Savaş küresel

SOROS üzerinde kavga sürecek. Hem içeride hem dışarıda.

Soros'u simge olarak, bir ekol olarak, dünyayı değiştirmek isteyen bir GÜCÜN ÖN YÜZÜ olarak kabul ederseniz her şey daha net anlaşılır...

10 BÜYÜKELÇİNIN

OSMAN KAVALA çağrısı üzerinden Erdoğan Soros'a da Kavala'ya da yüklendi.

Oysa Erdoğan, Soros için çok daha önce "Bu adam dünyada milletleri bölmekle adeta birilerini görevlendiren parası bol birisi. O kadar çok parası var ki, böyle harcıyor..." diyordu.

Kavga küresel olunca kamplar da KÜRESEL ölçekte oluyordu. AK PARTİ kuruluşunda KOALİSYONDU. Kimyası gereği içinde SOROS'un temsil ettiği akıma yakın çok ismi barındırıyordu.

Partinin ana ekseni SOROS kanadındaydı.

Bu her parti için geçerliydi aslında. Bugün de dün de... Soros'un temsil ettiği akım Türkiye'de olduğu gibi başka ülkelerde de çok ama çok etkiliydi.

Macaristan...

16 Haziran 1989'de Budapeşte'nin en büyük meydanı olan "Kahramanlar Meydanı" ana baba günüydü.

1956 ayaklanmasında Macaristan'ın başbakanı olan ve Sovyet ordusunun müdahalesi sonucunda devrilip idam edilen Imre Nagy yüzbinler tarafından anılıyordu!

Bu gösteri ile 1956'nın kahramanlarına veda ediliyordu. Ancak daha da önemlisi Macaristan'daki sosyalist rejimin de perdesi iniyordu! Bu miting Macaristan'ı olduğu kadar DOĞU BLOKU ülkelerini de derinden sarsacaktı.

Değişimi başlatacaktı.

O mitingin çok ilginç bir yanı vardı! 23 yaşındaki bir üniversite öğrencisinin yaptığı konuşma olup biteni izleyen yüz binlerin dalgalanmasına neden oluyordu. Sovyet ORDUSUNU hedefe koyan genç 1956'da hayatını kaybedenleri anıyor ve "Kimse elimizden geleceğimizi çalamayacak" diyordu avazı çıktığı kadar bağırarak... Bu genç üniversite öğrencisi, daha sonraları ülke siyasetinin önemli karakteri haline dönüşecek olan Viktor Orban'dı.

Bu gençlerin en önemli destekçisi Doğu Avrupa'nın otoriter rejimlerinde çoğulcu demokrasiyi yerleştirmek isteyen "Açık Toplum Vakfı"ydı. Bölgede yeni politik ve yönetici bir elit meydana getirmeye çalışan bir güç vardı. Bu Macar asıllı Amerikalı milyarder George Soros'tu... Soros o dönem Viktor Orban ve arkadaşlarına eğitim bursları sağladı. Viktor Orban da bu bursla Oxford üniversitesi Pembroke College'de İngiliz Felsefesi Tarihi okudu.

Daha sonra yollar ayrılıyor Viktor Orban kendisini okutan SOROS'un karşısına geçiyordu. Aralarındaki mücadele giderek sertleşiyor ve savaşa dönüşüyordu. Bu denklemde SOROS'un 250 milyon dolar harcadığı ÜNİVERSİTESİ de hedef oluyordu. Orban, Orta Avrupa Üniversitesi'nin (CEU) kapanması ve ülkeden gitmesi için her yolu deniyordu.

Orban'ın bakanları bile SOROS'un yanındaydı.

Buna rağmen kavga giderek büyüyordu. GÖÇ DALGASI ve AVRUPA BİRLİĞİ içindeki gerilime kadar uzanıyordu.

Macaristan'ın yanına Polonya da ekleniyor SOROS

AB'yi yanına alıp bunlara yükleniyordu...

Viktor Orban bugün Macaristan'ın içte güçlü, dış tesirlere kapalı, ulusal ve korumacı ruhunu temsil ediyor. Soros ise küreselcilik, liberalizm, özgürlükçülük'ü temsil ediyordu....

George Soros sadece Macaristan ya da Türkiye'de sevilmiyor değildi. Mesela ABD'de SOROS karşıtı kampanya öyle bir hal aldı ki evine BOMBALI PAKET bile yollandı. Trump muhaliflerine yollanan paketlerden SOROS da nasibini alıyordu yani...

DEMOKRAT PARTİYE yakınlığı SIR olmayan ünlü spekülatör bu nedenle SAĞCI GRUPLARIN hedefi oluyordu. Soros sadece devletlere değil FACEBOOK'a bile karşıydı. Ocak 2018'de DAVOS'ta yaptığı konuşmada Facebook'u hedef tahtası yapıyor ve "TOPLUM İÇİN TEHDİT" diyordu...

Olayı daha da açalım...

Rusya 2015'te Soros'un Açık Toplum Vakfı'nın faaliyetlerini sonlandırıyordu. Gerekçede "Rusya Federasyonu'nun anayasal sisteminin temeline ve devletin güvenliğine tehdit" cümlesi yer alıyordu... Polonya ise Soros'u "Hıristiyanlık ve milliyetçilik karşıtı aktiviteleri teşvik ettiği gerekçesiyle dünyanın en tehlikeli adamı" olarak nitelendiriyordu. ABD'de ise eşcinsel haklarını savunduğu ve polis şiddetine karşı çıktığı için tepki topluyordu.

Dün de yazdığım gibi Bushları da, Trump'ı da sevmezdi. Ayrı dünyaları temsil ediyorlardı...

2016 yılındaki ABD Başkanlık seçimlerinde Hillary Clinton'ı sınırsızca destekliyordu.

Charles Koch'un Kansas Wichita'daki malikanesinde Robert Mercer, Steve Bannon ve Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg oturuyor ve TRUMP'ın geleceğini kararlaştırıyorlardı. Daha TRUMP'ın Beyaz Saray'a gelmesine 3 yıl vardı.

Cambridge Analytica kuruldu. Hem dijital olarak TRUMP'ın gelmesine hem de BREXIT'ın gerçekleşmesine çalıştı.

İkisinde de başarılı oldu.

SOROS her iki kanalda da mağlup olan isimdi.

FACEBOOK'a nefretinin nedenlerinden biri buydu!

SAVAŞI, kavgayı, mücadeleyi anlatacak çok örnek vardı. Manchester Üniversitesi mezunu Kavala'nın gündeme gelmesinin nedeni SOROS'un temsil ettiği akımdı... Kavala bir simge olarak gösterilmekte... Savaş küresel... Taraflar küresel...

Türkiye'nin pozisyonu Rusya ya da Macaristan'dan farklı değil. SOROS bu nedenle ÖTEKİ... Kitlelerin bunu anlaması için yerel figürler kullanılır. Olan bu...

Mücadele her kanaldan sürmekte...

