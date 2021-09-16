Ortada seçim meçim yok, bunlar bir erken seçim teranesi tutturdular, kendi kendilerini zora soktular.Gerçi atıp tutup sonra geri basıyorlar ama...Erdoğan yarın gerçekten bir erken seçime gitse çok güleriz...Aday çıkaramıyorlar.Dahakonusunda da bir karar veremediler.Kılıçdaroğlu tek aday olup da Meral Hanım'ınoy isterse çok güleriz.Hele hele,soldan oy isterse daha da çok güleriz.Meral Hanım'a oy verecekda ağzımızla gülmeyiz.Tayyip Erdoğan'ı devirmek için ayrılıkçı Kürtler'le işbirliği yapacak Kemalistler'e de burnumuzla güleriz artık!

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Hiçbirinin tek başına kazanması söz konusu bile değildir.formülü de, ikinci tur umuduna dayanır.Ya ilk turda iş biterse?Böyle bir durumda Kılıçdaroğlu'nunısrarla söyleniyor...Öyle bir kalır ki!Sistem, kalması üzerine kuruludur.On iki kere seçim kaybedip koltuğuna çakılmış adam, on üçüncüde pes edecek değildir.Daha doğrusu, Amerika ne derse o olacaktır.Ünal Çeviköz'ü denesinler.Olmadı, bendeçocuklar var, Ünal'ın da arkadaşları, önerebilirim.

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Kapatılması çok ciddi olarak gündemde olan HDP'nindurumuna gelmesi, tarihin garip cilvelerinden biri.Peki, ya seçime az zaman kala kapatılırsa da bir yenisini hemen kuramazlarsa, yeni kadrolar çıkaramazlarsa?verecekler.şeklinde.Ekrem İmamoğlu gün geçtikçe cumhurbaşkanlığı hayallerinden uzaklaşıyor, hevesini 2028 yılına bırakmaya aday görünüyor.Muhalif basının parlatmak için canla başla çalıştığı Mansur Yavaş'ın neresinde boncuk bulduklarını da anlayabilmiş değiliz...Muhalefette Erdoğankimse yok.Halkınhiç anlayabilmiş değiller.Çünkü Türk kafa kâğıdı taşıyorlar ama Türkiye'yi tanımıyorlar.

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Tüh, kapı kapandı, zil de bozuk...Diyordu bir reklamda, paket servisinden hoşlanmayanı oynayan çocuk...Tüh, bazı muhalif yazarların umutlarını bağladıkları yangın felaketleri, sel felaketleri de geldi geçti, pandemi sürüyor ama Erdoğan yıkılmadı.Bir kaldı deprem. Ya da dünya savaşı.Dua ediyorlar mıdır?O kadar gözleri döndü ki, bunlar onu da yaparlar.