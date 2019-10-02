Bir kısmı kodeste, bir kısmı yurt dışında kaçak, bir kısmı da yurt içinde "" olan birtakım liberaller, bir Kürt devletinin kurulmasını istiyorlar.Bunlara, Tayyip Erdoğan'ın milli onur ve bağımsızlık mücadelesini görmemekte ısrarla direnen bir kısım "" da çanak tutuyor.Atatürk'le ilgisi kalmamış bir kısım sözde Atatürkçü de...Liberal geçinenler Türkiye'yi sevmiyorlar.Bunu, gizli ya da açık, her fırsatta belli ettiler.Bunların bazıları, Türk olduklarına bin pişman...Öyle ki, "" suyunu çıkarıp kendini Yunanlı hissedenleri bile gördük.Bunlar "" isterler.Türkiye'nin "", küçülürse, AvrupaBirliği'ne de kolaylıkla girebileceğinisanırlar.Büyük bir yanılgı içindedirler.İster küçülsün ister büyüsün, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girebilmesi söz konusu değildir.Ama biz de bunu "" lüksüne sahip değiliz.Bunu, bu tür liberallerin "" olduklarını varsayarak yazdık.İşin içinde "" varsa o çok daha vahimdir.

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Bunlar Avrupacılar.Bir de Amerikancılar var.O da CHP...Bu parti, Amerikan dış politikasına dibine kadar teslim olacağını şimdiden belli etti, hem de çok açık ve defalarca gösterdi.Dolasıyla, ayrılıkçı Kürt çevrelerine de teslim oldu.Mesele bundan ibarettir. Üst tarafı, hak hukuk guguk, demokrasi, adalet falan, işin "" faslıdır.Bunu kafaları çalışmayan bazı solcular yutuyorlar da, milliyetçi geçinen "" nasıl yutuyorlar, ben onu anlayamıyorum.Bürokrasinin ve bürokrat kuyrukçusu gazetecilerin "" küskünlüğü ve tepkisi bu kadar mı yoğun?Değer mi? Halkına ihanete değer mi?Bu halk uzaydan gelmedi ki, sonuçta sizin halkınız.Bir "" uğruna vatanına zarar vermeye değer mi?

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Hapishaneden yazılanlara bakıyorum...Kimisi bin pişman, yelkenleri çoktan suya indirmiş, af diliyor...Kimisinin davul gibi egosunda milim şaşma yok.Bir kurtulsalar, aynı kibir yumağında, bıraktıkları yerden aynen devam etmeye koyulacaklar.Uykuya yatmış olanlar da bundan cesaret alıp gene saldırıya geçecekler.(Şimdilik Davutoğlu ve Babacan taraflarını şöyle bir yoklamakla yetiniyorlar, ekmek çıkar mı?) Eh, bu da onlarla iş tutan faşistlere hayırlı olsun!