Amma gürültü kopardı yahu...Yalnızdeğil, diğer mahallelerde de...bir laf etti, ortalığı pek güzel karıştırdı...Çok tepki gördü.O mahalledede böylece meydana çıkmış oluyor.Aslındanademekistedi. Kendini Alevi, Kürt veadayı olarak konumlamaya çalışıyor.Kılıçdaroğlu da onusuçlayarakdemeye getirdi.devirip yerine geçen adam şimdi Baykal'ısavunur görünüyor. Öyle görünmekzorunda kaldı.Bu kadar basit.Ama bazı allameler şimdi ciddi ciddifalan tartışıyorlar.Zülfü de sol oluyormuş...Bu bir proje adımıdır.Amaç CHP'deniyice tasfiye etmek, partiyi İP ve HDP'ye iyice yaklaştırmaktır.Bu bir Amerikan projesidir.Elbette başarılı olacaktır ama seçim kazanmaya yetecek midir?Belki de bunun için Livaneli, Kılıçdaroğlu'nademeye çalışmıştır.Yoksa Amerika, Kılıçdaroğlu'nu bile gözden çıkarmış mıdır?mi arıyorlar ve çaresizlikten Livaneli gibi karta kaçmış bir aktör için zemin mi yokluyorlar?vegibi aktörlerin fos çıktığı bir gerçek.vezaten bu kavgada bir virgül bile değiller.Peki, Kılıçdaroğlu'nun çevresine çöreklenmiş kurt çete, meydanı Livaneli gibi bir başka kurda bırakır mı?Bir yanda da Kılıçdaroğlu'na aday olması ve kaybetmesi için gaz verenler, böylece onun yerine geçme hayalleri kuranlar var,gibi...diyor.

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insanın felaketine yol açar.Tarihtenveörnekleri verilmiştir.Türkiye'den örnek,Bir diğer örnek deBir koltukta sekiz karpuz taşımaya çalışıyor ama bazı karpuzlar yere düşüp çatlıyorlar.Gene de yok olmuyor Livaneli.Felakete uğramıyor. Çatlak karpuzlarla ticarete devam..İstanbul'a belediye reisi olmaya çalıştı, CHP'nin başına geçmeye çalıştı...Şimdi de cumhurbaşkanlığı...Belediye adaylığındaolarak önerebildiği, her çöp türününayrı tenekelere atılması olmuştu. Cam şişetenekesi, kâğıt tenekesi vb.Cumhurbaşkanlığı için ne önerebilir?Bir şey önermesi gerekmez. Birtakım avanakların oyunu alması içindemesi yeterli olur.Ama iktidar... Orada durunuz.Bütün bu çirkin oyunlarlaın işini kolaylaştırıyorlar.Kurtlukta düşeni yemek kanundur.Bakalım hangi kurt düşecek ve diğer kurtlar onu nasıl ham yapacaklar?