Vallahi bıktırdılar...Bizi değil, kendi yandaşlarını.Özellikle de gazetecileri.Yazacak şey bulamıyorlar.Geri de dönemiyorlar.Gerilim yaratmaya çalışıyorlar ama işin gerilimi de kalmadı.Bildiğimiz masa öyküsü...Toplanacakmış gene. Ne zaman?2 Mart'ta. Haftaya.Peki ne olacakmış? Aday mı çıkacakmış?Yok canım, aday tartışılacakmış.Arada kereviz de yenecek tabii.Efendim bu toplantıdan önceda kendi adamlarını toplayacakmış, yetki isteyecekmiş...Kapalı grup toplantısında vekillerle falan da görüşecekmiş...Yeter yahu. Kabak tadı verdi.

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Bilinen şeyleri beş yüz kere yazmak zor olsa gerek.aday olmak istiyor, bilmeyen yok.Adamları da istiyorlar, onu da bilmeyen yok.Hanım istemiyor, onu da bilmeyen kalmadı. Kendisi olursa asla kazanamayacağını bilir.Yanu istiyor yaı.Ama bu adamların seçimi kazanmaları çok zor, onu da biliyorlar.Masanın önemsiz ortakları her yana yatabilirler...Onları ciddiye alan yok.Peki ne olacak bu işin sonu?Yasert koyacak, yaMasa dağılacak gibi görünüyor.Eh, böyle böyle martın ortasını da bulacağız.

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Bu nasıl bir muhalefettir?Seçime bu kadar az zaman kala bu kadar çaresizlik görülmemiştir.Yok, adam yok işte, yok.Kimler aday olmuşlar meğer, bir araştırayım dedim, şaştım kaldım:bile varmış.i falan hiç saymıyorum.bile varmış.Bakalım bu seçimin masacıları da ne zaman unutulurlar?