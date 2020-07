Hedef Akdeniz

DÜNYANIN çatısındaki savaş her ne hikmetse dönüp dolaşıp BAŞKAN TRUMP'ın yanına kadar uzanıyor. Son birkaç güne bakın! Trump'la yakın çalışan ULUSAL GÜVENLİK

DANIŞMANI John Bolton kalktı, yaşadıklarını DEVLET SIRRI falan demeden kitap haline getirdi. Arada başkaları da kalem oynattı. En son ortaya çıkan da yeğen MARY… Amcası Trump için "En tehlikeli insan" diyen Mary bütün aile sırlarını ortaya saçmışa benziyor.

İyi ama bu kadar saldırı bu kadar darbe fazla değil mi? Amaç ne?

Bu soruların cevabı elbette önemli ama kitaplardan çok daha kritik bir adım atıldı… Jeffrey Epstein ve eski medya baronunun kızı olan sevgilisi Ghislaine Maxwell'i çok yazdım. Burada defalarca değişik boyutlarıyla okudunuz.

EN son yazdıklarımın birinde Epstein'ın MALTA'da CIA'nın GÜVENLİ EVİNDE TUTULDUĞUYDU…

Ulaştığım bilgi böyleydi.

Paylaştım. Daha sonraki bir yazımda da kız arkadaşı olan Ghislaine Maxwell'in de aynı eve götürüldüğünü aktardım. Ancak önceki gün ajanslara düşen haber BAYAN MAXWELL'in New York yakınlarında yakalandığı şeklindeydi… Peki herkesin yanılabileceği gibi ben de mi yanılmıştım!

Sanırım hayır!

Ghislaine Maxwell'in New Hampshire'da tutuklandığı açıklandı. Ancak gerçek öyle değil. Hem de hiç! 21 Haziran'da Malta'nın en güzel yerlerinden St. Paul Körfezi'ndeki restoranda CIA ile akşam yemeği yiyen Ghislaine Maxwell'in New York'ta tutuklanması mümkün mü? Değil elbette… Malta'nın nasıl CIA üssü olduğunu anlatmaya kalksak, saatlerce yazmamız gerekir. Malta, CIA'nın merkezidir. Buralardaki kalbidir!

Ghislaine Maxwell de CIA'dan habersiz CIA'nın kalbinde tatil yapmayacağına göre demek ki bir süre misafir ediliyordu.

O bekleme süresi bitince de NEW YORK'ta tutuklandı.

İfadeleri ve konuştukları çok önemli ama CIA zaten bunları ele geçirdi. ABD iç siyasetini ve dolayısıyla KÜRESEL dalga meydana getirecek bir olayla karşı karşıyayız. Trump yine hedef! Bence hala önünü kesmek için değil tamamen kontrol altına almak için BAYAN MAXWELL'i kullanmak istiyorlar. Ama kadın konuşursa taş üzerinde taş kalmaz o ayrı… Devam… BÜYÜK SAVAŞIN İÇİNE GİRİP ORADAN İLERLEYELİM…

11 Eylül saldırıları, Amerikan Derin Devleti ile aileler arasındaki son büyük oyundu… Bence İKİZ KULE SALDIRILARI bu yüzyılın en önemli operasyonlarındandı.

Bunun ardından bildiğiniz gibi IRAK'a operasyon geldi. Bu BÜYÜK ORTAKLIĞIN BİTİŞİNİN İLK ADIMIYDI.

Artık DERİN AMERİKA ile AİLELER arasındaki sorun net olarak ortadaydı. Her iki taraf da yeni düzende 'Big Boss' olmak istiyordu. Aileler yani Rothschild kazandı. Öne geçti. Öne çıktı.

2003'ten sonra da 11 Eylül saldırıları öncesi yapılan anlaşma yine de devam etti.

Enerji Rockefeller ailesi tarafından yönetilecekti öyle de oldu. O tarihlerde Rockefeller ile Rothschild aynı düşünceyi paylaşıyordu. Ülkelerin tamamının kontrolünün kendilerinde olmasını istiyorlardı.

Derin Amerika da silah satarak, enerji ve finanstan pay alarak yoluna devam edecekti.

KABACA DENGE BUYDU!

Derin Amerika AİLENİN içindeki dengeyi bozmak için zaman zaman hamle yaptı. Hiç de geri durmadı. Rothschild sessiz kaldı. Rockefeller, büyük anlaşmanın devamı için Derin Amerika ile teması koparmadı.

Yani DERİN AMERİKA bastırıyor AİLELER alttan alıyordu… 2014 yılında ise Derin Amerika en büyük operasyonunu yaptı.

David Rockeffeler'ın oğlu Richard Rockefeller'ın kendi kullandığı tek motorlu uçak New York yakınlarında kalkış yaparken havaya uçtu.

(Belge bulgularda İNGİLİZLER suçlanıyordu.

DERİN

AMERİKA bir taşla iki kuş vuruyordu) Aslında uçakta Richard Rockefeller ölmüştü, baba David Rockefeller ise ruhen hayatını kaybetmişti. Richard ailenin en sevilen en akıllı ve en iş bitirici ismiydi. Bu suikast sonrası Rockefeller, Rothschild ailesinden koptu. Hedeflenen de buydu. Artık cinayetler başlamıştı. Derin Amerika silahı en iyi kullanan yapı olarak karşımıza çıkıyordu. Richard Rockefeller suikastı tüm dengeleri değiştirmişti. Rothschild ailesi, büyük ortaklığı Derin Amerika ile yapmamıştı. Ortaklık Rockefeller ile yapılmıştı. Rockefeller'ın Amerikan Derin Devleti ile hiç pazarlık yapmadan ortaklığa başlaması, başta Avrupa olmak üzere Ortadoğu ve Afrika'yı bir anda yeni paylaşım alanı yaptı.

Mesela 11 Eylül saldırılarında Akdeniz, Amerikan Derin Devleti'ne pay olarak verilmişti.

Bugün bile Akdeniz savaşının izlerini görüyoruz.

Akdeniz büyük güçlerin savaştığı bir bölge haline geldi.

40'a yakın ülkenin gemilerinin Akdeniz'de olmasını kimse açıklayamaz. O nedenle önümüzdeki günlerde Akdeniz gerilimi daha da artacak.

Rothschild ailesi Akdeniz'de patron olmak istiyor. 2001'de yapılan anlaşmanın bozulduğunu kabul ediyor ve yeni kararlarını alıyor. Rockefeller da sessiz değil. Arkasındaki güç de öyle kimsenin sıradan olarak göremeyeceği bir yapı.

Seçilmiş kişiler üzerinden oyunlar oynanacak. "Seçilmiş"i yanlış anlamayın. Halkın sandığa giderek seçtiği isimlerden söz etmiyorum.

Halkın önüne isimler getirilecek.

Bu isimlere de AMERİKAN DERİN DEVLETİ ile ROTHSCHILDLER karar verecek. Ve bu seçilen kişiler arasındaki gerilim ve savaş büyüyecek. Çok şiddetlenecek… Zaten işaretler fazlasıyla mevcut!

Akdeniz bugün merkezde yer alıyor. Yaşanacak her olayın merkezinde de Akdeniz olacak.

Birçok üniversite çalışmalarında Akdeniz'i dünyanın en önemli denizi olarak gösterdi. Değeri her geçen gün artan Akdeniz'de gerilim elbette olacak. Bu her kıtada hissedilen yüksek gerilim olarak karşımıza çıkacak.

JPMorgan, Bank of China, BNP Paribas, Mitsubishi UFJ Financial Group ve Bank of America'nın yönetim katlarında her an Akdeniz konuşuluyor.

Bankaların bir deniz ile ilgilenmesini nasıl açıklayacağız?

AKDENİZ'de ne var da biz bilmiyoruz? Ama bilenler var ki gündem oluyor. Çünkü Akdeniz odaklı yeni şirketler kurulacak.

Petrol ve finans şirketleri Akdeniz merkezli olurken, ticaret rotaları da Akdeniz'den geçecek.

Dünyanın en büyük 10 bankasından 5'i JPMorgan, Bank of China, BNP Paribas, Mitsubishi UFJ Financial Group ve Bank of America, Akdeniz'de olmak istiyor. Bu da savaşın daha da derinleşeceğinin kanıtı. Kim nasıl adım atarsa atsın, Akdeniz'de gerilim yaşanacak. NET! Önemli olan BÜYÜK OYUNCULARIN ne düşündüğünü görüp ona göre adım atmak… Türkiye burada sık sık tekrar ettiğim gibi BÜYÜK ROL alacak… NET!

