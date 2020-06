Savaş çanları

BELKİ de tarihin en zor zamanlarından geçmekteyiz.

Taraflar net olsa da OYUNCULAR için aynı yargıya varmak çok kolay değil. Devamlı yer değiştirenler de var! İşinde gücündeki insanlara DÜNYANIN TEPESİNDEKİ olan biteni anlatmak ve aktarmak hiç kolay değil. YERLİ FİGÜRLERDEN yola çıkılsa da menzili pek uzun olmaz...

Gelin yine Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan SAVAŞIN üzerine basarak gidelim. Gidelim ki SAVAŞIN taraflarını bir ölçüde not edebilelim...

ABD tarihinde 2'den fazla seçilen tek başkan Roosevelt'dir.

1933'ten 1945'e kadar ABD Başkanı olan Roosevelt, CIA'in de temelini atan kişiydi. 1935'te Morgan Stanley kuruldu. 1939'da Rockefeller Center, 1944'te IMF ve 1947'de CIA kuruldu. Morgan Stanley paraya yön verecek, Rockefeller Center iş adamlarını disipline edecek, IMF ülkeleri Washington'a bağlayacak ve CIA da dünyanın her noktasında istihbarat faaliyetinde bulunacaktı. Daha sonra yani bu DÖRTLÜ oluşunca FED de koca bir dev oldu. ABD imparatorluğunu sarsılmaz hale getirdi...

Derken 2010'lı yıllarda Rockefeller Center ile İNGİLTERE kökenli BARONLAR arasında yol ayırımı başladı. Rothschild gibi... İki güç arasında PARA ve ENERJİ alanında adı konulmamış bir ortaklık bir anlayış vardı. Bu bozuldu! Bozulunca pek çok ülkenin dengesi de kayboldu.

Türkiye'de yaşananlar da buydu. 17-25 OPERASYONLARI-OSLO- GEZİ-15 TEMMUZ hepsi büyük ortaklığın bitişiyle ilgiliydi. Tutuklamalar ve serbest kalmalar da... Ama biz bütün olan biteni içeriden okuyorduk. Haliyle yol alamıyorduk...

Mesela Türkiye'nin en önemli zenginlerinden olan Mehmet Emin Karamehmet, Rockefeller Center'ın hakim olduğu dönemde içeride budanıyordu. Yayınları özellikle Rockefeller'a yakın yapıları rahatsız ediyor ve hırpalanıyordu. İçeride zarar görüyordu. Daha sonra ki yıllara baktığımızda Karamehmet, GENEL ENERJİ ile Irak'ta boy gösteriyordu.

Mehmet Emin Karamehmet ile Mehmet Sepil'in , Kuzey Irak'ta faaliyet gösteren petrol şirketi Genel Energy, İngiliz Vallares PLC ile birleşti.

Genel Enerji Plc şekline dönüştü.

Londra Borsası'na kote ilk Türk şirket olma hakkını elde etti. BP'nin eski CEO'su Tony Hayward'ın ortak olduğu İngiliz petrol şirketi Vallares'in GİZLİ SAHİBİ Rothschild'ti... Amerika'ya yakın ODAKLAR İNGİLTERE'ye yakın odakları tasfiye etmek istiyordu.

Mücadele kısaca buydu. Ve her yerde görülüyordu... Mesela hatırlayanlar iyi bilir! Aydın Doğan ile Karamehmet, MEDYA üzerinden kavga ediyordu.

Sizce neden? Ayrıca KOÇ AİLESİ de Karamehmet'ten fazla hoşlanmazdı.

NEDEN?

Devam...

Gelelim kavganın merkezine...

Trump, BAŞKAN olup Beyaz Saray'a oturdu. Ancak etrafı hemen sarıldı.

Kendi isteğiyle... Steven Mnuchin-Rex Tillerson-Wilbur Ross-Jay Clayton- Peter Thiel-Stephan Schwarzman- Jared Kushner gibi isimler BAŞKANI yönlendirdi... Bu ekibin karşısında olan Steve Bannon gibi isimlerin bazıları da tasfiye edildi...

Türkiye'de de görülen bu mücadele BEYAZ SARAY'da tavan yaptı.

İnanılmaz boyutlara ulaştı... Tarihin en büyük savaşına tanıklık ettiğimiz günlerde, Derin Amerika, Trump'tan ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin'i istedi. Tansiyon fırladı! Trump, eski Goldman Sachs ortağı ve Rothschild ailesinin en önemli projelerinden Steve Mnuchin'i görevden alır mı? Belki de dünyanın nasıl şekilleneceği, Trump'ın bu adımına bağlı.

Derin Amerika, ABD Hazine Bakanlığı gizli verileri nedeniyle Steve Mnuchin'i istiyor. Coronavirüs'le birlikte 5.3 trilyon doları Amerikan devletine borç olarak yazdıran Steven Mnuchin hedef! Kara listede ilk sırada!

Coronavirüs'le birlikte finans dünyası ağır darbe aldı. ABD'deki finans sistemi de Steve Mnuchin'in Hazine Bakanı olmasıyla birlikte olağan hareketlerini yaşadı. Rothschild ailesine bağlı bankalar, yatırım şirketleri ve varlık yönetimleri Coronavirüs'ten güçlenerek çıktı. 5.3 trilyon dolarlık destek, Derin Amerika'ya göre tarihin en büyük hırsızlığı. Ne kadar önlem alınırsa alınsın, Londra yine para sihirbazlığı ile dengeleri değiştirdi. Bu gerçek de ortada...

Derin Amerika, Coronavirüs'le birlikte FED'in de patronu olacaktı.

Plan böyleydi. Ancak Rothschild ailesine bağlı şirketler o kadar hızlı karar aldı ki, sistem bir anda Amerika Birleşik Devletleri'ni yıkabilecek kadar güçlü olan işsizlikle tanıştırdı.

Rothschild ailesi ikinci adımı da attı.

George Floyd ayaklanmaları...

Hiç gecikmediler... Derin Amerika, aslında halkın Coronavirüs'le dip yapmasını istiyordu.

Ancak ellerindeki plana göre, sadece 14 milyon kişi işsiz kalacaktı. İşsiz kalan bölgeler de Wall Street'in gücünü aldığı New York ve Washington olarak düşünülüyordu.

Coronavirüs'ün New York'u yıkması da plan dahilinde gerçekleşiyordu. ABD'de Coronavirüs'ten ölen her 3 Amerikalı'dan biri Manhattan ve etrafında yaşıyordu. Hedefin finans merkezi olduğu Londra'dan da hissediliyordu.

Rothschild ailesinin yoğun işsizlik, Flyod ayaklanmaları ve Steve Mnuchin üzerinden finans operasyonu yapması Derin Amerika'yı çılgına çevirdi.

Floyd ayaklanmalarının içine girip yönlendirseler de PARALAR gitmişti...

Şimdi iş gelip STEVEN MNUCHIN'e kilitlendi! DERİN AMERİKA ve PENTAGON ısrarla istiyor!

Pentagon'da artık savaş çağrıları arttı. Savaş için yer aranıyor. Asya ve Ortadoğu, bu konuda aslında iki seçenek. Başka ihtimal de yok. Ancak Pentagon'un düşünce kuruluşu olarak bilinen RAND Corporation, ABD'nin III. Dünya Savaşı'nı kaybedeceğini raporladı. 3 yıl içinde hazırlanan tüm raporlarda ve geçtiğimiz ay Pentagon'a teslim edilen raporda da ABD'nin III. Dünya Savaşı riskini almaması gerektiği belirtildi. Rothschild ailesinin Avrupa, Rusya ve Çin eksenini birbirine bağladığını, Coronavirüs'le kopması planlanan bu birlikteliğin hala etkin olduğu raporda paylaşıldı.

Ancak derin Amerika, savaş istiyor.

Lockheed Martin ve Northrop Grumman, Pentagon'a baskı yapıyor.

RAPORLAR "SAVAŞA GİRMEYİN KAYBEDERİZ" diyor ama SİLAH DEVLERİ "BAŞKA ÇARE YOK" şeklinde karşılık veriyor...

Rusya ve Çin'in içinde olacağı bir III. Dünya Savaşı için hiç beklenmedik olaylar yaşanabilir. Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, birkaç gün önce Çin Halk Kongresi'nde yine endişe veren açıklamalar yaptı. Jinping, "Gerçek savaş eğitimleri için 26 Mayıs öğleden sonra itibarıyla Doğu Türkistan'daki Askeri Bölgeler ısıtıldı. Sadece Doğu Türkistan değil elbette. Askeri savaş için hazırlıkları hızlandırmak zorundayız.

Çünkü bize karşı atılan adımlara sessiz kalamayız" dedi.

Çin savaşa hazırlanıyor. Hem de çok ciddi boyutta. Çin'in olduğu bir savaşın etkisi sadece Asya ile sınırlı kalmaz. Washington da New York da bu savaştan etkilenir. Artık küresel sistemde Hong Kong'da bir şirket veya önemli bir işadamı batarsa, Londra da New York da bunu hissediyor. Savaş en son seçenek olmalı. Diyalogların kapandığını Coronavirüs'le gördük.

Dünyanın tek noktada yani 'hayatta kalma' konusunda birleşmesi gerekirken, ülkeler birbirlerinin zayıf noktalarını aramaya başladı. Bu da yakın gelecekte III. Dünya Savaşı'nın kaçınılmaz olduğunu gösterdi.

Birkaç bilim adamının laboratuvarda ürettiği virüsle evlerine kapanan, işsiz kalan, umutlarını yitiren ve hayatlarını kaybedenler devletlerin emirlerini uygulamaya başladı. Bu da planın önemli bir parçasıydı. Şimdi olası bir savaş Coronavirüs'ten daha yıkıcı etkiler bırakacak. Yeni para, yeni sistem için Derin Amerika savaş kozunu ısıtmaya başladı. Başta Çin olmak üzere de geri adım atılmayacağını da gördük.

Maalesef savaş çanları artık 5 kıtada da duyuluyor. Buna kulaklarımızı tıkamanın hiçbir getirisi yok. İçeride de ROCKEFELLER ekolüne bağlı organizasyon Ankara'yı almak için mücadele edecektir. İsimlere, partilere, şirketlere girmiyorum. Ama tablo bu...

Rolleri ve karakterleri siz dağıtın..

NOT: Coronavirüs yardımlarının nereye verildiği bilmek isteyen DERİN AMERİKA Beyaz Saray'dan cevap alamadı. Bilgi de verilmedi. Önceki gün Washington Post'ta çıkan bu haber gerginliğin bitmeyeceğini gözler önüne serdi. Bize düşen izlemek... Ama gidişat iyi değil...

