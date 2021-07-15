Osmanlıca bir kelimedir efendim,anlamına gelir.Başka tanım bulamadım.Bunlar Fetullah'ın artık suyunu içerlermiş...Kavillerince bir tür ibadet oluyor.söyledi.Yemek artıklarını yediklerini de biliyoruz.Beterin beteri de var...Hep birlikte gözlerine kestirdikleri bir arkadaşlarının üzerine atılıp herifi yere deviriyorlar, ayakkabısını ve çorabını çıkarıyorlar, pis ayağını şapır şupur öpmeye koyuluyorlar... Sevgi belirtisiymiş.Fetullah'ın donunu kokladıklarını da biliyoruz.Fakat bu donun yıkanmış mı yıkanmamış mı olduğunu öğrenemedik.Yani üstünden çıkardığı gibi mi, yoksa çamaşır makinesinden geçmiş hali mi?Bokuyla daha makbul olsa gerek.

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Bunların koğuşlarına her cuma Peygamber Efendimiz gelir, namaz kıldırırmış.deyip gidermiş. Kimi zaman Efendimizi rüyasında gören bazı imamları da aynı müjdeyi verirmiş.Hatta, Hazret-i İsa'nın da ara sıra koğuşa uğrayıp cumayı kıldırdığı oluyormuş!Eh, bu kadar çarpık beyinler elbette bir şeyleri de koklayacaklar...İçlerinden bazıları da general rütbesi taşıyorlardı.

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Benim asıl merak ettiğim şudur: Fetullah dönse ve Türkiye'yi ele geçirse, Amerika'dan aldıkları işaretle onu destekleyen bazı liberal aydınlarımız ne yapacaklar?

Tayyip Erdoğan'dan kurtulmak adına onlar da it yalı gibi maklube artığı mı yerler, boklu don mu koklarlar?

Herhalde bazı "müeyyideleri" olacaktır verdikleri desteğin...

Yoksa efendileri onları bazı sapık ibadet biçimlerinden "muaf" mı tutar?

Yoksa "yandım Allah" deyip yurt dışına kaçmanın yoluna mı bakarlar?

Bir kısmı Kürdistan Devleti'ne göç edebilir...

Bir kısmının zaten Londra'da ya da Atina'da döşeği hazırdır.

Bir kısmı da, örneğin Stockholm'a "vakitlice tüyecek" kadar uyanıktır.

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PEKİ ŞİMDİ NESİDİR?

" Beş yıl içinde Türkiye, bölgenin yıldızı olacak." Kemal Kılıçdaroğlu

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BİZİM Mİ HABERİMİZ OLMADI?

"Sevgili vatandaşlarım, Erdoğan dönemi bitmiştir." Kemal Kılıçdaroğlu