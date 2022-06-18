Merak eden çok.Yani,çapında tabii.Reklamda iddia edildiği gibi birhenüz değiliz ama ilgi epey arttı, helekız voleyboluna.Bunda bir kesim hırbonundürtüsü olduğu kadar kızlarımızın başarılarıda etken.O kadar ki, kazanmamız sıradan ve olağan karşılanıyor, yenilince de karalar bağlanıyor.İtalya, Bulgaristan, Sırbistan, Belçika leblebi çekirdek değillerse bile haklarından geldik.Ama Çin... Ama Brezilya... Yamulduk.(Gene de 3-0 yenilmiyoruz, hiç olmazsa bir set alıyoruz.) Demek ki kazanmak da var kaybetmek de var bu işte.Demek ki kız voleybolundadeğiliz ama üst sıralardayız.Aman, yılmadan devam kızlar.Günün birinde dünya şampiyonluğu da gelecektir.Mete Gazoz diye bir çocuktan kimin haberi vardı?Ama o çocukdalında yarışıyor, tüh, Osmanlı sporu, gerici spor!Böyle düşünen de çoktur.Bu iktidar okçuluk gibi, cirit gibi gerici sporlara prim veriyor, oysa alafranga spor dallarında ne güzel nal toplayarak gidiyorduk... Futbolda 8-0 yeniliyorduk ama Batılılaşıyorduk...

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Her biri neredeyse torunum yaşında kızlar evimizin birer ferdi gibi oldular...Eda, Hande ve Tuğba başı çekiyorlar.Meliha, Cansu, Zehra hemen arkadan...Zehra bir resimler çektirmiş konuştuğu çocukla... İstediği dizide işi hazırdır...Milli takımımızın bomba oyuncusu Ebrar'ın durumu farklı. Ona pek kız gözüyle bakan yok.Bir smaç çekiyor,yere yapıştırıyor vallahi... (Busenaz'ın koydu muoturtması gibi... Bunlarla kavga etmek istememdoğrusu!)Fakat bakıyorum,son zamanlarda görünmüyor ortalarda...Maçlardan birinde kamera ona kesti:Kenarda oturuyordu, pek mutlu görünmüyordu.Üzerinde birvardı sanki...Toplu çekilen resimlerde de hep kenarda...Hep geri planda...Sanki kafasını fotoğrafa aradanuzatıyor gibi bir hâli var.Meryem niçin mutsuz?Kişilik yapısı mı öyle, yoksa bizim bilmediğimiz bir şeyler mi dönüyor milli takımda?Cosa ne pensi, Signor Guidetti?