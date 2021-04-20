Coin ligi

KONU malum futbol...

Kimileri için gündeme bomba gibi düştü. Oysa 2018'de yazılıp çizilmeye başlanmıştı. Gariptir aynı tarihlerde ABD'deki büyük ve ünlü üniversiteler ONLINE eğitim için de start veriyordu. Covid öncesi COVID'e hazırlık gibi yani... Pandemi ile birlikte yeni bir dünyaya yolculuk başladı. Bence yaşadıklarımızın sonunda EKONOMİ tamamen değişecek. Savaşlardan sonra görülen değişimden çok daha büyüğü hayata geçecekti...

Önceki gece yarısı olay geldi futbola dayandı...

İngiltere'den önde gelen 6 kulübün de dahil olduğu 12 futbol kulübü, Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıkladı. FIFA ve UEFA girişimi kınadı, bu ligde oynayan futbolcuların diğer liglerden men edilebilecekleri uyarısında bulundu. Kurucu 12 takıma bakınca Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid, Milan, Inter Milan ve Juventus'u görüyorsunuz.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Avrupa Süper Ligi'nin (ESL) de başkanı oldu.



AVRUPA SÜPER LİG maçlarının hafta arası oynanacağı, takımların ulusal liglerinde de oynamaya devam edecekleri açıklandı. Kurucu kulüplerin ön ödeme olarak yaklaşık 3.5 milyar EURO alacakları açıklandı. Pandemiyle birlikte AVRUPALI KULÜPLERİN 2 milyar dolar zarar ettikleri ortadaydı zaten...

Soru şu! JP MORGAN bu işe neden el attı? Neden AVRUPA futbolunun içine daldı? Juventus Başkanı Andrea Agnelli neden projenin taşıyıcısı oldu?

Manchester United'ın patronu Joel Glazer neden Avrupa Süper Ligi'nin başkan yardımcısı oldu?

Belki de en önemli soru JP MORGAN'ın hedefi neydi?

Futbol kulüplerinin alacağı para, yayın ihaleleri, oyuncuların zenginlikleri beni hiç mi hiç ilgilendirmiyor!

Konu zaten bu değil. JP Morgan'ın para kazanmak istemesi son derece doğal.

Ancak neden FUTBOL?

Gelin bu noktaya bakalım.

Bakalım ki anlayalım...

ABD merkezli dev yatırım bankası JP Morgan'ın patronu bir iki yıl önce şunları söyledi:

"Bu gerçek bir şey değil ve eninde sonunda bitecek.

İnsanların yoktan para birimi icat edebileceğini ve bunu satın alanların gerçekten akıllı insanlar olduğunu düşünenlerle bir işimiz olamaz. Venezuela, Ekvador veya Kuzey Kore'deyseniz, bir uyuşturucu satıcısı, bir katil ya da bunun gibi bir şeyseniz ABD doları yerine Bitcoin kullanmanız daha iyi olur..." Bunu söyleyen isim sıradan biri değildi... 2017'de bu çıkışı yapan Jamie Dimon'du! Dünyanın en büyük bankasının patronu yani... Aradan iki-üç yıl geçti geçmedi, BANKANIN tutumu bazı konularda değişim gösterdi! JP Morgan kripto para bağlantılı hisseleri kapsayan yatırım aracı oluşturdu. Kripto para bağlantılı 11 hisseye yatırım yapılabilecekti! Microstrategy, Square, Riot Blockchain, Nvidia, Paypal Holdings ve Advanced Micro Devices gibi markalar listedeydi! Pandemi öncesi başlayan rüzgar, daha sonra gittikçe yayıldı ve KRİPTO PARA'ya uzanan eller çoğaldı. İnsanlar bu dünyayı hem öğrenmek hem de satın almak istiyor.

Kripto para birimlerinin kullanımının tüm dünya genelinde özellikle son 2-3 yıldır arttığı görülüyor.

İnsanlar Bitcoin'in ve kripto para birimlerinin ne olduğunu öğrenmek istiyor.

Raporlara göre hem eski nesil hem de "X kuşağı" denilen yeni nesil, giderek artan bir ilgi ile kripto para birimlerine yaklaşıyor. Şu an dünya genelinde 106 milyon kişinin KRİPTO PARA ile temas kurduğu bilinmekte...

Bu sayının artacağı da aşikar!

ANCAK NASIL?

Benim takıldığım nokta da tam burası...

16 ya da 20, bilemediniz 24, ünlü futbol kulübü JP MORGAN'ın parasıyla kendi ligini kurup düğmeye bastığı an 4 milyar insan bu karşılaşmaları izleyecek mi? Evet izleyecek! Yayınlar tek bir elden yönetilecek mi? Evet yönetilecek.

Reklamlardan sponsorlara kadar yeni bir yelpaze açılacak mı? Evet açılacak?

Evde karşılaşmaları izlemek için abonelikler patlayacak mı? Evet patlayacak...

İnsanların eğilimleri star futbolcular ve kulüpler üzerinden yönetilecek mi? Evet yönetilecek... Ve daha pek çok başka şey...

KÜRESEL DEĞİŞİM İÇİN KÜRESEL EĞİLİM GEREKİR...

Şimdi görünen o ki JP MORGAN gibi DOLAR'ın arkasındaki koca dev KRİPTO PARA ile yola çıkmış durumda...

Bunu da yeşil sahalardan geçirerek kısa bir sürede DİJİTAL PARAYA olan ilgiyi milyarlara çıkaracak...

Sevdiğin kulübün formasını satın almaktan stada girişe kadar, TV aboneliğinden CANLI YAYINA reklam vermeye kadar KRİPTO PARA dayatması gelecek...

Dolayısıyla JP MORGAN ya da ABD KRİPTO PARADA kulanım üstünlüğünü ele geçirecek ve DOLAR'ın yerine adı ne olur bilinmez ancak DİJİTAL DOLAR'I getirecek...

Futbol asla sadece futbol değildir...

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