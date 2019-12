Savaşın tarifi

DÜNYA üzerindeki ve Türkiye'deki büyük dengeyi, mücadeleyi dün burada özetlemeye çalıştım. Uzun ve derin bir konu. Tarihin içinden süzülerek akan bir mesele...

Ama yaşadığımız günün anlamlı olması için bilerek adım atmak en tercih edilir yol bence...

Dün bıraktığımız yere yakın bir noktadan bugün devam edelim...

İngiltere'deki değişim her zaman önemli olmuştur. Dün de bugün de... Boris Johnson'ın gelişi, yapacakları, gideceği yol çok yakından izlenmesi gereken bir rotadır.

DÜNYAYI ANLAMAK için...

Büyük mücadelenin ritmini duymak ve çözmek için...

Bu denklemde akla ilk gelen soru şu! İngiltere'de Boris Johnson'ın güçlü bir şekilde seçimleri kazanmasını, ABD Başkanı Trump'ın tebrik mesajını nasıl anlamalıyız?

Gelin bugün buradan gidelim... Başkan Donald Trump ve Boris Johnson'ın, Rothschild ailesiyle ne kadar yakın olduğunu anlamak zor değil. Johnson'ın Başkanlık Konutu yani 10 Numara'ya ilerleyişi, Jacob Rothschild'in planıydı. David Cameron da Theresa May de ailenin taleplerine karşı çıkmazdı ama yüzde 100 bağlılık yeminleri yoktu. Johnson'da bu yemin var. Aradaki en önemli fark bu!

Trump, Pentagon'un talebi olan "Avrupa Birliği'ni çökertme" planını hayata geçirmek istediğini ilan etti.

Ancak Avrupa Birliği çökerken yine Pentagon'un işbirliği yaptığı Kraliçe II. Elizabeth, yakında oyun dışı kalıyor. Tahta çıkacak olan Prens Charles'la birlikte Johnson, Avrupa Birliği'ni tamamen Rothschild ailesine teslim edecek. AB üyesi ülkelerin toplam dış borcunun yüzde 39'unun aileye olması, planlı adımlardan biriydi.

Buralarda görülmeyen de bu noktaydı! İyi takip edenler bilir, Avrupa Birliği'nin finans yapısı tamamen Rothschild ailesinin kontrolünde. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin finans kontrolü de Rothschild ailesiyle yönlendiriliyordu.

Rothschildler'in büyük katkısı vardı. Dengeler avuçlarının içindeydi. Ancak dün de yazdığım gibi hem dünyada hem Türkiye'de işler 2013'te bozuldu! 17-25 ARALIK ve GEZİ olayları bunun imzasıydı!

Ve sonra yaşananlar elbette...

Rockefeller ailesiyle yaşanan kriz, Rothschild ailesinin Washington'daki etkinliğini azalttı. Tabii ki burada Rockefeller'in Pentagon'la yaptığı işbirliği önemli.

Rockefeller bazı aileleri de yanına alarak meydan okudu.

OYUNU KENDİLERİNİN KURACAKLARINI İLAN ETTİ... Trump her ne kadar Pentagon'un Avrupa Birliği'ni yıkma planını desteklese de sonrası için onların taleplerini uygulamayacak. Bunu en iyi ROCKEFELER ile PENTAGON biliyor. AZİL sürecinin başlatılmasının nedeni de bu! Yazılmasa da çizilmese de arka plandaki neden bu! Tabii bu arada TRUMP adeta meydan okurcasına bir adım attı. Başkan Trump'ın, Rockefeller ailesinin en önemli iki ismini Beyaz Saray'a davet etmesi, sonra da onlarla görüşmemesi, Pentagon'un azil sürecini hızlandırmasına neden oldu. YANİ TRUMP, AÇIK ŞEKİLDE ROCKEFELLER AİLESİNE MEYDAN OKUDU!

Amerika Birleşik Devletleri'nin bugün süper güç olmasını sağlayan aile, Beyaz Saray'da stajyer muamelesi görüyordu. Trump'ın azil süreci başarıyla tamamlanmasa bile 2020 öncesi mutlak surette adaylığının engellenmesi planlanıyor. Kolay mı? değil!

Çünkü anketlerde Trump'ın 2020'nin favorisi olduğu, açık şekilde ortada...

Cumhuriyetçiler içindeki önemli bir grup ki bu Londra tarafından yönetilir, Trump'ı 2020'de de zafere ulaştırma için çabalıyor... Tekrar Avrupa'ya dönersek, Trump ile Johnson, Avrupa Birliği'nin Akdeniz ve Ortadoğu'daki etkinliğini bitirecek. Peki burada Pentagon, Trump'ın talepleri uygulamaması halinde nasıl bir yol izleyecek?

İşte tam bu noktada, Avrupa'nın en önemli ordusuna sahip Türkiye devreye girecek.

İngiltere ile Türkiye, Ortadoğu ve Akdeniz'de güçlü bir anlaşma yapacak. Pentagon bu durumu gördüğü için Türkiye'yi de hedef alacak, almak isteyecek...

İngiltere'de yayın yapan The Times, yani merkez sağa hitap eden gazete ile merkez sol kesime hitap eden The Guardian Türkiye konusunda ortak manşet atmaya başladı.

The Times'ın patronu Murdoch. Yani Pentagon'la beraber. Bunu bilmeyen yok! O nedenle The Times'ın bu tavrı olağan. Anlaşılır! Ancak The Guardian'ın sahibi görünen The Scott Trust'ın nasıl The Times ile aynı çizgiye geldi?

Nedeni çok basit... Johnson'ın seçimleri kazandığı gece yani Perşembe günü saat 22.00'de Londra'da 10 Numara'nın sadece 7 kilometre uzaklığında bir evde toplantı yapıldı.

Bu toplantıda emekli Amerikalı generaller ki onlar bugün Pentagon'un aklı olarak görülüyor, Murdoch'ın en güvendiği danışmanları ve The Scott Trust'ın önemli isimleriyle buluştu.

Pentagon'un bu iki yayın grubundan talebi oldukça netti.

Biri sağ diğeri sol kesime hitap eden iki gazeteyi aynı masada buluşturan ve yayın politikasını aynı çizgiye getiren generaller, Türkiye karşıtı yayın istedi.

Beklenen de oldu, iki gazete de her gün Akdeniz manşetinde Türkiye'yi hedef aldı. İki gazete de İngiliz hükümetinin Türkiye'ye ders vermesini istedi.

İngiliz halkının Akdeniz'de Türk gücü istemediklerini ima etti.

Çünkü Pentagon, Türkiye ile İngiltere'nin Akdeniz'de ortaklık yapmasını engellemek istiyor.

KAVGANIN TARİFİ BU ASLINDA... Ancak İngiltere, Akdeniz'de çok zaman kaybetti.

Ortadoğu'da da aynı şekilde...

İngiltere'nin Ortadoğu'daki boşluğuna sızan Fransa oldu.

Bugün Fransa'nın Ortadoğu'da güçlenmesi, İngiltere'nin en büyük sıkıntısı.

Her ne kadar Macron'un Rothschild ailesiyle yakın olduğunu görsek de, Trump'la ne kadar düşman olduğunu anlayabiliyoruz. Çünkü Macron, Fransa'da ailenin güçlenmesini sağlayamadı. Fransız devleti, Macron'u bu konuda engelledi.

O nedenle Macron bir daha Fransa Cumhurbaşkanı olamayacak. İngilizler'in Kıbrıs Rum Kesimi üzerinde yeni çalışmalar başlattığını biliyoruz.

Boris Johnson'ın 1 ay önceki emri ile Akdeniz'de yeni planlar devreye girecek. Türkiye ile de yakın ilişkiler kurmak için önemli adımlar atacak. Bu Pentagon'da rahatsızlığı tavan yaptıran bir durum.

Mesela Beşar Esad, bir anda İngiltere'yi de ülkesine davet ederse buna kim hayır diyebilir. Ve dengeler ne olur!

Görüntüde büyük bir çatışma halinde olduğu Rusya bile bu duruma karşı çıkmaz. İngiltere her zaman büyük ve etkili bir oyuncudur! Dün de bugün de... Şimdi, bozulan ortaklıktan ve ayrılan yollardan dolayı karşısında Amerika Birleşik Devletleri ve Washington'u var eden ŞİRKETLER var!

Bu kavganın sonucu herkesin kaderini belirleyecek...

Gerisi hikaye...

