Akdeniz hamlesi

LİBYA bir simge! AKDENİZ çok önemli olduğu için LİBYA da çok değerli. Muazzam bir kapı! AKDENİZ'e de çıkarsınız AFRİKA'ya da inersiniz. DERİN AMERİKA'nın adımlarına bakılacak olursa yeni dönemde yeni sistemde AKDENİZ hiç olmadığı kadar eşsiz olacak.

Pek çok üniversite zaten bunun onayını vermiş durumda. Bu nedenle ABD-ÇİN-İNGİLTERE-RUSYA-ALMANYA-FRANSA-TÜRKİYE-İTALYA gibi birçok güç bu bölgede MASAYA oturmak için tutunacak bir dal arayışında… Kılıçlar çekileli çok oldu. Şıkırtı seslerini daha da yakından duyacağız. Çünkü herkes adımlarını sıklaştırdı.

Açalım biraz daha… Rothschild ailesi, 2019 Mayıs ayında Michel Longhini'yi transfer etti. AKDENİZ bu kadar ısınmamışken! Aile yani ROTHSCHILDLER, genelde transfer etmez. Şirketlerine atama yapar gibi kişilere bildirimde bulunur. Michel Longhini, Derin Amerika'nın finans sisteminin başına geçecek kişi olarak biliniyordu. Bu kadar sıra dışı bir isimdi. Önemli bir Jacob Rothschild hamlesi ile Michel Longhini, dünyanın en önemli yatırım bankalarından Edmond de Rothschild'in başına geçti.

EDR olarak bilinen Edmond de Rothschild şirketi çok önemli bir adım attı. Ustaca bir hamleydi… Cenevre finans sisteminin mimarı olarak bilinen Michel Longhini, şimdi Ortadoğu ve Kuzey Afrika enerji-finans birlikteliğini kuracak. YENİ BİR OLUŞUM YANİ… Yani Fas, Libya, Cezayir ve Tunus'un enerji ile finans ortaklığıyla ilgili çalışma hazırladı. En ince detaylara kadar hem de… Longhini, Körfez ülkelerinin enerji ve finans yönetimiyle ilgili de çok önemli çalışma yaptı. Michel Longhini, Derin Amerika tarafını seçseydi, değişen bir şey olmayacaktı.

Akdeniz, Michel Longhini'nin en iyi bildiği bölge. Kıbrıs Adası'nı Off- Shore merkezi yapmak isteyenin de bizzat Michel Longhini olduğu biliniyordu. AKDENİZ'in kaderini değiştirmek için yola çıkmış gibi… Devam… Jacob Rothschild'in de onay verdiği şekliyle Michel Longhini enerjinin yakınında bir Off-Shore merkezi kurmak istiyor. AİLE buna "TAMAM" dedi… Bu nedenle Akdeniz çok önemli, Akdeniz'e sınırı olan ülkeler çok ama çok önemli, Kıbrıs adası da hepsinden önemli.

Rugby ve golf tutkunu olan 55 yaşındaki Michel Longhini, ya Güney Kıbrıs ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne özel bir golf sahası istedi. Edmond de Rothschild Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi'ne geçmeden önce Jacob Rothschild, Michel Longhini'ye golf sahası sözü verdi.

Yeni dönemde İsviçre gizli hesap merkezi olmaktan çıkacak. Sadece Off-Shore değil, İsviçre'deki gibi gizli hesaplar da Kıbrıs adasında olacak.

Edmond de Rothschild, önümüzdeki ay itibariyle Fas ve Kıbrıs adasıyla ilgili çok önemli adımlar atacak. Öncelikli olarak Fas'a çok ciddi yatırım yapacak olan Edmond de Rothschild'in uzmanları, 900 iş adamının bu konuda istekli olduğunu portföyüne ekledi.

Edmond de Rothschild Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi, Libya'nın geleceğinde aktif rol almak istiyor. Bu konuda oldukça istekli.

Ancak Libya'daki savaş hali, parayı korkutuyor. Libya'nın 2021 yılı itibariyle normal ritmine geri döneceği ve yeni Libya olarak yoluna devam edeceği tahmin ediliyor. Libya'nın yeniden inşası konusunda öncelikli ülke artık Türkiye. Edmond de Rothschild Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi, Libya'da en büyük güç olarak Türkiye'yi kabul ediyor. Şirketin Fransız departmanının elinde olan Libya portföyü, birkaç hafta önce Türk bankacılara teslim edildi. Yıllardır Edmond de Rothschild Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi'nde görev yapan 7 Türk bankacı Libya'nın finans açısından ne kadar güçlü olacağıyla ilgili çalışmaları derinleştirdi.

Tabii burada anlaşılması gereken önemli olan bir konu var. Derin Amerika da Libya'da olmak istiyor.

Rothschild ailesi de haliyle bunun farkında. Bölgede çok etkin bir rol üslenen Türkiye, hem Derin Amerika'nın hem de Rothschild ailesinin planlarını bozdu.

Önümüzdeki günlerde Libya başta olmak üzere Fas, Cezayir ve Tunus'la ilgili çok önemli gelişmeler yaşanacak. Akdeniz daha da ısınacak. Çünkü Akdeniz herkesin hedefi olan bir bölge haline geldi. Michel Longhini'nin Rothschild'i tercih etmesi, Akdeniz'de dengeleri Londra tarafına çevirebilir.

Kaç zamandır anlatmaya aktarmaya çalıştığım da buydu… Günlük yaşadığımız için HAFIZAYI taze tutmak zorundayız… AKDENİZ bu kadar önemli olacakken Türkiye'nin kontrol edilebilir ve iddiasız bir ülke olmasını isteyenler öncelikli olarak ne yapar? Birlikte düşünelim. NE YAPAR? EVET!

Eğer Türkiye'den çekiniyor ya da korkuyorsanız öncelikli olarak ne yapıp edip TÜRK DONANMASINI BUDAMANIZ GEREKMEKTEDİR! Peki saldırı oldu mu? Zarar verildi mi?

EVET VERİLDİ. Tekrar eski gücüne kısa zamanda kavuşan TÜRKİYE kurulan oyunların içinden çıkıp yükselmeyi bildi.

Saldıran güçlerin İSİMLERLE KOMUTANLARLA RÜTBELERLE işi olmaz.

ONLAR DONANMAYI AKDENİZ'de iddialı olarak görmek istemezdi. Planlarını yaptılar. İlk adımı atsalar da kurdukları yapı üzerlerine yıkıldı.

Yaşadığımız hiçbir şeye ANLIK ve GÜNLÜK bakmayalım… AKDENİZ çok uzun zamandır yazdığım gibi YENİ DÜNYANIN kalbi. Burada olmayan masada olamaz. Bunu bilen TÜRKİYE herkes hesap yaparken gitti LİBYA'ya girdi. Yardım götürdü.

500 yıllık tarihi canlandırıp istediği pozisyonu aldı. "Kim rahatsız" diye sormayın… Bakın rahatsız olanlar manşetlerle kendini belli etmekte… Önce FRANSIZLAR ardından ALMANLAR şimdi de YUNANLILAR… Her adıma siyasi parti gözlüğünden bakarsanız inanın hiçbir şey anlama şansınız olmaz… AMA TÜRK DEVLETİ'nin attığı adımlar inanın büyük, çok büyük… Bundan dolayı da içimizde üzülecekler varsa söyleyecek sözümüz yok.

ÜZÜLECEKLER…

Biraz geri gidelim… Yıl 2011… BATI hep birlikte LİBYA'yı vurma kararı aldı… Ajanslara düşen haberler şöyleydi… "Dünyanın önde gelen ülkeleri Paris'te bir araya gelerek, Libya konusunda atılacak adımlara karar verdi." Zirvenin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Önce Fransız uçakları Libya'yı vurdu. Sarkozy kimseye meydan bırakmadan ilerliyordu.

Hatırlayın… Ardından ABD denizden füze fırlattı. Operasyona Fransa'nın yanı sıra İngiltere, İtalya ve Kanada katıldı… Aradan geçen 9 yılda TÜRKİYE içeriyi bir şekilde derleyip topladı. Ve bugüne gelindi. Türk askeri LİBYA'ya demir attı… Bombalayanları da AKDENİZ'de püskürttü… Bütün bunlar az şey mi! Değil elbette…

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