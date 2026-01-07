Viral
Temsilcimiz sahada! Anadolu Efes-Paris Basketball maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
EuroLeague'de 20. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, sahasında Paris Basketball'u konuk edecek. Lacivert-beyazlı ekip, sezonun kritik haftasında kötü gidişe son vermeyi amaçlıyor. Çarşamba günü oynanacak karşılaşma basketbolseverler tarafından merakla araştırılıyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.01.2026 16:26