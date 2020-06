bugün özel bir isimden gidelim. Dünyayı şekillendiren isimlerden biri… Sir Richard Dearlove… Hatırladığım kadarıyla en sonbaşındaile ilgili konuştu… Şöyle dedi:Sir RichardDearlove, İngiltereGizli Haber AlmaServisi MI6'in eskişefidir…1999'dan2004'e kadar…Yani konuşan isimsıradan olmadığıiçin sözleri çokÖnemli olduğuna dair örnekler verelim… İngiltere Dış İstihbarat Servisi MI6'in eski Direktörü Sir Richard Dearlove, bugün yaşanan gerilimi 2000'li yıllarda söyleyen kişiydi.Richard Dearlove, Kraliçe II.Elizabeth'e bağlı olsa da kendisini bir Oppenheimer ailesi üyesi olarak görür.Bugün belki 75 yaşında olmasına rağmen, İngiliz dış siyasetini şekillendiren kişi.Richard Dearlove'ninardındaki talepleri vesonuçlarına bakalım. Bakalım kiönemini görelim…ABD ile birlikte 2003'te Irak'ıişgal edelim…Ortadoğu petrollerinde ABDile ortaklık yapalım.Kraliyet ailesi Rothschildailesiyle ipleri koparmalı.Bazı Rus oligarklarınİngiltere'ye girişi yasaklanmalı.Türkiye ile ilişkiler hep ortanınalt seviyesinde olmalı.Türkiye ile sadece Kıbrıs adasıve Akdeniz için ortaklık yapılmalı.Avrupa Birliği'nden hemenayrılmalıyız. Bunun tartışılması bilesaçma.MI6'da bulunduğu süre içindebir virüs salgını olacağını hephissettim. Tarihini bilmiyorum amayakın zamanda virüsle tanışacağız.Richard Dearlove bu!ye İngiliz devletine akıl veren yön gösteren biri.Virüsle ilgili kısım önemli olsa da Dearloveyanii karşısına alıyordu. Asıl ilginç olan bu cesareti kendinde bulmasıydı… Ve bu kadarla da kalmıyordu… Ne mi yapıyordu?Açalım… Richard Dearlove'un her talebi yerine getirildi.Şimdi Coronavirüs salgını süresinde Kraliçe II. Elizabeth'le irtibat kurabilen birkaç kişiden biri olan Richard Dearlove, Rothschild ailesinin artık İngiltere'de etkisizleşmeye başladığını söyledi.Çünkü finans yönetiminin tamamına sahip olan Rothschild ailesi, bugün Londra'da yüzde 70'lik bir etkiye sahip.Elbette bu da çok önemli bir güç gibi görünse de, kayıp da hiç az değil.Akla ilk gelen soru şu:İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, 16 Mart tarihinde görevden alındı.Bu kararı veren kişi de Richard Dearlove'dan başkası değildi.Çünkü virüs salgını başlamıştı.İngiltereAndrew John Baileyoldu.İşte belki de ilk kez Rothschildbir merkez bankasını kaybetti.Aile içinde de büyük sarsıntıya neden olan bu durum, İngiltere'de de ayaklanmaya neden oldu.Ortalık karıştı karışmakta… Her ne kadar kalabalıkların ABD'de öldürülen siyahi George Flyod'a destek için sokağa çıktığına inanılsa da, Rothschild ailesinin desteklediği vakıflar bu ayaklanmayı organize etti.Bunu da bilen Richard Dearlove,dedi.Bunu Kraliçe II. Elizabeth'e söyledi. Eğer Britanya bile bağımsız değilse, hiçbir ülke bağımsız değildir. İngiltere'nin dış politikasını da belirleyen isimler aileden destek alırdı. Başbakanlar ailenin kararı ile seçilirdi.David Cameron da, Theresa May de, Boris Johnson da ailenin malikanesindeki kararla 10 Numara'ya gönderildi.İngiltere Dışişleri Bakanları William Hague, Philip Hammond, Boris Johnson ve Jeremy Hunt… Hepsi ailenin kararı ile bu göreve atanmıştı.Ancak ilk kez Dominic Raab bubozdu.Raab, çok etkin biri. Rothschild malikanesine gitmeden bakan olması onun da arkasının güçlü olduğunu gösteriyor.Hatırlatmakta fayda var.ın devamlı görüştüğü isimÇok sık hem de… Devam… Dominic Raab, 20 Temmuz 2019'da Richard Dearlove'la görüştü. 4 gün sonra da İngiltere Dışişleri Bakanı oldu.Richard Dearlove, İngiltere'nin her alanında nüfuzunu etkin kullanıyor.Tabii ki bunda Kraliçe II.Elizabeth'ten aldığı desteği unutmamak gerekiyor. İngiltere içindeki bu değişim, sadece Londra merkezli olmayacak.Yorumlar böyle.Çünkü İngiltere'de başlayan bir akım, Avrupa ve Asya'ya yayıldı.Rothschild ailesinin kurduğu bu büyük birlik içinde bulunan ülkelerde de sıkıntı var.Rothschild ailesi kendi evinde bile bu kadar güçlü bir saldırı altında kalıyorsa, başka ülkelerde daha da zor günler yaşayacak.Karşı tarafın amacı bu.Aile de bunun farkında.Elbette önlemlerini alıyor. Aile için yani Rothschildler için hem İngiltere Merkez Bankası'nı hem MI6 Direktörlüğü'nü hem de Dışişleri Bakanlığı'nı kaybetmesi büyük sıkıntıları ortaya çıkardı.Sadece 9 aydaki bu kayıp, ailenin planlarını da bozdu.Coronavirüs salgını ne kadar kabul etmeseler de ailenin birçok ülkede kaybetmesine, zarar görmesine neden oldu.O nedenledaha da artacak. Sokak ayaklanmaları daha da şiddetlenecek. Sadece aile değil, Amerika Birleşik Devletleri de sıkıntı yaşayacak.Yaşamakta da… Richard Dearlove, ABD'de bir çok kez David Rockefeller'in davetlisi oldu.20 Mart 2017'de hayatını kaybeden David Rockefeller'in son davetlisi de Richard Dearlove'du.Yani Richard Dearlove çok önemli biri. Eğer Rothschild ailesi gücünü geri almak istiyorsa, Richard Dearlove'un etki alanını daraltmalı.Bunu başaramazsa, aile 5 kıtada da kaybetmeye başlayacak.Dearlove'undaki evi, belki de bugün en korunaklı ikinci yapı.Birincisi elbette Kraliçe II. Elizabeth'in sarayları… Amerika'daki, İngiltere'deki, Rusya'daki ve Çin'deki durum bu!Mücadelenin tarafları belli… Rothschild ailesi sıradan küçük görülecek bir yapı mı?Hiç kaybetmediler.Hep çıkış buldular.Bakalım şimdi nasıl gelişecek olaylar…diyenlerleaynı çizgide… Mesela Dominic Raab dataraftarı… Bu açıdan bakılınca 5 GÖZ olarak bilinen ABD-İngiltere- Kanada-Avustralya-Yeni Zelanda istihbaratının ÇİN'i suçlaması anlaşılır olmakta... Ortak raporda vurgu belli:Ama mücadele büyük. Çin'in asla ve kat'a kolay teslim olacağı sanılmamalı… Cinpinghazır. Çoktan hem de…