YAŞAYAN efsane Kissinger, geçtiğimiz günlerde önemli bir çıkış yaptı. Dengelerin göbeğinde yıllarını geçiren Kissinger "Amerika Birleşik Devletleri ile Çin anlaşamazsa ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI'nı mumla arayacağız..." anlamına gelen sözler söyledi.

İki devin DOLAR ve ENERJİ kartında anlaşması hiç kolay görünmemekte.

Şu an çekilen bütün sancılar anlaşmanın uzak olduğu yönünde...

Karaköy'de James le Mesurier'in, ölümü, Epstein'in infazı, Kaşıkçı olayı, Yemen'deki tansiyon, Sudan, Avrupa'daki terör, BREXIT, AVRUPA

ORDUSU, BARIŞ PINARI HAREKATI, Trump'ın azil sürecinin başlaması, Doğu Akdeniz gerginliği, NATO'nun beyin ölümünün gerçekleşmesi gibi onlarca sarsıcı konu, DENGENİN KURULAMAMASINDAN...

Kurulmadığı sürece çok can yanacak. Ve İstanbul hep gelişmelerin merkezinde yer alacak...

Enerjiden gidelim...

Sadece petrol ve gaz aklımıza gelmesin... Satranç masasında kimse rakibine hamle üstünlüğü tanımak niyetinde değil.

Bugün dünyadaki savaşların, kaosların ve darbelerin en önemli nedeni belki de ilki enerjiye sahip olabilmektir.

İngiltere eski Başbakanı Churchill'in "Bir damla petrol, bir damla kandan daha kıymetlidir" sözü, artık günümüzde daha da geniş anlamda kullanılmaktadır.

Churchill bu sözüyle enerjiye hükmedenin dünyayı yöneteceğine işaret etmektedir. Çok da haklıdır...

İşte çok söz etmesek de BOLİVYA karıştı mı? Evet!

Peki İran karıştı mı? Tabii ki... Ortadoğu ve Afrika'nın hemen hemen her noktasında terör örgütü ve kaos var.

Neden? Çünkü buralarda petrol ve geleceğin birçok önemli madeni bulunmakta.

Örneğin lityum.

Sanırım İKİ YIL ÖNCE BOLİVYA'nın hedef olduğunu burada not düştüm. Çünkü bu çok ama çok önemli madenin dünya rezervinin yüzde 70'inin, Amerikan gizli araştırmalarında Bolivya'da olduğunu biliyordum.

Geleceğin madeniydi.

ABD gibi bir güç İMPARATORLUĞUNU sürdürmek isteyecekse buraya el atmalıydı!

Attı da...

Bolivya'da darbe gerçekleşti ve Morales ülkeyi terk etti.

Peki darbe ile yollanan MORALES ne yapmıştı?

Bilmiyoruz...

Bolivya'da dengeler neden değişmişti? Nedeni neydi?

Ülkesini terk etmek zorunda kalan MORALES, Çinli maden şirketleri CAMC Engineering Company ve Xinjiang TBEA Group Co Ltd. ile Bolivya'daki lityum madenlerini çıkartmak üzere anlaşmıştı! Bolivya'daki lityumu çıkartmak çok zahmetliydi.

Ama bu iki Çinli şirketin özel bir formülle bunu çok kolay hale getirdiğini öğrenen ABD; düğmeye bastı, darbeyi yaptı.

Ancak Bolivya devletinin anlaşması hala devam ediyor.

Öyle 'Anlaşmayı bozuyorum' demekle olmayacak.

Goldman Sachs, 10 yıl içinde Çin'in dünyadaki her 10 evin 6'sına lityumla gireceğini açıkladı.

Bunun engellenmesi için Bolivya'da bir darbe gerekiyordu ve gerçekleşti.

Bolivya çok ama çok özel bir ülke. Lityumla birlikte çok iştah kabartan bir ülkeydi. Şimdi ABD; Bolivya'da Çin'le anlaşmak zorunda.

Bunun nasıl olacağını kimse bilmiyor. Belki de ANLAŞMA olmadan ÇİN yollanacak...

LİTYUM öteden beri ABD'nin radarında.

CEP TELEFONLARI ve ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN ŞARJLI PİLLERİ için olmazsa olmaz bir maden.

Petrol ve gaz tamam ama sonrası için de boş durmuyorlar!

Atılan adımların hepsi geleceği çizmek için...

Aynı şekilde geçtiğimiz günlerde AHVAZ'ı yazdım.

Ardından RUHANİ de bulunan petrolle ilgili açıklama yaptı. AHVAZ gaz ve petrol zenginliğinde dünyada ilk DÖRT'te yer alıyordu. Karışması şarttı!

ÇİN ile yakınlığının bitirilmesi gerekiyordu. Sokaklar karıştı.

Yeni ABD stratejisine göre YEREL UNSURLAR kullanılarak sonuç alınmak isteniyordu. Yeni model buydu. Daha ucuz ve etkili bir yoldu bu! ABD Çin'i kontrollü hale getirmek için ÇİN ile yürüyen başta İNGİLTERE olmak üzere herkesi hedefe koymuş durumda. BÜYÜK KAVGANIN YEREL UNSURLARINI görüyoruz şu an...

Le Mesurier'i ortadan kaldıran ABD bir yandan da AFGANİSTAN'a iniyordu.

Kurduğu bütün karargahlar garip bir şekilde LİTYUM madenleri üzerindeydi!

Adamların hiç boşu yoktu.

Büyük bir akılla gidiyorlar ve istediklerini bir şekilde alıyorlardı.

Son dönemde sadece TÜRKİYE'nin içinde bulunduğu oyunda takıldılar... Ancak YPG'den de KÜRT KARTINDAN da asla ve kat'a vazgeçmeyeceklerdir...

YPG'yi bıraktıkları an İRAN'ın bölgede güçleneceğini yani aslında ÇİN'in gelip oturacağını düşünmekteler.

Bu nedenle kavganın içinde biz de yer alsak bile yukarıdaki kavga yine aynı.

ABD ile ÇİN kapışmakta...

İran meselesi de böyle.

Mike Pence sokaklardaki İRANLILAR'a seslenerek ne diyordu...

"Her bir İran vatandaşının arkasındayız..." Peki Evanjelik Pence'nin bu tutumunu nasıl açıklayacağız...

Seçildiği bölge AHVAZ değil ki!

Dünyanın bir ucundan ABD, diğer ucundan da Çin ve Çin'e güç verenler çekiştirmekte...

Türkiye de tam ortada...

İstesek de kaçamayacağımız bir müsabaka bu...

Bizim olduğumuz taraf kazanacak. Bu net!

Önümüzdeki günlerde bunu yaşayacağız.

Hem içerideki gelişmeler hem dışarıdakiler bizi bir yere itecek...

KONUMUMUZ NET OLACAK... Bakalım neler yaşanacak.

