Uygur kartı!

YAŞANANLARA uzaktan bir bakın.

Hem Türkiye içinde hem dışında. Sarsılmayan, saldırıya uğramayan korkuyla uyanmayan ülke kaldı mı?

Afrika'da? Avrupa'da? Asya'da?

Ortadoğu'da?.. Sanırım yok.

Pek çok ülke sarsıntı yaşadı.

Terör, acı-kan olarak kendini gösterdi. Peki bütün bunları nasıl okumalıydık?

Nasıl bir değerlendirme yapmalıydık?

Türkiye'nin Rusya-İran-Çin yakınlaşmasını da içine katarak nasıl bir analizle sonuca ulaşmalıydık?

ABD'nin ARAMCO saldırısını örgütlemesi ve ardından UYGUR TÜRKLERİ'ne sahip çıkan açıklaması işin boyutunu gözler önüne serdi. Çin eskisinden daha fazla hedef olacak belli ki! Ve ABD, UYGUR TÜRKLERİ üzerinden Ankara'yı da Türki Cumhuriyetleri de Çin'den uzağa koymak isteyecek.

Ayrıca UYGURLARLA birlikte Müslüman kartını da masaya getirdi... Peki kavganın temeldeki motivasyonu ne?

Amaç ne? Açalım biraz...

Pentagon tek kutuplu Yeni Dünya Düzeni planlarken, Rusya ve Çin gibi ülkeler de kendilerinin etkin olacağı ama çok kutuplu bir Yeni Dünya Düzeni için çalışıyor. Asıl çatışma asıl kavga asıl savaş bu TERCİH üzerinden gidiyor...

Dünyanın tepesinde olan bu!

Mesela Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bu konuyu iyi açıklayan bir çıkış yapmıştı. Hatırlayalım...

"Washington'ın planı, Iraklılar'ın, Libyalılar'ın, Suriyeliler'in Afrika ülkelerinin kendi kararlarını verememesi anlamına gelir.

ABD'nin tercih ettiği liderlerin o ülkeleri kendi çıkarları için kullanması demektir.

Sovyetler Birliği döneminde ABD istediğini yapamıyordu.

Şimdi de yapamıyor. Ama bunun için Rusya dahil, pek çok ülke hedef oluyor. Rusya var olduğu sürece ABD'nin bu planı asla olmayacak. Her ülke istediği ülke ile işbirliği yapacak.

Washington ne yaparsa yapsın, ülkeler kendi kararlarını kendileri verecek" dedi.

Peki Pentagon'un planı ne?

Akla gelen ilk soru bu!

PENTAGON, 7 AMERİKAN AİLESİNİN İSTEKLERİNİ HAYATA GEÇİRMEK İÇİN SAVAŞIYOR! Pentagon'un TEK KUTUPLU dünya ısrarı arka planda 7 AİLENİN DÜNYAYI YÖNETMESİDİR.

Talep budur savaş da budur! Bu 7 Amerikalı AİLE, ŞÜKRAN GÜNÜ'nden bir hafta önce toplanır o yıl olacakların üzerinden kabaca geçerler. Bu yemekte alınan kararlar, yetkili organlara gider ve yaşayarak alınan kararları görürüz. "Irak ile İran'ı savaştıralım", "Avrupa Birliği'ni dağıtalım", "Arap Baharı ile söz dinlemeyen diktatörleri değiştirelim", "Petrol fiyatlarını çıkartalım veya düşürelim", "Cemal Kaşıkçı bizimle ilgili bir çalışma yapıyor, öldürelim. Ancak ABD sınırlarında değil" gibi pek çok kararı alıp, hepsini uyguladılar.

Pentagon da taşeron olarak bu planlarda yer aldı.Şimdi bu aileler hala ortaya çıkmadan bu kararları alabilecek mi? Cevabı merakla beklenen soruların başında bu gelmekte... ABD Başkanı Trump, bu ailelerin hedefinde. O aileler sadece silaha hükmederek büyüdüler, büyüdüler. Şimdi paraya da enerjiye de, ırklara da milletlere de hükmetmek istiyorlar. O nedenle etkinliklerini arttırmak için kaos formülünü hazırlıyorlar.

Birkaç gündür Mısır'da Sisi'ye karşı bir ayaklanma başlatıldı.

Bu ayaklanma Sisi'yi devirebilir mi? Şu an için zor.

Ancak Sisi'nin devrilmesiyle birlikte bölgede yeni bir dönem başlar ki bu da pek sağlıklı olmaz. O aileler Sisi'nin kalmasını istiyor. Şimdilik... Öte yandan BRICS ve Şangay İşbirliği Örgütü, Avrasya Ekonomik Birliği, ASEAN (Güneydoğu Asya Uluslar Birliği), çok kutuplu dünya için Rusya ve Çin'in planladığı kuruluşlar. ABD'nin hedefindeki bu kuruluşlar büyüdükçe büyüdü.

ABD'yi yöneten 7 ailenin dışındaki önemli ailelerin desteğini alan bu örgütler, çok kutuplu merkezin öne çıkan kurumlarıydı. Çünkü 50'nin üzerinde ülke bu örgütlere üye oldu. Rusya, Avrasya birleşmesi üzerinden çok kutuplu dünyayı istiyor. Avrasya'da olan her ülke de bunu kabul ediyor. İpek Yolu her ne kadar Çin'i çok büyütecek olsa da 65 ülkeden birkaçının zincirden çıkması halinde büyük bir yıkımın merkezi olur. 65 ülkenin her biri kutbun parçası olacak.

Denge içinde denge yani...

O nedenle Washington, PENTAGON kanadıyla birlikte 65 ülkenin hepsinde etkin olmak istiyor. EN azından zinciri bozacak ülkelerin üzerinde... Rusya gibi...

Amerika Birleşik Devletleri, bu ülkelerin, Yeni Dünya Düzeni planını bitireceğini biliyor.

Bunu anlamak da zor değil.

65 ülkenin yer alacağı bu yeni birlik, Avrupa Birliği de dahil bugüne kadar yeryüzünde kurulan en büyük kulüp olacak.

Bu kulüp KAZANANLAR kulübü olacak. Amerika Birleşik Devletleri, birkaç ülke ile birlikte KAYBEDENLER kulübü tarafında yer alacak. Rusya ile Çin, Yeni Dünya Düzeni'nin en önemli iki ülkesi olur mu?

Elbette... Peki Çin yayılmacı politikalarıyla ABD'nin yaptığını yapmaya kalkar mı? Kimse buna "HAYIR" diyemez. Mümkün çünkü...

Bu nedenle RUSYA ile Çin asla ve kat'a sonsuza kadar birlikte yürüyemezler. ÇOK KUTUPLU DÜNYA ABD'nin olmadığı dünya demektir... ABD çöker mi çökmez mi bilinmez.

Ancak etkisini kaybeder net!

İşte bu nedenle ABD Türkiye gibi kilit ülkeyi her şartta yanında görmek istemekte.

Olmayınca da agresif tutum izlemekte. Washington'un bütün adımlarında 7 AİLENİN istediklerini görme şansınız var. Trump bunu engellemek istese de bir şekilde yol bulunup devam ediliyor. Tek kutuplu ya da çok kutuplu DÜNYA denkleminde en önemli ülkelerden biri de TÜRKİYE...

Bu nedenle saldırı büyük.

Basınç fazla. Bu nedenle gözler Ankara'da... Erdoğan da bunu bildiği için hem Trump'la hem Putin'le denge içinde yürümeye devam ediyor... Ekonomik basınç alanını oluşturanların amacı TÜRKİYE'nin bir an önce kararını vermesi. Buna direnen Berat Albayrak da hedef ... Olaylara kişilerin AKSİYONLARI üzerinden bakabilirsek olay net! Ancak forma aşkı işin içine girdi mi her şey karma karışık olmakta...

Türkiye İPEK YOLU, ÇOK KUTUPLU DÜNYA, 65 ÜLKENİN İÇİNDE BULUNDUĞU ZİNCİR'de de olsa TEK KUTUPLU düzende de yer alsa önemli ülkedir...

Bunu bilmemiz yeter. Bu zorlanmayacağımız anlamına gelmez. Zorlansak da kazanan biz oluruz. Sıkıntılara rağmen yürüyen, yol alan biz oluruz...

Hiçbir KÜRESEL OYUNDA hiçbir KÜRESEL AKIL Türkiye'siz bir masa düşünemez. TÜRK DÜNYASI ve MÜSLÜMANLAR...

Kim bu gerçeğe sırtını dönebilir... Dönemiyor.

Bu nedenle kendilerinin yanına çekmek için kapıya dayanıyorlar. Olay bu...

Bizim için değil, herkes için zor bir dönem...Türk aklı bunu aşacaktır...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın