Büyük anlaşma

GARİP bir şekilde ÇİN olayı burada hak ettiği kadar konuşulmuyor ve yazılmıyor. Ya da bana böyle geliyor. İnanın hiç anlamış değilim. Dünyanın tepesinde tek konu bu! Ama gelin görün bizi de çok ama çok etkileyecek bu konu tercih edilenler listesinde aşağılarda...

ARALIK ayında baş gösteren CORONAVİRÜS atağına rağmen ÇİN'den tek bir hamle henüz gelmiş değil.

Bir cevabın olacağını umarak gelişmelere bakıyorum. Şu an için tek adım yok...

Ve Çin için zor olan süreç can yakarak ilerliyor...

Coronavirüs, Çin ekonomisini yerlebir edebilir mi? SORU BU! Şimdiki durumu görmeseydik "ASLA" diye cevap verebilirdik. Ama şimdi durum kritik. Bir VİRÜS ÇİN'i kemiriyor resmen...

ARALIK ayından önceye uzanalım. Virüs'ün çıkışından önceki önemli birkaç adımı hatırlayalım... Olayı anlayalım.

Derin Amerika'nın Coronavirüs operasyonunun startını nasıl verdiğini inceleyim. Geçtiğimiz EYLÜL ayında Derin Amerika, İpek Yolu için Çin'le anlaşmak istiyordu. Masa hep vardı zaten. Anlaşma yoktu. Çin bazı adımlar atsa da kendilerinin TEK PATRON olduğunu hem söylüyor hem hissettiriyordu...

65 ülke Pekin'le oturup kalkacaktı. Çin bunun hesabınıkitabını yapmış, ABD'ye eğilmiyordu...

Çin 65 ülkeyi yanına alıp ördüğü yola çıktığı zaman ABD bitiyordu... Çok yazdık bunu... Washington için RİSK inanılmaz derecede büyüktü...

Görüşmeler umutsuzca ilerliyordu.

Arkasından da ÇİN'in ABD'ye rest çeken tavrı geldi. ABD'ye KAPIYI gösteren konuşma 70. YIL TÖRENLERİNDE Devlet Başkanı Cinping'ten geldi... Cinping bu konuşmada doğrudan ABD'yi hedefe koyuyordu: "Hiçbir güç Çin'in yükselişini engelleyemez, durduramaz. Biz barışçıl bir dönem için çabalıyoruz. Aynısını bekliyoruz." Bu açık şekilde Derin Amerika'ya restti, Yeni Dünya Düzeni'nin Pekin merkezli olacağının ilanıydı. Bunu anlamak için DİPLOMAT OLMAYA GEREK DE YOKTU... Washington da gereken dersi almıştı. Ve düğmeye basıldı. Bu karar alınmıştı. Bekleyecek zaman da yoktu... Kendileri için böyle düşünüyorlardı... Amerika Birleşik Devletleri Çin'e iyi bir ders vermeyi öne çekti. DERİN MASA'nın kararı böyleydi.

CORONAVİRÜS ile EKİM'in başında Cinping'in tehdidine cevap verildi. Kimse konuşmadı, kimse bir uyarı yollamadı... Ama CORONAVİRÜS hayatımıza girdi. Önce gizlendi ama olay büyüyünce daha fazla üzeri örtülemedi... ABD hamlesinin kararını EVANGELİSTLER veriyordu... Başrolde de Derin Amerika'nın EVANJELİST akımının en önemli temsilcilerinden Nike'ın sahibi Phil Knight bulunuyordu. Knight yaşlıydı ama sözü çok geçen bir isimdi. Çin'in güçlenmesini sağlayan ve dünyaya açılmasını başlatan Nike'ın sahibi Phil Knight'tı! Ancak Nike'nin patronu Çin için artık beklemenin anlamsız olduğunu söylüyordu. Phil Knight'ın Coronavirüs'ten haberi yoktur belki. Ancak Çin'in bitirilmesi için hazırlanan seçeneklerden haberi var. Çin'i hep savunan, İpek Yolu'nun ABD için önemli olduğunu söyleyen ve Pekin'e elçiler gönderen Phil Knight da artık "Gereken yapılsın" noktasına gelmişti. Onun kararı önemliydi. Ağırlığı büyüktü çünkü... İPEK YOLU'nda "ANLAŞMA" olsun diye çok çaba harcadı ama olmadı...

Zaten Coronavirüs yokken Nike, Çin'deki fabrikalarında imalatı durdurmak için adımlar atıyordu... Alınan kararı hissettiriyordu! O hafta Phil Knight'ın 'manevi oğlum' dediği ismin, Singapur'dan ÖLÜM HABERİ geldi. Bu olay doğrulanamadı ama cinayet de Pekin'in üzerine kaldı. 50 dolar sermaye ile Nike'ı kurduğunu iddia eden Phil Knight fitili ateşlemişti.

Nike hiçbir zaman spor markası olmadı. Hep dünyayı yönetenlerin katında yöneten oldu. Çin'de korkulan oluyordu.

Orada, Phil Knight'ın ne kadar güçlü olduğunu bilmeyen yoktu.

Bütün olanlardan sonra ise Pekin nasıl bir hamle ile tekrar "2019'un ilk dönemine döneriz" planları yapıyor.

Çok kolay değil. Birine meydan okuyorsanız, elinizdeki kozları biliyorsunuzdur. Ancak gördüğümüz kadarıyla Çin kendisini farklı görüyordu.

Dünyayı yönetebilecek güç olduğuna inanıyordu. Bunun böyle olmadığı aslında biliniyordu ama Pekin bunu anlamadı. Cinping NÜKLEER SİLAHLARIN GÖLGESİNDE GEÇİT TÖRENİNDE BELKİ DE BİLMEDEN FİTİLİ ATEŞLEMİŞTİ...

Şimdi dengeleri bilen isimler, "İpek Yolu'nu da Washington'a devretseler artık zor. Çünkü gördüğümüz kadarıyla Çin'e büyük ders verilmesi kararlaştırıldı. Washington'daki derin masanın bu kararı çok şiddetli alındı" diye gelişmeleri yorumlamakta... Çin'in bir daha böyle bir adımı düşünecek zamanı olabilir mi? Zor... Çin'i etkileyen bu virüs, aslında dünyayı etkiliyor. 5 kıta da etkilendi. Onlarca ülke Çin'le ortak. Şimdi o ülkelerin birçoğu da panikte. Çin, tek başına yürümediğini anladı.

Amerika Birleşik devletleri, bugün Coronavirüs aşısını Pekin'e gönderebilir. Ancak bunu yapsa bile, Pekin ABD'nin isteklerini hep kabul etmek zorunda kalacak. Çin 1.5 milyar kişinin yaşadığı bir ülke. O nedenle Çin Merkez Bankası'nın 3 trilyon dolarlık rezervini fazla büyütmemeliyiz. Pekin açıklamasa da 7 Ocak itibariyle Çin Merkez Bankası piyasaya 400 milyar dolar çıkardı. Hiçbir etkisi olmadı. Çünkü üretimin olmadığı bir ülkede 3 trilyon doların 3 dolar kadar hükmü yoktur. Üretimin başlaması için de ABD'nin ikna olması önemli.

Anladığımız kadarıyla ABD hala ikna olmadı. Çin nasıl bir teklifle ABD'yi ikna edecek?

Çok önemli kararların alınacağı günleri yaşıyoruz.

ABD, 2015 ve 2016'da Çin'i iki kez uyardı. Çin 3 kez devalüasyona gitti.

Washington, Pekin'in uyarıyı aldığını düşünüyordu ama almadığını gördü. O nedenle bir kez daha ABD'yi uyutma taktiğine girmek, Çin'in çöküşü olacak. Bu nedenle BÜYÜK ANLAŞMA'ya bel bağlayanlar yok değil. Şu an için ise ÇİN eriyor. Gerçek de bu... EĞER anlaşma ile Çin geri gelemezse dünyanın her köşesi krize girecek. Bunu bilmek için de EKONOMİST olmaya gerek yok... Herkes, her devlet etkilenecek bundan...

Tehlikeyi görenlerin başında Alibaba'nın patronu Daniel Zhang geliyor! Zhang, "Maalesef 'siyah kuğu' yaşanabilir. Bu çok ciddi bir durumla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Dünya ekonomisi bir anda raydan çıkabilir. Düzeltilmesi de bu kez çok ama çok zor olur" dedi.

Daha ne desin... ABD ile ÇİN anlaşmazsa kimin başına ne gelecek? KİMSE BİLMİYOR BUNU... İPEK YOLU'nu konuştuğumuz evreden bambaşka bir noktaya geldik... Tek bir virüsle...

