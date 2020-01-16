Geçenlerde bir "" tartışması başlar gibioldu, gündemde Meghan Markleve Gigi Hadid gibi daha önemli konularımızbulunduğundan, söndü gitti.Atatürkçülük bir dünya görüşüdür.Kemalizm bir ideolojidir.Bir arkadaşın çok güzel özetlediği gibi, ""...Atatürk "demiş ama Kemalistotuzlu yıllarda "" üretmiştir. Bu dikta, 1950 yılına kadar toplumu taş gibi dondurmuştur.

***

Kemalizm zaman zaman açık, zaman zaman gizli sürdürdüğü iktidardan 2002 yılında düştü.Yerine halkın iktidarı geldi.Bu iktidar elbette sosyalist değildir ama halkçı ve solcudur.Elbette "" yaratmış ama halka da çok şey vermiştir. İstanbul sermayesinin bu iktidara duyduğu nefret, babasının hayrından değil, "" doğurmuş olmasından kaynaklanıyor.Kemalizm her zaman "" güç olmuştur.Solu 1925'te, 1927'de, 1931'de, 1946'da, 1971'de ve en son da 1980'de tırpanlamıştır.Birçok ahmak solcu, solun yediği kazıklardan hiç ders almadığı için gene de Kemalistler'den medet umar... Bundan kurtulamadığı için de arkasında hiçbir zaman halkın desteğini bulamamıştır. (Ecevit solcu olduğu için değil, Kıbrıs'a çıktığı ve daha sonra "" için iktidara yaklaşır gibi olmuştu, ikisinde de kendi kendini batırdı.) Birçok ahmak, CHP yetmiş yıldır hasret kaldığı iktidara geri dönerse Kemalizm'in de geri geleceğini sanıyor...CHP artık Kemalist değildir.CHP'nin içinde artakalmış Kemalistler'in artık sesleri çıkamıyor... "" oldular...CHP, bir yandan şeriatçılar, bir yandan faşistler, bir yandan Kürtçüler'le bir geniş cephe oluşturmaya çalışıyor.Ola ki iktidara gelse, Kemalizm geri dönmeyecektir." kisvesi altında bir curcuna başlar. PKK da kaybetmiş olduğu mevzilere yeniden kavuşur. Terör yeniden canlanır.15 Temmuz gecesi FETÖ'nün darbe girişiminden umutlanmaktan utanmamış olan Kemalistler gene hüsrana uğrarlar...Çünkü tarihin çarkları, evet bir süre yavaşlatılabilir ama geriye doğru çevrilemez...Fakat "" iktidar giderse, yerine "" iktidar gelir, bunu da biliniz.Erdoğan'ın alternatifi Gül değil, Gülen'dir.Şeriatçılık neymiş, asıl o zaman görürsünüz.Erdoğan nefretiyle Fetullah'a yatan sözde liberaller de nereye kaçarlar bilmem artık...Öyle ya da böyle, amiralini sevdiğimin gemisi ne kadar yırtınırsa yırtınsın, Kemalizm geri gelmez.Özledikleri "" yerine "" gelir ki "yandım Allah" derler.(Gazetelerden...)