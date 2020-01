TÜRKİYE'NİN mücadelesinin iyi anlaşıldığını düşünmüyorum.

Çok ama çok önemli adımlar atılmakta... Karşıda koca bir blok var. Hepsi Türkiye'nin içe kapanmasını, iddiasız ve sınırlı bir ülke olmasını istemekte.

Ankara da buna karşı çıkmakta.

Bunu söyleyen, yazan sadece ben de değilim. Dışarıdaki akıllı çok kişi bunu böyle değerlendirmekte. Nedense burada bazı kesimler bunu yanlış anlamak ve yanlış anlatmak için çırpınmakta...

Gelin dışarıdan bakıp içeri süzülelim...

Belki daha kalıcı bir etkimiz olur!

Başkan Trump'ın Süleymani infazı ile ilgisi bilgisi yoktu. YAZDIM.

Olaydan sonra öğrendi. Mark Esper'i takip ederseniz artık PENTAGON'un BEYAZ SARAY'ı iyiden iyiye kuşattığını görürsünüz... Trump iyice çevrelendi yani...

Washington'ın Kasım Süleymani'yi infaz etmesi, Irak'ı hedef alması yeni düzenin en önemli adımıydı. Süleymani'nin infazından birkaç gün sonra Trump, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le görüştü.

Trump, Stoltenberg'e, "Artık Arap NATO'su hayata geçirilmeli. Yeni oluşumun ismi de Ortadoğu'nun İngilizce kısaltması olan ME harflerinin eklenmesiyle NATO-ME olmalı" dedi. Operasyondan sonra Trump oyunun içindeydi yani... Daha önceleri "NATO'nun ömrü tamamlandı" diyen Trump başka bir oyunun içinde yer alıyordu!

Aslında her şey geçen yıl tamamlandı. Kuveyt, Bahreyn, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanı sıra Mısır ile Ürdün'ün de yer alacağı yeni oluşumun hedefi, Türkiye'nin bölgedeki etkinliğini azaltmak.

NET! Ancak Katar, Kuveyt ve Ürdün, NATO-ME'nin asıl hedefinin Türkiye olduğunun farkında. Bu duruma da karşı çıktılar. Ancak Trump bu konuda adımlarını hızlandırırsa, 3 ülkenin geri adım atacağı düşünülüyor. Sadece yabancılar değil Müslümanlar da karşımızda...

Peki plan bu kadar mı?

Değil elbette...

Türkiye, Libya ile çok önemli anlaşmalara imza attı. NATOME'ye katılacak diğer ülkeler arasında Libya da olacaktı.

Hafter'in liderliğindeki Libya, NATO-ME'nin önemli gücü olacaktı. Şimdilik bu plan biraz yavaşlatıldı. Çünkü Türkiye, Libya'ya asker gönderdi.

NATO-ME'de Cezayir, Tunus ve Fas da yer alacak. Bu ülkeler Ortadoğu'da yer almasa da etkinlikleri Ortadoğu'da hep oldu. Umman ve Lübnan da bu sistemin içine, Yeni İran'la birlikte alınacak.

Middle East Strategic Alliance / Ortadoğu Stratejik İttifakı adı ile NATO-ME'nin temelleri atılmıştı. Şimdi NATO-ME'de yer alan ülkelerin Türkiye ile ilişkileri bozulmalıydı. Bahreyn, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri hiç vakit kaybetmeden Türkiye'yi düşman olarak ilan etti. Mısır da zaten Türkiye ile düşman.

Eğer NATO-ME, Pentagon'un planladığı gibi ilerlerse Türkiye, NATO'dan çıkartılacak. Hatta NATOME'nin 2025 planlarına göre Irak ve İran da oluşuma katılacak. O nedenle İran'daki gösteriler tekrar başladı. Bu kez çok daha sert protesto gösterileri göreceğiz. İran'da halk açlık sınırında yaşıyor.

Onları sokağa çıkarmak artık çok kolay. Süleymani'nin cenazesindeki kalabalığı ciddiye almamak gerekiyor.

Çünkü 5-6 noktada yapılan cenaze törenlerine katılanların hepsi aynı kalabalıktı. Ve pek çoğu YARDIM alacağı için katılıyordu...

İşte burada İran'da Pentagon'la yakın çalışan ekibin kurnazlığı ortaya çıktı.

Düşürülen Ukrayna uçağının emrini bu ekip verdi. Hatta 4-5 yolcu uçağının düşürülmesi planlanıyordu. Sadece 1 uçakla ilk adım atıldı. İran üzerinde uçan her yolcu uçağı büyük risk altında. Çünkü yeni uçaklar düşürülecek.

Buna ne Ruhani ne de Hamaney engel olabilir.

Çünkü halkta karşılıkları her geçen gün azalıyor.

İran'la birlikte Irak'ta da yeni dönem başlayacak.

Ülkenin bölünmesinin resmi olarak adımı atılacak. Bu adımdan sonra Şİİ hareketler baş gösterecek. Sokaklar iyice alevlenecek. Şii grupların büyük olayların içinde olması sağlanacak. ABD, bu kez Blackwater yani Academy üzerinden Irak'a müdahil olacak. Sadece 1 Ocak-10 Ocak arasında Irak'ın farklı kentlerine ulaşan Academy askerinin sayısı 12 bini buldu.

Bugün itibariyle Irak'taki Academy askeri sayısı 30 bin...

Son derece gelişmiş silahlarla donatılan bu askerler, Irak'ın yeni şeklini almasını sağlayacak.

Sadece Academy olarak değil.

Erik Prince, Hong Kong'da kurduğu Frontier Services Group ile de Irak'ta savaşın merkezinde yer alacak. Hong Kong'u karıştıran Frontier Services Group, Academy'nin kaos birimi olarak adlandırılıyor.

Şu an için gerek duyulmasa da Frontier Services Group'un Tahran hazırlıkları var.

Hatta bir iddiaya göre Hamaney ve Ruhani'ye karşı sokak eylemlerini başlatan oluşum Frontier Services Group. Bu iddia Tahran'da çok güçlü şekilde dillendiriliyor.

Ancak Erik Prince, bu iddiaları şimdilik görmezden geliyor.

Ancak sokakların karıştığı, binlerce insanın yürüdüğü ve gerçek mermilerin kullanıldığı dillerde...

Erik Prince, gittiği her bölgede karışıklık çıkarmayı başaran güçlü bir isim. Şu anda 40 ülkede Erik Prince'in ekibi bulunuyor. Yani 40 ülke her an büyük bir kaosla karşı karşıya kalabilir. Hatta geçen yıl Fransa'da Sarı Yelekliler'in dışında 'mor fularlı' feminist eylem grubunu da Prince'in ekibinin organize ettiği Fransız istihbaratı tarafından belgelendi. Yani 2020 çok sıcak görünüyor.

Ruslar'ın ya da Amerikalılar'ın ÜNİFORMALI askerlerinin önünde kullandıkları güçler ortadayken Türkiye benzerini daha iyi yaptığı zaman hedef oluyor! Bu garip değil mi? Eğer ARAPÇA bilmeyen, TÜRKİYE için savaşan unsurları LİBYA'ya yollamasaydık sizce BARIŞ MASASI kurulur muydu? Hem yerel halkı yanına almak hem yabancı unsurlarla mücadele etmek akıl ve beceri ister.

Türkiye bunu yaptığı için çevrelenmek istemekte... Ancak bu olmayacak. Türkiye'nin hacmi ve kütlesi kendisine husumet besleyenlerin toplamından fazla! İşleri zor...

Geleceklerdir ama sonuç alma ihtimalleri yok. Türkiye'nin kapısını çalan değil gönlünü kazanan sonuca gider.

Anlamadıkları bu! Anlayacaklar ama dert etmeyin...

Bütün bu adımlar bile TÜRKİYE'siz olamayacağını göstermekte... YENİ DÜNYA DÜZENİ SÜLEYMANİ'nin öldürülmesiyle hız kazandı. Bu net! Ama tamamlanması için TÜRKİYE'nin mührü şart! Bu da net! İzleyelim görelim... Çok şey olacak çünkü...

