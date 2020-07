Savaş dalgası

NATO üyesi iki ülke savaşın eşiğine gelecek.

Pentagon'un planı bu! Ama önce detaylar ve gelişen olaylar… Uzaktan bakıldığında Trump'ın Beyaz Saray'a gelmesinden bu yana KÜRESEL KAVGANIN şiddetlendiğini görmekte zorlanmıyoruz. Trump belki başlarda HER İKİ GÜCÜ DE BİR

NOKTADA buluşturmak istedi. Bunu yapabileceğini düşündü. Hatta çevresine Rothschild ailesine yakın çok isim aldı. Bunları çok yazdım.

Ama olmadı. Çatırdama sesleri buralara kadar geldi. PARA ile SİLAH kapışıyordu. Silahı elinde tutanlar para ile birlikte enerjiyi ve ticareti de kontrol etmek amacı taşıyorlardı. Bu yeni bir adım yeni bir hamleydi… Bir süre sonra DERİN AMERİKA net olarak ortaya çıktı. Vitesi büyüttü. George Floyd'un öldürülmesinden sonra gelişen olaylara bakılınca DERİN SESİN ne kadar yükseldiğini görürüz. Eski Savunma Bakanı Mattis "Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Başkan ülkeyi bölmek için uğraşıyor..." dedi.

Sokaklara asker isteyen Trump'a GENELKURMAY BAŞKANI Milley şu cevabı verdi:

"Biz ABD halkının yanındayız. Beyaz Saray'a değil ANAYASAYA bağlıyız..." Bu kadar da değildi tepki.

Esper sahne aldı. O da "SOKAKLARA ASKER VERMİYORUZ. NOKTA" diye kestirip attı.

Bütün bunlar olurken ABD Başkanı Trump, kendisini görevden almaya çalıştığını iddia ettiği Amerikan Derin Devleti'ne savaş açtığını söyledi. Bunu birçok kez farklı alanlarda anlattı. Fırsat buldukça bu konunun altını çizmekten kaçınmıyordu. Başkan kendisinin dışında bir güce işaret ediyordu… Amerika Birleşik Devletleri'nde Derin Devlet var mı? Elbette var. Her ülkede Derin Devlet, planlarının aksi ortaya çıktığında adım atar.

Ancak Trump'ın söylediği türde bir derin yapı tanımı sıkıntılı… Amerika'yı biraz olsun bilenler hemen şu yorumu yapabilir… Washington'ın her noktasında hissedilen Derin Devlet, Trump'ı bir gecede görevden alır, ertesi gün Mike Pence Başkanlık yemini ile göreve başlar. Bu bilinen SIR'dır!

Trump, seçim kazanmak için Derin Devlet'le savaştığını iddia ediyor. Onun açısından olağan bir durum. 4 yıl daha Beyaz Saray'da kalmak için bu plan belki doğru bir adımdır. Burada Trump'ın ne yapmak istediğinden çok DERİN DEVLETİN ne yaptığını bilmek durumundayız.

Ki herkesi her devleti yakından ilgilendirmekte… Coronavirüs sonrası Derin Amerika, her ülkede etkin olmak istiyor.

Coronavirüs'ün salgın olduğu her ülke de Derin Amerika'nın ekseninde.

Geçtiğimiz birkaç günde DERİN AMERİKA'nın önemli bir ismini yazdım. Profesör Joseph Nye'i anlattım. Şimdi de silahı elinde tutanlara bakalım.

Bu isimler SAVAŞ için İKİNCİ DALGA için ellerini tetiğe götürdü. Bu masanın önemli isimleri şöyle. Genelkurmay Başkan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı General John E. Hyten, Savunma Bakanı Yardımcısı David L. Norquist, Korgeneral David G. Bassett, ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Barbara Barrett, General David H. Berger ve Deniz Kuvvetleri Sekreteri Kenneth J. Braithwaite… Pentagon'da görevli olsalar da NATO üzerinde de çok ama çok etkili olan bu ekip, askeri anlamda büyük bir operasyon için sürekli bir araya geliyor.

Pentagon'un en güvenli odası National Military Command Center (Ulusal Askeri Komuta Merkezi), dünya haritası üzerinde buluşmaların da merkezi.

National Military Command Center, Coronavirüs sonrası yeni dünyanın şekillendiği oda.

Burada çok önemli kararlar alındı ve alınmaya devam ediyor. Her ülke için bir ekip görevlendiriliyor.

Hangi ülke askeri anlamda ne kadar güçlü, zayıf yönleri ne? Bu ve buna benzer soruların cevapları için adım adım ilerleniyor.

Hedeflerinde pek çok lider, Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı var. Oyunu çok derin kurup CORONA sonrası silahı da devreye sokarak AKILLI GÜÇ üzerinden gidecekler.

Silahın patladığı yer YENİ SİSTEMİN KURULMASININ önünü açacak bir koordinat olacak. İSİMLER üzerinden gidip hedeflenen ülkeleri karşı karşıya getirecekler. Hiç husumet yokken düşmanlık yokken ülkeleri ateşin içine çekecekler.

Ortadoğu ve Avrupa ülkeleri, Coronavirüs sonrası sık sık karşı karşıya geldi. Bir kıvılcımla askeri güç bile kullanılabilir. Ancak NATO ülkelerinin birbirleriyle savaşamayacağına dair olan kural artık yok. NATO; iki üyesinin çatışmasına karışmayacak. Bu iki ülke aslında belirlendi. Bir tuşla savaş başlayabilir. Bu kadar yakın!

Genelkurmay Başkan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Gen. John E. Hyten, Derin Amerika için belki de en değerli komutan. Gen. John E. Hyten, 4 kıtada 14 ülkede Amerika Birleşik Devletleri'nin operasyonlarını yönetti. Yüzde 100 başarı sağlayan bu özel isim, yeni dönemde çok öne çıkacak.

ABD Savunma Bakanı Esper, Gen. John E. Hyten'a büyük saygı duyuyor. Çünkü Hyten, askeri faaliyet konusunda Pentagon'un 3. gözü olarak biliniyor. Hyten, yeni dünyanın Ortadoğu'dan kurulacağına inanıyor. O bölgenin tarih boyunca merkez olduğunu defalarca anlattı. National Military Command Center'daki toplantılarda Gen. John E.

Hyten, "Artık çok sesli olma dönemi kapandı. Tek sesli Washington herkesi şaşırtacak" dedi.

Washington ne kadar şaşırtır bilemeyiz ama Coronavirüs'ün etkilerini çabuk unutturacak ve büyük hasara neden olacak bir savaş kapıda. Toplantıların amacı bu savaş! Geri adım atılmadığı gibi AÇIK şekilde bazı noktalar paylaşılıyor… Washington'ın ünlü otellerinin lobilerinde DERİN AMERİKA'nın aldığı kararlar fısıltıyla konuşuluyor. Çünkü parası olan daha korkaktır.

Kaybedeceği şeyler daha fazladır. Zengin iş adamları da bilinmeyenle yolculuk istemiyor.

Her ülke için her iş adamı için de zor dönemdeyiz. Derin Amerika, yeni bir sistemde karar verdiği için bilinmeyenlerle karşı karşıyayız. Nasıl bir dünya bizi bekliyor? Bu soru çok sorulmaya başlandı. Bu sorunun tam cevabı bence Pentagon'da da yok.

Evet planlar var, başarı oranını yakında göreceğiz. BAŞARI yüzde 100 olursa hedefler tutar. Ya başarı tam olarak gelmezse? İşte bu noktadan sonrasını kimse bilmiyor. Yaşayıp göreceğiz. Ama İKİ DOST ve MÜTTEFİK ÜLKENİN ATEŞE İTİLECEĞİNİN PLANLARI HAZIR. BİZİ DE İLGİLENDİREN BU! Bir süre önce Fransız gemisiyle TÜRK FİRKATEYNİ karşı karşıya gelmedi mi! Hiç ihtimal dahilinde değilken bile tansiyon yükseldi.

Yarın kimin kimle uçurumun kenarına geleceğini bilemeyiz.

Ama kıvılcım NATO'nun içinden yükselecek gibi… Savaş planlarının içinde PARAYI yönetme kulvarını değiştirme en öncelikli motivasyon. Göreceğiz.

Biz dikkatli olalım… NATO'nun içine de dikkat edelim…

