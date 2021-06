ÇOĞU zaman magazinden başımızı kaldıramıyoruz.

Durum böyle olunca da GERÇEKTE OLANI ıskalıyoruz.. Sonuç olarak da dünyanın gideceği yeri hesaplama zorluğu çekiyoruz... Kripto paralar üzerine konuşan ve insanları batıran ELON MUSK, birkaç ay önce ciddi bir çıkış yaptı.

Yaptığıyla kalsa da önemliydi...

Tesla ve SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk, ocak ayında karbon yakalama sistemi için en iyi teknolojinin geliştirilmesine ödül vereceğini ilan etti.

Sonra bazı detaylar da paylaştı. Twitter'dan "En iyi karbon yakalama teknolojisi ödülü için 100 milyon dolar bağışta bulunuyorum" açıklamasını yaptı.

YEŞİL ENERJİ, YEŞİL DÜNYA; ABD Başkanı Joe Biden'la birlikte gündem oldu. KARBON SALINIMI her devletin ana gündemlerinden biriydi artık. Peki asıl hikaye neydi? Adamlar buradan nereye yürümek istiyorlardı? Sanırım üzerinde düşünen çok isim yoktu... Eğer bir güç dünyayı kontrol etmeye soyunuyorsa hem TEZ'in hem ANTİ-TEZ'in sahibi olacaktı...

Elon Musk, belki bilmiyor ancak ABD'de çok önemli adım atıldı. Öyle böyle değil hem de...

Arizona Eyalet Üniversitesi profesörü ve NEGATİF KARBON EMİSYONLARI MERKEZİ'nin kurucu direktörü KLAUS LACKNER tarafından benzersiz bir çalışma gerçekleştirildi. Bu adımla KARBON YAKALAMA MAKİNESİ yapıldı.

Bu, Popular Science tarafından 2019'un en önemli mühendislik yeniliği olarak kabul edildi. Böylece havadaki KARBONDİOKSİTİ ağaçlardan binlerce kat daha etkili bir şekilde kontrol edecekti.

MEKANİK BİNLERCE AĞAÇ yapılıyordu anlayacağınız. Peki KARBON SALINIMI neden önemliydi.

Kabaca şöyle... Güneş ışınlarını dünyayı yolluyor denizlerden yansıyanlar da geri gidiyordu. KARBON miktarı artınca bunlar atmosfere sıkışıp kalıyor ve dünyayı 2 ya da 3 derece ısıtıyordu.

Bu da bütün dengelerin bozulmasına yol açıyordu.

Bunun önüne geçilmesi gerekiyordu.

Bu nedenle her ülkeye KARBON REÇETESİ veriliyordu. Uymayanların canı fena yanacaktı... Her zaman olduğu gibi ABD önce sorunu büyütüyor, sonra da çözümü dayatıyordu!

Bu adımın sonucu olarak ilk işaret geldi!

VENTURE GLOBAL, Calcasieu Pass ve Plaquemines LNG tesislerinde karbon yakalama ve tecrit etmeye başladı.

Şirket yılda yaklaşık 500.000 ton karbon yakalayacak ve tecrit edecek. Ancak gelecekte 1 milyon ton karbonu tecrit etmeyi planlıyor. Bu da 20 yıl boyunca her yıl yaklaşık 200.000 arabayı yoldan çıkarmaya eşdeğer. Bu teknoloji ile ABD bütün ülkeleri kendi modeline zorlayacaktı. Başka da çere yoktu. Bu teknoloji ile KARBONLAR yakalanacak LNG'ye yani DOĞAL GAZA dönüştürülecekti.

Atıklardan da enerji elde edilecek ve hepsinin DEPOLAMA kabiliyeti olacaktı...

Doğal gaz maliyeti düştüğü gibi ÇEVRE BAKANLIKLARI eliyle ABD uygunsuz davranan şirketlerden, işletmelerden VERGİ alacaktı.

Teknolojiyi zaten satacaktı.

Yani PETROLLE tarihte açılan sayfa şimdi bu teknoloji ile başka bir sayfaya evriliyordu. Klaus Lackner'in bulduğu yapı ile hem dünyayı temizleyip kurtaracaklar hem herkese uygun rol dağıtacaklar hem de parayı toplayacaklardı...

Bir MEKANİK AĞAÇ'ın binlerce ağaca bedel olduğu sistemi tasarlayan Lackner, "Karbondioksit, arabalarımızı her sürdüğümüzde veya evlerimizin ışıklarını her açtığımızda ürettiğimiz atık bir üründür. Cihazımız onu geri dönüştürebilir, atmosferden çıkarabilir, gömebilir veya endüstriyel gaz olarak kullanabilir" diyordu...

Türkiye'ye dönüp bakarsak TUZ GÖLÜ'nün altındaki koca depolama alanı bu iş için en uygun adresti...Adamlar önce KARBONU bir sorun olarak dünyaya kabul ettiriyorlar sonra da çözümü bulup dayatıyorlardı. Bunu da herkesin kullandığı elektrik ya da otomobil üzerinden yapıyorlardı... "Kabulü kolay ve anlaşılır olsun" diye... KURGUNUN dışında hiç kimse hiçbir devlet kalamıyordu...

Bu nedenle içerideki YAPAY ve bizi bir yere götürmeyecek tartışmaları artık bırakmalıyız.

Başka şeyler konuşup başka yollarda yürümeliyiz...

Eğer güncel isimler üzerinden güncel konular tartışılacaksa bunun da KÜRESEL BAKIŞ AÇISIYLA yapılması gerekiyordu.

