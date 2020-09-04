04 Eylül 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Engin Ardıç Bizimle hanginiz dalga geçiyor?
ENGİN ARDIÇ
Bizimle hanginiz dalga geçiyor?

Bizimle hanginiz dalga geçiyor?

04.09.2020, Cuma

Faşist gazetenin Internet sitesinde "akıllara seza" bir haber yayınlandı, bu gibi durumlarda genellikle yaptıkları gibi hemen geri çektiler. Neden acaba?
Haber şöyle: Muharrem İnce demiş ki, "bu hareket bir muhalefet hareketi değildir, bir parti içi muhalefet hareketi de değildir."
Hoppala!
Ne hareketidir peki, jimnastik hareketi mi?
Amacı "umutsuzluğu yok etmek ve bir çıkış yolu göstermek"miş...
Hareket olmayan hareketle nereden hangi çıkış yolunu gösterecek de umutsuzluğu yok edecek?
Çıkış yolu belli: İnce'yi cumhurbaşkanı adayı yapacaksınız, tercihan da aynı zamanda CHP'ye başkan yapacaksınız. Böylece çıkmış olacaksınız.
Kazanamayacak ama "namı yürüyecek", tarihe geçecek.
Bunlar çok ucuz numaralardır.
Bir kasabalı olan İnce bir kasaba politikacısıdır.
Sivas'tan bir güneş gibi doğacak. Bugünkü "hareket başlatma" programına bakınız:
Sivas Havaalanı'nda karşılanma... Sivas Kongresi'nin yapıldığı binayı ziyaret... Madımak Oteli'ni ziyaret... Otobüsle Ankara'ya hareket...
Buna program değil, dense dense "poroğram" denir.
Bu bir etkinlikmiş. Altı saat sürecekmiş.
Cuma namazı ne oldu? Alevi köyünü ziyaret ne oldu? Program mı sıkıştı?
"Yerel basınla" da sohbet edecekmiş.
Ağzını açıp "somut" bir şey söylemeyecek, boş konuşacak.
Adam sanki Abdullah Gül mübarek!
Partiden kovulmazsa başa güreşecek, yok eğer kovulursa "Memleket Partisi"ni kuracak...
Biz de tıpış tıpış oy vereceğiz, öyle mi?
Muharrem Bey, laga lugayı ne zaman bırakacaksın?
Belki de hiçbir zaman...
Çünkü birçok CHP'li gibi "muğlak bir Atatürkçülük'ten" başka satacak malın yok.
"Ortanın solu" da çocukluğundan hatırladığın şişirme bir balon.
Tövbe, bir de kuantum fiziği var tabii, Fen Fakültesi'nin çay ocağından oylar garanti.

***

Kıyamet alametleri

Ünal Çeviköz, ABD'nin Güney Kıbrıs'a silah ambargosunu kaldırmasını eleştirmiş ve "ABD yangına benzin döküyor" demiş...
Özgür Özel de, "Abdullah Gül'ün CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması mümkün değildir" demiş, "gündemimizde yoktur." (Ama "çatı adayı olamaz" dememiş!)
Hayrola beyler, dünyanın sonu mu geldi yoksa Muharrem'i görünce mi paçalar tutuştu?

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Boş konuşuyor 03.09.2020 Perşembe
Otobüsün içi boş 02.09.2020 Çarşamba
Güçlendirsek de mi saklasak 31.08.2020 Pazartesi
Çiğ Kemalizm 30.08.2020 Pazar
Miçotakis Türk ajanı mı? 29.08.2020 Cumartesi
Yenilgiye de yanılgıya da doymazlar 28.08.2020 Cuma
Ana ile kadı 27.08.2020 Perşembe
Goygoylu curcuna 26.08.2020 Çarşamba
İktidara yürüyor 24.08.2020 Pazartesi
Çatır çatır çatladılar 23.08.2020 Pazar
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA