Richard Moore, Rusya'nın ekonomik ve demografik açıdan zayıflayan, ancak en büyük sorunlardan birini teşkil eden bir ülke olduğunu öne sürdü.

Ne zaman? Daha birkaç ay önce... Eski Ankara Büyükelçisi olan Moore, UKRAYNA krizinde RUSYA'ya çok sertti.

Putin'i kızdıracak kadar ileri gidebiliyordu...

Ukrayna'daki gelişmelere "İSTİLA" tanımı yapıyordu... İyi de neden?

Cevaba geçmeden önce KUZEY AKIM-2 DOĞAL GAZ hattına bakmakta fayda vardı.

Rus gazı Almanya ile dolayısıyla AVRUPA ile buluşuyordu. ABD karşı da çıksa işlem tamamlanıyordu...

AVRUPA ile RUSYA yan yana gelmeye doğru adım atıyordu. Geçtiğimiz gün de yazdığım gibi St. Petersburg'daki ROMANOV DÜĞÜNÜ bir milattı! Rusya'nın en görkemli şehri St. Petersburg, tarihi bir düğüne ev sahipliği yapıyordu.

Ülkenin kaderini değiştiren 1917 Bolşevik Devrimi'nden tam 104 yıl sonra ilk "kraliyet düğünü" gerçekleşiyordu. Romanov Hanedanı'nın son temsilcisi 40 yaşındaki Grand Dük George Mikailoviç Romanov, 39 yaşındaki İtalyan yazar Rebecca Bettarini ile St. Isaac Katedrali'nde hayatını birleştiriyordu.

Düğün kadar, düğüne gelen AVRUPALI HANEDANLAR ÖNEMLİYDİ. Özellikle HABSBURGLAR'ın temsilcileri oradaydı...

Gözle görülen bir yakınlaşma gerçekleşiyordu. Putin düğüne katılmıyordu.

Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "şefi" olarak da bilinen Yevgeni Prigozhin'nin ruhu oradaydı! Ayrıca Maria Zakharova'nın da çifti tebrik edenler listesinde olduğu ileri sürülüyordu. Ancak düğün için gelen 50 AVRUPALI HANEDAN ÜYESİNİN TAM LİSTESİ yayınlanmıyordu...

NATO'yu tartışmaya açan Fransa'nın, Brexit ile Avrupa'yla yollarını ayıran İNGİLTERE'nin, Berlin- Paris eksenine veda eden Türkiye'nin, Rusya ile yakınlaşan AB'nin tavırları ve yaptıkları ortada...

ABD-İNGİLTERE ittifakında sıkışan AVRUPA, RUSYA ile çözüm arayışında... Hem siyasi hem ticari hem askeri!

NATO üzerinden eleştiri getirilmesi boşuna değil... Eğer bu trend devam ederse yakın zamanda HABSBURGLAR ile WINDSORLAR'ın kavgasını bir şekilde bölgede tekrar göreceğiz.

Eğer Rusya tamamen o tarafa geçerse, bunu SURİYE'de de hissedeceğiz... Bu hanedan savaşlarının gölgesi de haliyle iç siyasete düşecektir...

Türkiye yakın zamanda bu eksen ile mücadele edecek gibi duruyor...

Rusya'nın tutumu burada çok önemli. Avrupa ile sorun zaten büyük.

Bakılması gereken KREMLİN! Rusya'nın karşıda olması ekonomik ve siyasi mücadelenin yanına askeri mücadeleyi de taşır... Putin 2021'in sonlarına doğru "Rusya Merkez Bankası, faizleri artırmazsa Türkiye'dekine benzer bir durumla karşı karşıya kalabilir..." sözleriyle de sanki Ankara'dan uzağa gideceklerini aktarıyordu.

Bilinmez... Ancak gelişmelerin dikkatle izlenmesi şart. Bütün bu değişimler içerideki siyasetin tansiyonunu fırlatır... Bu çok boyutlu bir mücadeledir. Aşılamaz değildir ancak zordur...

İçeride olacaklara bu pencereden bakılmasında büyük fayda vardır.

Muhalefetin AVRUPA'yı temsil ettiğini de unutmayın... Bir de AFGANİSTAN'dan çekilme, AVRUPA adına NATO'nun resmen bitişidir... Bunu da ekleyelim...