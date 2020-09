ŞU an içinden geçtiğimiz zaman dilimine damgasını vuran olay PARA ve SAVAŞTIR!

COVİD-19'u da Akdeniz krizini de Suriye'yi de KARABAĞ sorununu da TANAP'ı da TAP'ı da Türk Akımı da Kuzey Akımı da EASTMED'i de suikastları da terörü de iç içe koyun, karşınıza PARA çıkacaktır. Yan yana koyun, yine PARA çıkacaktır...

Bütün olan biteni anlamak için öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik tomografisini çekmek gerekmektedir.

Onlardaki sorun doğru tahlil edilirse REÇETE olarak nereye, nasıl müdahale edecekleri de üç aşağı beş yukarı tahmin edilebilir... En popüler konu Çin'in ABD'ye meydan okuması. EVET, durum gerçekten böyle. Ama ÇİN'i ÇİN yapan, ABD'ye karşı ticari üstünlüğün yolunu açan ne? Buradan başlamakta fayda var. Bu bilinirse Washington'un nereye, nasıl basınç uygulayacağı da beraberinde ortaya çıkacaktır...

ABD düne kadar Çin ile olan ticaret açığının nedeni olarak ADİL OLMAYAN UYGULAMALARI görüyordu. Beyaz Saray sık sık KURALARIN değişmesi gerektiğini vurguluyordu. Oysa durum öyle değildi. ABD ile ÇİN arasındaki TİCARİ AÇIĞIN NEDENİ ÇİN değil KÜRESEL AMERİKALI ŞİRKETLERDİ!

APPLE, NIKE, LEVI gibi... Say say bitmez zaten... Bu markaların ABD'ye sundukları mallar İTHALAT gibi görünmekteydi.

Bu da açığın ana nedenini oluşturmaktaydı.

Pek çok EKONOMİST ÇİN modelini anlamış değil. Ama Çin'i ÇİN yapan temel faktör AMERİKALI şirketlerin verdiği üretim kabiliyeti, teknolojisi ve iş bilgisi... ABD ekonomisinin büyük bir bölümü basitçe ABD'den sökülerek Çin'e gönderildi. Çin'in tahmin edilenden çok daha hızlı ilerlemesinin nedeni budur. Bu, ÇİN için POZİTİF gelişme olurken ABD için negatifti!

Amerikan şirketleri ÇİN'e gidince ORTA SINIF büyük zorluklarla baş başa kaldı. Satın alma gücü düştü.

Büyüme geriledi. İŞLER YURTDIŞINA taşınınca eyalet eyalet bakıldığında bile toplanan vergi oranları azaldığı görülmekte... Sosyal hizmetler aksadı. Bunun üzerine FED para musluklarını açtı, herkes daha da BORÇLANDI... Biriken BORÇLAR da ULUSAL TEHLİKE boyutuna taşınmaya başladı. Bu İÇ SORUNUN ÇÖZÜMÜ için yapılması gereken ilk hamle ABD'li şirketlerin EVE DÖNMESİDİR...

KÜRESELLEŞMENİN ABD'ye dönüp şekil değiştirerek oradan yeni bir kulvara girmesidir...

TRUMP da bunu bildiği için "ÇİN BENİM TEKRAR BAŞKAN OLMAMI

İSTEMİYOR" diyerek hedefi göstermiştir. Yetmemiştir! ÇİN'i CORONAVİRÜS'ü yayan ülke olarak suçlamıştır. Tazminat davalarını saklı tutmuştur.

Casusluk, fikri mülkiyet hırsızlığı ve insan hakları ihlalleri penceresinden de sert bir şekilde hırpalamıştır... Gerilim daha da artmış, ABD Houston kentindeki Çin konsolosluğunu kapattırmış, Çin geri durmamış aynı şekilde cevap vermişti. Onlar da ABD'nin Chengdu konsolosluğunun kapısına kilit vurulması talimatı vermişti. Tam bunlar olurken FBI Direktörü Christopher Wray çıkıp "Çin'in ABD çıkarlarına yönelik tehdidi son 10 yılda büyük ölçüde hızlandı. Her 10 saatte bir Çin ile ilgili yeni bir karşı istihbarat soruşturması açılmakta" dedi... Yani ABD karşı tarafa Çin'e geri dönmeyi düşünmeyen ABD'li şirketleri, büyük akıl İNGİLTERE'yi, İpek Yolu'nu ve kendisinden hızla uzaklaşan Türkiye'yi koyuyordu... SAVAŞA gerek kalmadan çözüm için dünyanın her yerinde operasyona kalkıyordu. Durum böyle olunca Libya'da, Suriye'de, Karabağ'da, Balkanlar'da, Sudan'da, Ortadoğu'da yani pek çok yerde ya doğrudan ya da dolaylı olarak Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya geliniyordu...

Alman-Rus yakınlaşması Libya'da ya da Suriye'de olduğu gibi KAFKASLAR'da da karşımıza dikiliyordu.

İngiltere'ye karşı o hattan da bir basınç vardı. Tamam!

Ama tümden İPEK YOLU'nu, Çin'i ve enerji hatlarını kontrol etmek isteyen tek güç vardı. O da Amerika Birleşik Devletleri'ydi!

NATO'yu NATO-ME yani NATO-ORTADOĞU'ya çevirmek isteyen de onlardı.

Körfez ve ARAP ülkelerini yanına alarak yürümek isteyen de...

İngiltere-Çin ittifakını enerji havzalarında baltalamak ana hedefti. İPEK YOLU'nun denizden ya da karadan geçtiği her yere NEGATİF dokunuşlar yapmak da ikinci hedef...

Kendi ekonomilerini düzeltmek, doları korumak, üretimi artırmak emperyal güç olarak devam etmeleri için şarttı. ENERJİYİ yani petrol ve gazı kontrol ederlerse Çin'i de İngiltere'yi de İPEK YOLU'nu da ele geçirmiş olacaklardı... Bu gerçekleşirse söz dinlemeyecek şirket de kalmayacaktı!

Dünya üzerindeki durum kabaca böyle...

Gelelim AZERBAYCAN'a...

Ermeni saldırısına...

Temmuz saldırıları asıl işaretti.

O da TOVUZ'u gösteriyordu.

Azerbaycan'da bakılması gereken asıl nokta orasıdır.

Çatışmalar şimdi güneye kaysa da hedef TOVUZ'dur!

Türkiye'nin de verdiği büyük destekle AZERBAYCAN ordusu DAĞLIK KARABAĞ etrafında ilerleyişini sürdürmektedir. En dik yamaçların bulunduğu bölgede mesafe almak hiç kolay değildir.

Karşı tarafın da arkasındaki desteği düşünecek olursak TÜRK BİRLİKLERİNİN yürüyüşünün sürmesi son derece anlamlıdır.

Dik yamaçların olduğu AĞDERE ve AĞDAM bölgeleri tansiyonun en yükseldiği yerlerdir. LAÇİN gibi, KUBATLI gibi, CABRAYIL gibi yerler de hesaba dahildir.

AZERİLER yakında buralarda büyük üstünlük de kuracaktır.

Ancak yine de bakılması gereken bu noktalar değildir.

Çatışmalar sürerken GÜRCÜ sınırında AZERİLER'LE GÜRCÜLER arasında çatışmalar, sürtüşmeler başladı.

Köyler resmen birbirine girdi!

Bu yeni bir gelişme. LAVROV'u dikkatle takip ederseniz her an her şeyi yapabileceklerini söylemekte. Çatışmalar güneyde yaşanırken bir NEDEN meydana getirip TOVUZ bölgesine RUSLAR'ın inme ihtimali vardır. Hedef DEMİR İPEK YOLU ve Avrupa'ya gaz taşıyan TANAP'tır...

ABD ya kendi gücüyle ya da öne ittiği güçlerle ENERJİ GEÇİŞ NOKTALARINI ve ARZINI kontrol etmek amacında. Bunu da gizlemiyor.

Türkiye en son 15 Temmuz'da NATO kökenli darbeden sonra Washington'la ilişkileri iyice askıya almış durumda. İngiltere-Çin ittifakında yer alacak Türkiye'nin önemini bilen ABD de bu nedenle bulduğu bütün kulvarlardan basınç oluşturma amacında...

Türkiye için birden çok sorun meydana getirerek dikkatimizi de dağıtmak istemekteler. ERMENİ sorunu da budur! Ama kimsenin yazmadığı asıl mesele ise bambaşkadır. ABD ya da DERİN AMERİKA KAFKASLAR'da en öne İNGİLİZ BP şirketini koymuş durumdadır... Sancıların oluşması ve yayılmasına da böyle bakılmalı... BP ile ilgili detayları da yazarız... Savaşın ve mücadelenin anlaşılması için... Sık sık buraya taşıdığım gibi SAVAŞ dünyanın her yerinde... Türkiye de en önemli, en kritik ülke olduğu için çekişmenin merkezinde... Olaylara böyle bakmakta fayda var...