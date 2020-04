Raylarda ölüm

CORONAVİRÜS'ÜN ekonomik boyutundan gidelim bugün de… Bütün yollar ölümlerin üzerinden paraya çıkıyor. Bütün hesaplar finansal gücü ele geçirmek ve kullanmaya yönelik… Ve bu iklimde bizlerin hiç bilmediği inanılmaz öneli işler olmakta.

SUİKASTLAR da… Avrupa'ya uzanarak gidelim ve kavgayı başka pencereden görelim… Haydi… Coronavirüs'le birlikte çok güçlü olan zenginlerin, siyasetçilerin, CEO'ların güvende olmadığını biliyoruz. Artık bu SIR değil.

ABD'de hala çok zenginler listesinde ilk 50'de olan pek çok ismin nerede olduğunu bilen yok. Garip ama böyle. Bir yandan virüs saldırısı var diğer yandan görünmeyen ellerin operasyonu… Almanya'da da durum ilginç!

Almanya'nın Hessen eyaletinin Ekonomi Bakanı ve finans merkezi Frankfurt'un da tek söz sahibi Thomas Schafer'in, Mart ayının son günlerinde Wiesbaden yakınlarındaki Frankfurt-Köln hızlı tren hattı yakınlarında cesedi bulundu. Cesede işkence yapılmıştı. Evli ve 2 çocuk babası Ekonomi Bakanı Thomas Schafer'in ölümü üzerine açıklamada bulunan Hessen Eyaleti Başbakanı Volker Bouffier ise derin üzüntü ve büyük bir şaşkınlık içinde olduğunu söyledi. Bouffier, "Thomas Schafer'in aniden ve beklenmedik bir şekilde öldüğüne inanamıyoruz.

Ailesiyle birlikte yas içindeyiz" dedi. Kimse öldüğüne daha doğrusu intiharına inanmadı.

İnanmıyor da… Thomas Schafer'i bilmediğimiz için haklı olarak "Kim bu?" sorusunu sorabiliriz. Doğru ve yerinde bir sorudur bu… Bilenlerin tanıyanların kısa bir tanımı vardır ölen Thomas Schafer için… FRANKFURT'TAKİ 3 TRİLYON EURO'YU YÖNETEN İSİM… Rothschild ailesinin Almanya'daki 40 üniversitesinden biri olan Marburg Üniversitesi'nden mezun oldu. Doğal olarak seçildi ve aile için çalışmaya başladı.

Almanya'da ailenin ne kadar güçlü olduğunu düşünürsek, Thomas Schafer de o kadar güçlüydü. Ancak infaz edildi.

Hem de işkence gördükten sonra cesedi rayların üzerine atıldı… Peki bu ölümü getiren neydi? Schafer'in aileye yani ROTHSCHILDLER'e yakın olması mıydı? Yok değildi.

Çünkü yakın olan binlerce insan vardı. Neden bu olamazdı… Ölüm nedeni başkaydı!

Thomas Schafer, ölmeden birkaç gün önce, "Alman ekonomisinde verilen sözler gerçeği yansıtmıyor.

Birçok önemli şirketi devlet eliyle batıracaklar. Sonra kamulaştırma adına şirketlere el koyacaklar. Bu kararı da Berlin'de değil Washington'da aldılar" demişti. İşte bu cümle bu çıkış GELECEĞİ önceden haber verdiği için Schafer'i hedefe koydu… Merkel'in yerine aday olması beklenen, siyasette her geçen gün güçlenen Thomas Schafer, bu sözleriyle CIA'i harekete geçirdi. Birkaç gün sonra feci şekilde öldürüldü.

Kimileri trenin önüme atladığını ve intihar ettiğini söylese de gerçekler ortada… Bir intihar mektubu olduğu kurgusu da Alman medyasında yer aldı.

Almanya'da bu yaşanıyorsa kimse güvende değildir. Kaç zamandır yazdığım da bu… PARA SİSTEMİ DEĞİŞCEKSE BU SAVAŞLARLA OLUR.

Eğer bildiğimiz savaş olmayacaksa çok önemli isimler tasfiye edilecektir. Şimdilerde olan da bu… Madalyonun bir de diğer tarafı vardı… The Economist ile Der Spiegel'i kaç kez yazdım.

Hatırlayanlar olacaktır. Tekrara düşmeyelim. İki dergi iki büyük gücün mevziisidir. Mesajlar çok kez buralardan verilir.

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Schafer ölmeden önce Der Spiegel dergisine röportaj verdi.

Altmaier, "Stratejik olarak önemli Alman şirketleri kamulaştıracağız" dedi. Kime dedi bunu? DERİN AMERİKA'ya bağlı yayın yapan DER SPIEGEL'e… Burada söylenen ama gizlenen bir mesaj vardı.

Bu çok ama çok önemliydi.

Bakan Peter Altmaier "Stratejik olarak önemi olan şirketleri kurtaracağız" derken aslında ROTHSCHILD AİLESİNE BAĞLI ŞİRKETLERE

EL KOYACAKLARINI AÇIKLIYORDU… İLAN EDİYORDU… Burada savaşın devletlerle aileler arasında olduğunu bir kez daha anlıyoruz.

Ancak bir Alman'ı en çok üzen, Washington'da alınan savaş kararının Berlin'de emir olarak kabul edilmesi. Bu da ALMANYA'nın bileceği bir iş… Alman devleti, bugün Derin Amerika'nın kontrolüne geçti.

Gözle görülür hale geldi bu.

Artık bunun gizlenecek tarafı da kalmadı. Şimdi ölümlerin başlaması çok büyük bir tehlikeyi işaret ediyor. Çünkü artık iki taraf da kritik noktalardaki kritik isimleri hedef seçecek.

Rothschild ailesini sadece parayı yöneten olarak düşünmemek gerekir. Ailenin de silah gücü var. İstihbarat gücü de… Almanya, en kritik ülke.

Çünkü Derin Amerika biliyor ki, Almanya'dan Rothschild ailesini göndermeyi başarırsa, İtalya ve Fransa'da bunu çok kolay başarır. O nedenle Derin Amerika da, güçlü olduğu Almanya'da ilk adımı attı.

Önümüzdeki günlerde birçok ölüm haberi duyacağız. Bunlara intihar veya kaza denilecek.

Hiçbiri kaza olmayacak!

Önemli virajlardaki önemli isimler tasfiye edilecek… Bu bildiğimiz tarih kitaplarında okuduğumuz savaşın çok dışında bir mücadele! AMA BÜYÜK SAVAŞIN DA TA KENDİSİ…

Thomas Schafer'in ölümü gerçekten Rothschild ailesine verilebilecek en önemli uyarıydı.

Merkel'in Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ile yürüyen ve Berlin'de de sözü etkili olan Thomas Schafer'in birkaç hafta önce Londra'da çok önemli görüşmeler yaptığını, özel jetle gidip geldiği ve bu hava aracının RIT Capital'e ait olduğu biliniyor. RIT Capital, Frankfurt üzerinden Alman ekonomik sistemin gidiş yönünü belirler.

Bu 10 yılı aşkın süredir hiç değişmedi. Şimdi Rothschild ailesi nasıl bir karar verecek.

Şirketlerin zarar ettiği doğru.

Ancak Rothschild ailesi, finans olarak hiçbirini kaybetmeyecek kadar güçlü. Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier yeni bir yasa ile şirketlere el koymak için çalışmalar yapıyor. Bunun hazırlıkları tamamlandı.

Almanya'nın en büyük 100 şirketinden 45'i seçildi.

Hedefteki bu şirketler Alman ekonomisine de yön veriyor. O nedenle, öncelikli olarak bunlar seçildi.

Almanya'daki gelişmeler, Washington'ın aynası olacak.

Savaşı iyi anlamak için Berlin ve Washington hattında yaşanan gelişmeleri dikkatle izlememiz bize çok önemli ip uçları verecek. Tabi bu arada IMF'yi de yakından takip etmeyi asla ve kat'a unutmayın… Savaşı PARA bitirecek… Zaten kavga onun için!

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın