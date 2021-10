ÜLKELER için asıl mesele DIŞİŞLERİ'dir!

Diplomasidir... İKİ kere İKİ'nin her zaman DÖRT etmediği bir alandan söz ediyoruz. Değişkenlerin ve bilmediğiniz çıkarların bileşkesidir... Hele bir de TÜRKİYE gibi emsali olmayan bir ülkeyi yönetiyorsanız iş daha da zorlaşır bazen...

Bir de kendi rotanızı oluşturuyorsanız, siyasi seyahat bir kat daha güç hale gelir...

Önceki gün yazımı yine SURİYE'ye ayırmış finalde "Herkesin bin düşünüp bir adım atması gereken dönemdeyiz... Sakin, dikkatli ve temkinli olmalıyız..." notunu düşmüştüm... Dün de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye meselesi hakkında konuştu...

"Aldığımız raporlarla anlık takip ediyoruz. Hak ve menfaatlerimizi korumak ve kollamak için yapılması gereken ne varsa Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugüne kadar yapıldığı gibi, yeri ve zamanı geldiğinde, aynı şekilde yapılacak.

Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Taviz, mücadeleden vazgeçmek gibi bir şey asla söz konusu değil.

Asil milletimizin hakkını, hukukunun her bir zerresini korumak bizim boynumuzun borcu..." ifadelerini kullandı. Net ve açık olarak "BİZ BURADAYIZ İŞİMİZ DAHA BİTMEDİ" dedi...

Daha önce de yazdığım gibi ABD ile RUSYA Suriye'nin şu anki asıl sahipleridir.

Kağıt üzerinde Newsweek gibi yayınlar tarafından parlatılmak istenen ESAD, lider gözükse de işin aslı böyle değildi. Kendi ülkesinde KIRMIZI HALI'da PUTİN ile yan yana yürütülmeyen bir liderden söz ediyoruz. Esad'ın kolundan çekip alan RUS KOMUTANI hatırlayın!

Neyse...

Akar'ın açıklamasından sonra RUSYA'dan da bir hamle geldi! Zaman ayarlıydı!

Türkiye'nin Suriye'ye yönelik olası askeri operasyonunu değerlendiren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, "Tüm askeri hazırlıklar Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymayı göz önünde bulundurmalı..." çıkışı yaptı. Ve "Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve siyasi bağımsızlığına saygı gösterilmesinden yanayız. Bu bizim ilkesel tutumumuz..." sözlerini de ekledi... Yani bu ANKARA'ya verilen bir cevaptı... Akar'ın konuşması saat 10:32'de ajansa düşerken, Sergey Verşinin'in açıklamaları ise 12:42'de haber merkezlerine ulaşıyordu!

İki saat sonra yani...

ABD ve Rusya şu an içinden geçtiğimiz DENGEDE Suriye'de kesinlikle anlaşmış durumdalar. Yakında TÜRK ASKERİNİN oradan çıkması için her yolu deneyeceklerdir.

Bizim için tehlike olan saldırı olan onlar için bir anlam taşımamaktadır.

"Esad'ın dönüşü", "Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı" gibi klişe laflar, önümüzdeki günlerde Ankara'yı daha da düşündürecek bir hal alacak gibi durmakta... Rusya, Verşinin üzerinden "KİMSE SURİYE'YE OPERASYON YAPAMAZ" diyordu...

Arkadaki asıl güç de ABD'ydi... İki başkentin bu konuda anlaştığından zerre şüpheniz olmasın...

Akar da bunu gördüğü için doğru zamanda doğru hamle yapmanın gereğinden söz etmekte...

BİLİNMESİ GEREKEN NEGATİF YÜKLÜ BULUTLARIN TÜRKİYE'YE DOĞRU YOLLANDIĞIDIR...

İşin arkasında Moskova- Washington imzası vardır!

Aylardır yazdığım gibi bu içeriye de yansıyacaktır.

Suriye ve Rusya'dan girmişken devam edelim...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, CNBC'ye röportaj verdi. DOLAR'dan KRİPTO PARALARA kadar pek çok konu hakkında düşüncelerini paylaştı... Aday olup olmayacağıyla ilgili soruları geçiştiren Putin, konu DOLAR'a gelince inanılmaz bir noktaya parmağını basıyordu!

Putin kabaca şunları söylüyordu: "ABD'nin bindiği dalı kestiğini söylemek mümkün. Zira doların dünya çapında rezerv para birimi olması kesinlikle bir avantaj, ancak onlar bu şekilde bu pozisyonu baltalıyorlar, anlık siyasi durum uğruna kendi stratejik ekonomik çıkarlarına zarar veriyorlar. Birçok ülkenin DOLAR varlıklarının azaldığı bir gerçek. Rusya da bu yolda ilerliyor.

Ancak DOLAR'dan tamamen vazgeçmek gibi bir düşüncemiz yok. Niyetimiz yok.

Şu an sözgelimi enerji kaynakları için, öncelikle de petrol için dolarla ödeme yapılmasından memnunuz. TÜM DÜNYA EKONOMİSİ ŞU AN ABD

EKONOMİSİNİN REFAHINA BAĞLI.

Bu nedenle ABD'yi çok yakından takip ediyoruz.

Herhangi bir çalkantı ve dalgalanma olmamasını istiyoruz..."

Putin, dolaylı yoldan "TEK PATRON vardır o da ABD'dir" demekte... Herkesin FAZLA PARASI (Çin'in, Japonya'nın Araplar'ın ihracattan elde ettikleri gelirler) ABD finans sisteminin içinde olduğu gibi, herkesin varlıklarını değerleme ölçüsü de onlar da... Putin KRİPTO PARALAR için de "Enerji ticaretinde kullanımı için henüz erken olduğunu düşünüyorum" yorumunu yapıyordu! Yani ABD daha KRİPTO denemelerini bitirmedi!

"DOLAR kalkacağı zaman yerine COİN'leri getirecekler" mesajını veriyordu... İşte bu kavga eder görüntüsü veren iki güç SURİYE gibi meselelerde karşımızda olmaktan çekinmiyorlardı.

ASIL MÜTTEFİKLİK o zaman ortaya çıkıyordu! NATO, masala dönüşüyor ve Türkiye yalnız bırakılıyordu! Daha önce yapıldığı gibi...

