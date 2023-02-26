26 Şubat 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Engin Ardıç Adayın adayının adayı madayı
ENGİN ARDIÇ
Adayın adayının adayı madayı

Adayın adayının adayı madayı

26.02.2023, Pazar
Vallahi bıktırdılar...
Bizi değil, kendi yandaşlarını.
Özellikle de gazetecileri.
Yazacak şey bulamıyorlar.
Geri de dönemiyorlar.
Gerilim yaratmaya çalışıyorlar ama işin gerilimi de kalmadı.
Bildiğimiz masa öyküsü...
Toplanacakmış gene. Ne zaman?
2 Mart'ta. Haftaya.
Peki ne olacakmış? Aday mı çıkacakmış?
Yok canım, aday tartışılacakmış.
Arada kereviz de yenecek tabii.
Efendim bu toplantıdan önce Kılıçdaroğlu da kendi adamlarını toplayacakmış, yetki isteyecekmiş...
Kapalı grup toplantısında vekillerle falan da görüşecekmiş...
Yeter yahu. Kabak tadı verdi.

***

Bilinen şeyleri beş yüz kere yazmak zor olsa gerek.
Kılıçdaroğlu aday olmak istiyor, bilmeyen yok.
Adamları da istiyorlar, onu da bilmeyen yok.
Meral Hanım istemiyor, onu da bilmeyen kalmadı. Kendisi olursa asla kazanamayacağını bilir.
Ya İmamoğlu'nu istiyor ya Mansur Yavaş'ı.
Ama bu adamların seçimi kazanmaları çok zor, onu da biliyorlar.
Masanın önemsiz ortakları her yana yatabilirler...
Onları ciddiye alan yok.
Peki ne olacak bu işin sonu?
Ya Kılıçdaroğlu sert koyacak, ya Akşener.
Masa dağılacak gibi görünüyor.
Eh, böyle böyle martın ortasını da bulacağız.

***

Bu nasıl bir muhalefettir?
Seçime bu kadar az zaman kala bu kadar çaresizlik görülmemiştir.
Yok, adam yok işte, yok.
Kimler aday olmuşlar meğer, bir araştırayım dedim, şaştım kaldım:
Ersönmez Yarbay, Sabahattin Çakmakoğlu, Tayfun İçli...
Nevzat Yalçıntaş, Rasim Zaimoğlu, Mehmet Büyükerman, Ahmet İyimaya, Oğuz Aygün...
İsmail Cem bile varmış.
Faruk Gürler'i falan hiç saymıyorum.
Yusuf Kemal Tengirşenk bile varmış.
Bakalım bu seçimin masacıları da ne zaman unutulurlar?
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Gene ölürler 25.02.2023 Cumartesi
Dakika bir gol bir 24.02.2023 Cuma
Karanlık yetmemiş 23.02.2023 Perşembe
Hopursan da bopursan da 22.02.2023 Çarşamba
Aç kalktılar 20.02.2023 Pazartesi
Erken olmasına erken de... 19.02.2023 Pazar
Konuşşmaa! 18.02.2023 Cumartesi
Sol şişti 17.02.2023 Cuma
Madalyonun kirli yanı 16.02.2023 Perşembe
Asıl bundan korkuyorlar 15.02.2023 Çarşamba
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA