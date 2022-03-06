Bu ülkedekavramının da suyu çıkarıldı. Hem de ODTÜ gibiolduğu varsayılan bir okulda.İhtiyaç duymadıkları seçmeli dersleri alıyorlarmış, böylece yer kapatıp para karşılığı başkasına devrediyorlarmış. Hem de dolar cinsinden! AA ya da BA alınması garanti derslerde bu ücret 110 dolarmış, dahaderslerde 75 dolara kadar düşüyormuş...Çünkü kontenjan var ve çabucak doluveriyor.Hey gidi anlı şanlı ODTÜ...lerin döneminden, elli yıldanereden nereye...Bizim zamanımızda... Seçmeli dersler gene hor görülürlerdi ama hiç olmazsa parayla alınıp satılmazlardı.Boğaziçi'nde rahmetlidan seçmeli Osmanlıca dersialmış ve çok faydasını görmüştüm.Buna karşılık aramızdailei ayırt edemeyen, her gördüğü eski yazıyı Kur'an-ı Kerim sanan hamşolar dolaşıyorlardı...Daha sonraları,yazısını Kelime-iTevhid sananlar da gördük. Eski yazıydıya...Bir yakınım anlatmıştı: Beşiktaş'ta komşularının boşalttığı evde gezinirken eski yazıyla bir kitap görmüş.Alıp eve getirmiş. Bir kız arkadaşı da yanında. Kız çok heyecanlanmış, başını örtmüş. Kur'an sanmışlar.Rahmetli babası kitaba bir bakmış, bir kahkaha atmış.Meğerse kitapnin ünlüromanıymış!Ama desenize, birolan ve aşk acısıylaİstanbul'dan uzaklaşıp Anadolu'yagidenyi birsanan hamşo da çoktur.Çünkü okumamıştır, okusa da düşünmemiştir.Bu ülkede, 31 Mart olayını 31 Mart'ta kınamaya kalkanlar da vardır.Bu pek sıkı cumhuriyetçiler, dahatakvim iletakvim arasındaki farkı bilmezler ve 31 Mart'ı ille de protesto etmek istiyorlarsa bunu 13 Nisan'da yapmaları gerektiğini düşünemezler.31 Mart'ın cumhuriyetle ne ilgisi varsa...Bu da, temelde yalnızca İttihatçı olduklarını kanıtlayan örneklerden biridir.

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Sanki seçmeli olmayan derslerin hepsi mi pırıl pırıldı?Galatasaray'da müzik de okuduk resim de,de.Solfej öğrenemedik. Armoniyi, kontrpuanı hiç saymıyorum.Ortaokulun müzik dersinden aklımda kalan bir tek şey var:yazarıun bir dericinin oğlu olduğu!Elimizle dört dörtlük tempo vurmaktan daha üç dörtlüğe bile geçememiştik...Resim dersinde de bize ilaç için bir tek tablo bile gösterilmedi.Anaokulu öğrencileri gibi suluboya resim yapıyorduk yalnızca. Vazoda çiçekler vb.Sanat tarihi dersini Galatasaray'da zaten hiç arama.Hoş, zorunlu derslerin bir kısmı da pek matah sayılmazdı.Hocaların çoğu içi geçmiş, emeklilik bekleyen, her nasılsa bir torpil bulup kapağı Galatasaray'a atmış ve gün sayan çapsızlardı.İngilizce bilgimiztan öteye gidemeyincede üniversitede hazırlık sınıfı okumakzorunda kaldık ve bir sene kaybettik.

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ODTÜ'de sergilenen rezilliği bitirmenin tek yolu var: Kontenjanı kaldırmak.Çocuklarmahrum kalırlar ama üniversitenin şerefi kurtulur.