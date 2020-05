CORONAVİRÜS ve dünyada oluşturduğu fotoğrafları yazmaya devam edelim. Dün de altını çizdiğimiz gibi CORONA'ya rağmen asıl savaş Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde... Büyük mücadelenin haliyle simge isimleri var. Her zaman da olmuştur.

Amerika denilen toprak parçası İKİ SERMAYE grubunun yükselttiği coğrafyadır. Bu nedenle İKİ PARTİ, iki aday, iki düello, iki akım vardır. Bir de bu sistemin derinliklerine inen, her adımı kontrol eden DERİN AMERİKA vardır.

Gelin bugün biraz daha isimleri öne çıkaralım... Ki anlaşılması kolay olsun...

Coronavirüs günümüzde en çok ABD'de etkili oluyor. ABD'nin her noktasında mı? Hayır... Paranın, gücün olduğu kenti ele geçirmiş durumda. New York City yani...

Ekonomi çöktü, birçok şirket iflasla karşı karşıya. Sır değil. Bir de herkes Wall Street'i konuşurken bunun karşısında yer alan sokaktaki Amerikalı'yı temsil eden reel sektörün merkezi Main Street var! DERİN AMERİKA Main Street'te güçlüdür... Mesela Boeing Main Street ise The Bank of New York Mellon Wall Street'tedir! Biri YERLİ AMERİKALI'nın sırtında yükselir, diğeri küreseldir. Irk aramaz! Daha da açacak olursak Main Street ile LONDRA merkezli Wall Street savaşıdır bu! Tarihteki karşılığı ise KUZEY-GÜNEY SAVAŞIDIR! Küresel sermayenin anavatanı LONDRA'dır çünkü...

İşte tam bu noktada isimler öne çıkmaya başlıyor! Derin AMERİKA Wall Street'e sızdı mı? Sızdıysa bunu nasıl gerçekleştirdi?

Coronavirüs planını hayal etmek, uygulamak ve başarmak büyük bir akıl gerektirir. Derin Amerika'nın da Coronavirüs'le çok önemli bir güç olduğunu anladık. Coronavirüs planı tamamlanmadı ama yüzde 70'i bitti gibi... Bu parantezin içindeki önemli isim GEORGE SOROS...

Bugüne kadar geçen sürede Derin Amerika'nın planı neredeyse kusursuz işledi. Amerikan Merkez Bankası yani FED 10 doların 8'ini Wall Street'e verdi. İtirazlar gelse de Derin Amerika da bunu istiyordu. Önceden de hazırlıkları vardı. Bu planın doğrultusunda hiç güvenmedikleri ama birlikte çalışmaya başladıkları GEORGE SOROS'u takibe aldılar. Adım adım takiple SOROS Londra'dan koptu. (Daha önce 'Soros tam olarak nereye düşüyor emin değilim' diye yazmıştım) Derin Amerika burada tescilli bir güzel kullandı! Hatırlayın!

Donald Trump'ın Rusya'da olduğu günlerde, bazı toplantılarda Nana Meriwether da vardı. Trump'ın Rusya'daki oligarklarla yaptığı toplantılarda da Nana Meriwether vardı. Kimdi Nana Meriwether?

Güzel bir kadın nasıl her toplantının içinde olabiliyordu!

Eski defterler açıldığında Nana Meriwether'ın George Soros'un oğlu Alex Soros'un sevgilisi olduğunu görürüz. En azından Alex Soros böyle düşündü. Onunla gelecek planları kuruyordu.

Aslında Soros'un oğlunun koluna takıp gezdiği DERİN AMERİKA'ydı! Derin Amerika, Meriwether'ı kullanıyordu. Bu sayede bir yandan Trump'ın bütün kirli işlerini öğreniyor, George- Alex Soros'u yanına çekiyor öte yandan Wall Street'e sızma operasyonunu başlatıyordu! Rus oligark Aras Ağalarov'un Soros'la yakınlaşması, ardından restleşmesi önemliydi. Aras Ağalarov'un Trump'la yakın ilişkiler içinde olması, Wall Street'teki birçok şirketle ortaklıklar yapması da madalyonun diğer yüzüydü. Ağalarov'un ABD'de yaptığı anlaşmaların arkasında Trump'ın ekibinin olması, Rus oligarkı çok güçlü biri haline getiriyordu.

Derin Amerika da her şeyi bir güzel not ediyordu.

Trump başkan olduktan sonra Derin Amerika, Rusya operasyonunu başlattı.

Trump'ın ekibinde kim varsa Aras Ağalarov da dahil hepsi kara listeye alındı. Trump, Soros'la çok yakındı. Bugün Soros, Trump düşmanı. İşte o günlerde Soros, Trump, Rus oligarklar birlikte hareket ediyordu. Putin, Soros'u hedef alırken, bazı oligarklar Trump'la birlikte Soros'la aynı masadaydı.

Aynı Soros 2018'de DAVOS'ta "Trump yönetimini dünya için bir tehdit olarak görüyorum. Ancak bu geçici fenomen 2020'de yok olacak" ifadelerini kullanıyordu.

Daha eskiye gidecek olursak Soros çıkıyor "Paramla Bush'u devirinceye kadar mücadele edeceğim" diyordu. Nereden nereye yani...

İşte Derin Amerika, Rus oligarklar, Trump, Soros ilişkilerini en ince ayrıntısına kadar çözüp, Wall Street'i de içine hapsediyordu.

Bugün petrol operasyonunu biliyoruz. Amerikan şirketleri de battı. Ancak gerçekte batan Rus oligarklar. Trump'la Soros'la birlikte yürüyen oligarklar. Bir iddiaya göre Putin, kara listedeki oligarkları Derin Amerika'ya feda etti. Bu ihtimal de yüksek. Çünkü 10 dolara inen ham petrolün varili 25 dolara yaklaştı. Sadece 1 hafta içinde.

Putin'e küçük bir teşekkür...

Peki Alex Soros ile Nana Meriwether aşkı ne oldu?

Derin Amerika'nın kararını verdiği gün Nana Meriwether, Alex Soros'tan ayrıldı. Kimsenin anlam veremediği o kadar gizemli ilişkiler var ki, artık bu da değişecek. Çünkü derin ilişkiler Derin Amerika'nın yıllarca kabuğundan çıkamamasını sağladı. Şimdi artık yeni işadamları göreceğiz. Birçok işadamının eşinin de Derin Amerika ile bağlantılı olduğunu öğreneceğiz.

Avrupa'da, Ortadoğu'da, Asya'da...

Bunu anlayan işadamları daha da güçleniyor, anlamayanlar ise iflas ediyor. Çok ilginç bir isim daha var. Melinda Gates... Dallas'lı uzay mühendisi Raymond Joseph French'in kızı. Bill Gates'in eşi. Hiç tereddüt yok ki, bugün dünyanın en güçlü kadını. Trump'tan bile daha güçlü olduğu birçok nokta var.

Bayan Gates, Derin Amerika'ya yakındır. Melinda'nın Bill Gates'le evlenmesi de bir tesadüf değildi.

Henüz 20 yaşında bilgisayar dersleri veren Melinda, Bilderberg toplantılarına katılıyordu. Derin Amerika'nın Bilderberg'e sızan ajanıydı. Bir ticaret fuarında Bill Gates ile tanışıyor. Sonra Microsoft'ta çalışıyor ve Bill Gates'le evleniyor. Bu hikaye güzel ama inandırıcı değil. Bill Gates ile Melinda'nın evleneceği yıllar önceden planlanmıştı. Bugün derin Amerika, Coronavirüs konusunda Melinda Gates ile çalışıyor.

Trump'la bazen karşı karşıya gelmeleri doğal.

Melinda Gates'in adımlarını dikkatle izlemeliyiz. O sıradan bir hayırsever değil. Yeni Dünya Düzeni için çok önemli parçaları yerine koyan bir akıl.

Coronavirüs konusunda da Gates ailesi hep önde. Ama medyaya bakıldığında GATES'lerin KÜRESEL SERMAYE ile yakın olduğu görülür. Bunun tespiti de kolaydır. Ancak gelişmeler bunun aksini söylemekte... Trump da OLİGARKLARI YÖNETEN

AİLELERE yakındı. Şimdi karşı gibi... Yazının en başında altını çizdiğim gibi TARAFLAR net, ancak oyuncular belli ki bazı görevleri üslenmekte... Bu nedenle renkler bazen karışmakta. Rolleri tam olarak anlayabilmek için OYUNUN bitmesini beklemekten başka çaremiz yok. Hepsi VİRÜS'ün etrafında toplanmış durumda... Soros, Trump'ı yerden yere vursa da ÇİN'E KARŞI SERT DURUŞU nedeniyle çok takdir ediyordu. Çin lideri Cinping'i kıyasıya eleştiriyordu. "Çağın lideri değil. Diktatör" diyordu.

Çin de Soros için "Yuan'a savaş açan adam" tanımı yapıyordu...

Avrupa Birliği'ni dağıtmak için SOROS'un yılda 1 milyon mülteciyi AVRUPA'ya taşıdığı da ortadaydı... Savaş, Çin-İngiltere- Rusya-AİLELER-Amerika Birleşik Devletleri ekseninde... Dolayısıyla 190 ülke de etkilenmekte... Biz de...

