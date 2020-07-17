Erman Toroğlu "" diye sorunca birilerindeşafak attı.Toroğlu halk adamıdır, halk gibi konuşur. Çok basit bir soru sordu.Yok. Hiçbir vaatleri yok.Çünkü topu görseler bomba diye karakola götürecek adamlardır.İçlerinde lafa "diye başlayan da çoktur.Bir zamanlar "" çıkarmaya heves edenler de "" diye övünürlerdi...Peki, başka herhangi bir alanda herhangi bir vaatlerini hatırlıyor musunuz?Başkanlık sisteminden parlamenter sisteme dönecekler, güçleri yeterse... Bunu biliyoruz, tamam.Açık açık söyleyemiyor ama CHP Ayasofya'yı da tekrar müze yapacak.(Ortakları izin verirse!) "" de diyebilirler adına.Başka?Başka bir şey yok."den başka önerileri yok.Bunların amigoları ekonominin çöktüğünü, memleketin mahvolduğunu temcit pilavı gibi kaldır koy yazıyorlar ama bunu nasıl düzeltecekleri konusunda en ufak bir ipucu veremiyorlar.İşsizliği nasıl ortadan kaldıracaklar? Allah bilir.İstihdam politikaları nedir?Devlet kadrolarından binlerce kişiyi kovup yerlerine kendi adamlarını "" niyetine yerleştirmek, böylece bir kişilik işi beş kişiye yaptırmak... Belediyelerde yaptıkları gibi...Bu Bolşevik kalkınma modelidir, deneyenler tarihten silindiler.Sanayi politikaları nedir?Yoktur. "" zırvasınıKılıçdaroğlu bile çoktan unuttu.Dış politikalarını biliyoruz, Amerika'ya tam teslimiyet.Eğitim politikaları nedir?İmam-Hatip okullarını mümkün olduğu kadar azaltmak.Sıkıysa "" desinler ve bununlaoy istesinler!CHP'nin sol kanadından ve partide olup bitenlere içi kan ağlayan Melih Aşık ağabeyimiz meseleyi şöyle özetledi:

***

Yeni havaalanının adını elbette Atatürk yapacakları gibi, İstanbul'daki bütün köprülere de Atatürk adını versinler. Gerçi taksi şoförü soracaktır, "" diye ama zarar yok.En iyisi, birincisi Atatürk, ikincisi İnönü olsun da, üçüncüsü ne olsun?Fevzi Çakmak diyemezler, çünkü onu hiç sevmezler, çünkü namaz kılardı...Ecevit yapsınlar, Ecevit.O da bir genel başkanlarıydı haddizatında.Gerçi sonradan iyice sıtkı sıyrılmış, "" demişti ama...Biz merhumun vasiyetini yerine getiriyoruz!Öyle ya, bünyesinde "" diyebilenleri barındıranpartinin nesine acıyacaksın?