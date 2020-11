ABD’nin seçimi

DÜNYA yeniden kurulacağı için kavga çok büyük.

YAPAY ZEKA, GOOGLE-HUAWEİ haliyle SANAL PARA, 5G TEKNOLOJİSİ ve INTERNET OF THINGS yani NESNELERİN İNTERNETİ...

Yani günlük kullanımımızda olan nesnelerin internete bağlanıp veri gönderip alması kabiliyeti...

Sensörler, biochipler veya erişim düzenekleri NESNELERİ

AKILLI hale getirecek. Yeni bir dünyanın kapısını açacak.

Ancak bütün bunlara rağmen değerlendirmelerimiz eskiye ait...

Belki siz yazıyı okuduğunuz saatlerde ABD BAŞKANININ KİM OLDUĞUNU ÖĞRENMİŞ OLACAKSINIZ... Ben bununla çok da fazla ilgilenmiyorum. Bir BAŞKANIN dünyayı şekillendiremeyeceğini biliyorum çünkü...

Covid-19'un baş göstermesi, salgının her yere yayılması, ülkelerin kendilerini kapatması, ekonomilerin zora girmesi, fazlaca para basılması, sokak hareketlerinin başlaması, gerginliğin artmasının arkasında yeni bir düzen planı yatmakta...

Covid salgınıyla birlikte çok kişi ABD'nin yıkılacağını söyledi.

Olabilir de. Kimse sonsuza kadar yaşayamaz. Bölünme ihtimali de konuşuldu. Güç merkezinin UZAKDOĞU'ya kayacağı ve ABD'nin de DOĞU'dan kontrol edileceği ileri sürüldü.

ABD gibi bir gücün devre dışı kalması sorunlarının büyüklüğüne değil bunlara çözüm üretememesine bağlıdır. Evet her yerde olduğu gibi ABD'de sorunlar büyüktür. Ancak ABD gerçekten yıkılıyor mu?

ABD'nin dünyanın en zengin ülkelerinden biri olması sadece kendi üretiminden kaynaklanmıyordu. Çin gibi Japonya gibi pek çok ülke ABD'ye mal aktarıyor, karşılığında ALACAKLI oluyorlardı. Bu dengede büyüyen KÜRESEL SERMAYE de bir dolarlık varlıktan yüzlerce dolarlık sanal varlıklar üretebiliyordu.

Doğru mu? Doğru!

Ayrıca bu sorun sadece ABD'ye ait değildi. İLİŞKİDE BULUNDUĞU bütün ülkeler bundan nasibini alıyordu.

Kaçamazlardı. Hiçbir BAŞKENT, hiçbir YAPI, hiçbir OLUŞUM-İTTİFAK sorunu görüp buna çözüm üretmeye çalışmadı. ÇİN ya da AVRUPA BİRLİĞİ kurulan düzenin bir parçası haline geldi.

Sorunu gören, ufuktaki kara bulutları takip eden ABD oldu. Reçeteyi yazmak için de sahaya indi. Herkesin benzersiz KRİZ OLARAK gördüğü şu dönem belki hastalığı tedavi amacıyla yapılan bir ameliyattı!

Hasta ameliyathanedeydi ve kimse içeride ne olup bittiğini görmüyordu. Kriz uzun sürdüğü için HASTANIN CAN VERECEĞİ DÜŞÜNÜLMEKTEYDİ!

Oysa sorunları BÜYÜK olan ABD çözüm arıyordu.

Yazının girişinde altını çizdiğim konular belki garip gelecek ama sadece ABD'de üst tonlarda tartışılmakta. Mesela NESNELERİN İNTERNETİ

İTALYA'da-FRANSA'DA-KAMBOÇYA'da- PARAGUAY'da konuşulmuyor!

Yapay zeka da 5G de... 5G'nin neler getireceğini bilen kaç devlet adamı var, çok merak ediyorum mesela... Ya da kaç patron var?

DÜN YAPILAN SEÇİMDEN sonra eskisine hiç benzemeyen bir ABD ile karşılaşacağız. SEÇİMİN ÖNEMİ BU! Kimin kazandığına değil ne getireceğine odaklanmalıyız. PARAYI da İNTERNETİ de ENERJİYİ de PİYASALARI da elinde tutmak isteyen bir güç kapının arkasında beklemekte. Yapar mı yapamaz mı bilemem. Ama amaçları bu... Başarabilirlerse UZAKDOĞU'nun küresel finans sistemine yakıt taşıyan düzeni bozulacak! Bu bozulursa ASYA'da başka sıkıntılar baş gösterecektir!

Dünya Trump-Biden ikilisine kilitlenmişken ben yine POMPEO'ya baktım! Şu listeye iyi bakın! Coronavirüs ile ilgili satışlardaki düşüşler ve tedarik zincirindeki aksaklıklar, üretim maliyetlerini artırdı. Ve büyük şirketler Çin'den göçe başladı.

ABD şirketlerinin % 76'sı şaşırtıcı bir şekilde operasyonlarını başka ülkelere taşıyor.

Mesela NİKE...

Üretim tesislerini Güneydoğu Asya ve Afrika'ya götürüyor...

APPLE... Çin'i tamamen terk etmiyor.

Ancak Tayvanlı Foxconn, Delta Electronics ve Pegatron gibi tedarikçilerini iPhone üretiminin % 30 kadarını Çin dışında yapmaya itiyor.

SAMSUNG... Üretimlerini tamamen durdurdu.

Fabrikalarının bulunduğu şehir hayalet şehre döndü. Yeni adresi VİETNAM...

LG Electronics de SAMSUNG'un peşinden gitti.

Yeni adresi Güney Kore...

ADİDAS... ALMAN markalarının dörtte biri Çin'i terk etme hazırlığında. O da Vietnam'ı mesken tutanlardan.

PUMA... Adidas'ın en büyük rakiplerinden olan şirket tası tarağı topladı, Kamboçya- Vietnam-Bangladeş'e gitti.

ZOOM... ABD telekonferans platformu Zoom, COVID-19 salgını sırasında popülaritesini hızla artırdı. Çin'e hizmet vermeme kararı aldı.

SHARP... Japon hükümeti, ülkenin Çin'e olan bağımlılığını azaltmak amacıyla yerli şirketlerin üretimini Japonya ve Güneydoğu Asya'ya çevirmeye teşvik kararı aldı.

HASBRO... Amerikan firması üretiminin önemli bir bölümünü Çin'den Vietnam ve Hindistan'daki fabrikalara taşıyor.

KİA MOTORS... Çin'e sırt çeviren Samsung ve LG yalnız kalmadı. Güney Koreli Kia Motors, ülkedeki önemli fabrikalarından birini kapattı.

HYUNDAİ... Güney Koreli firmalarla birlikte adım atan şirket Hindistan'a odaklandı.

STANLEY

BLACK&DECKER...

Endüstriyel aletler ve ev tipi donanım üreticisi Craftsman markalı anahtarlarının, soketlerinin ve mandallarının üretimini, Teksas'taki fabrikasına taşımakta...

DELL... ABD ile Çin arasındaki ilişkiler kötüleştikçe ve ticaret çatışması yoğunlaştıkça kaçanlardan biri de Dell oldu.

HP... Dell'in rakibi HP de dizüstü bilgisayar üretiminin % 30'unu Çin'den başka bir yere taşımaya başladı.

GOOGLE-ALPHABET...

Çin'e yavaş yavaş veda edenlerden. Tayland ve Vietnam yeni adresleri...

MICROSOFT... Vietnam'a doğru adım atanların içinde.

Gizliden gizliye taşınmakta...

GOPRO-INTEL-SONY-NİNTENDO- UNDER ARMOUR-STEVE MADDEN-OLD NAVY- GAP-SUPERDRY-SPACE NK-QUANTA COMPUTERNAVER gibi pek çok büyük firma taşınma aşamasında... Hatta New York Times bile iletişim ofisini HONG KONG'dan Seul'e alıyor...

Herkes Trump-Biden çekişmesine bakarken POMPEO VİETNAM'da sahneye çıkıyor ve işleri bağlıyordu... GÜNEY ÇİN DENİZİ'nin kıyıları ABD'nin üretim üssü olma yolunda ilerliyordu... Taşınmanın başladığı artık SIR değil... Bu gerçekleşirse ÇİN dağılır, gerçekleşemezse ABD... Tablo bu... Ama şimdilik görünen şu ki ABD teşhisini koyduğu hastalığı düzeltmek için gerekeni yapmakta... Hem borçlarından kurtulmak istemekte hem de yeni sistemi kurmak ve yönetmek için sahaya inmek niyetinde... Bakalım neler göreceğiz... PARAYI takip etmekte büyük fayda var! Benim de herkes gibi merak ettiğim şu: ABD, Japonya gibi var edip büyüttüğü ÇİN'e yenilip dağılacak mı? Sizce?

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın