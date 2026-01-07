Temsilcimiz sahada! Anadolu Efes-Paris Basketball maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

THY EuroLeague'de alt sıraları yakından ilgilendiren haftada Anadolu Efes, sahasında Paris Basketbol ile karşı karşıya geliyor. Lacivert-beyazlılar, taraftarı önünde oynayacağı mücadelede yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor. Peki, Anadolu Efes-Paris Basketball maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?