Viral Galeri Viral Liste Temsilcimiz sahada! Anadolu Efes-Paris Basketball maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Temsilcimiz sahada! Anadolu Efes-Paris Basketball maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague'de 20. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, sahasında Paris Basketball'u konuk edecek. Lacivert-beyazlı ekip, sezonun kritik haftasında kötü gidişe son vermeyi amaçlıyor. Çarşamba günü oynanacak karşılaşma basketbolseverler tarafından merakla araştırılıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.01.2026 16:26
Temsilcimiz sahada! Anadolu Efes-Paris Basketball maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

THY EuroLeague'de alt sıraları yakından ilgilendiren haftada Anadolu Efes, sahasında Paris Basketbol ile karşı karşıya geliyor. Lacivert-beyazlılar, taraftarı önünde oynayacağı mücadelede yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor. Peki, Anadolu Efes-Paris Basketball maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Temsilcimiz sahada! Anadolu Efes-Paris Basketball maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ANADOLU EFES-PARİS BASKETBALL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes ile Paris Basketbol arasındaki mücadele, 7 Ocak Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşmaya, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi ev sahipliği yapacak. Mücadelenin başlama saati 20.30 olarak açıklandı.

Temsilcimiz sahada! Anadolu Efes-Paris Basketball maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ANADOLU EFES-PARİS BASKETBALL MAÇI HANGİ KANALDA?

EuroLeague'in 20. haftasında oynanacak Anadolu Efes–Paris Basketball karşılaşması S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Temsilcimiz sahada! Anadolu Efes-Paris Basketball maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

AVRUPA'DA 895. MAÇ

Anadolu Efes, Paris Basketbol karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 895. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, geride kalan 894 karşılaşmada 500 galibiyet elde ederken 394 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

Temsilcimiz sahada! Anadolu Efes-Paris Basketball maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği EuroLeague'de ise 647. maçını oynayacak. Temsilcimiz, organizasyonda çıktığı 646 karşılaşmada 343 galibiyet ve 303 yenilgi yaşadı.

SON DAKİKA