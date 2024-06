Yardım getiren Filistinliler gibi Gazze'nin orta kesimlerindeki Nuseyrat Mülteci Kampına girmeye çalışırken ve fark edildiklerini anlayınca onlarca savaş uçağı, drone, helikopter ve tanklarla yoğun bir saldırı yapan işgalci İsrail, 274 kişiyi katlederken, 800 kişiyi de yaraladı… Uluslararası bazı medya organlarının 'Filistinliler kabuslarında bile göremeyecekleri dehşeti yaşadılar' ifadesi ile aktardıkları Nuseyrat saldırısı da gösteriyor ki, dur demesi gerekenlerin kırmızı çizgileri bile işe yaramadığı için İsrail'den hep 'daha kötüsünü' beklemek gerekiyor.

ABD Başkanı Biden'ın 'İsrail'in teklifi olarak takdim ettiği' üç aşamalı ateşkes planının BM Güvenlik Konseyi'nde görüşülmesi öncesi sergilenen bu vahşet, ABD'yi yönetenlerin de insanlıktan iyice uzaklaştıklarına işaret. Bölgeye gelen ABD Dışişleri Bakanı'nın, ateşkes sağlanması için teklifi kabul ettiğini zaten açıklayan Hamas'a 'baskı yapılması gerektiğini' savunması, alçaklığın zirvesi.

Gazze'de on binlerce insan şehit olurken, yüz bine yakın yaralı var ve bölge tamamı ile harap edilmiş durumda. Çocuklar ve kadınların ağırlığını oluşturduğu savunmasız insanlar her defasında 'bu kadarı da olmaz' dedirten vahşi saldırılarla karşı karşıya. Her saldırı, gelişmeleri çaresizce izleyenlerin 'daha da kötüsü olmaz' beklentilerine vurulan birer darbe adeta.

Hiçbir yerin İsrail karşısında emin olmadığını anlayana kadar her defasında söylenen 'bu kadarı da olmaz' sözünü 'bundan daha kötüsü olmaz herhalde' beklentisi izledi. Ancak hastaneler, okullar, camiler, kiliseler, mülteci kampları, BM tesisleri, uluslararası yardım kuruluşlarına ait olanlar da dahil olmak üzere yardım konvoyları İsrail tarafından vurulurken, Gazze'de hep daha kötüsünün gerçekleştiğine şahit olduk… İsrail savaş makinesini yönlendiren kudurmuş hayvandan da aşağı yaratıklar, bütün dünyanın tepkisini çekeceğini bile bile işledikleri melanetlerden bazılarında 'pardon' gibi bir şeyler geveleseler de, hep daha kötüsünü işlemekten de geri durmadılar.

Halkı Müslüman olan ülkelerin çoğu acziyetin zirvesinde. Bunlardan bazılarının böyle giderse sıranın yakında kendilerine geleceğini çok iyi biliyor olmaları, işin en dikkat çekici taraflarından. Bugün hareketsiz kalmış olmalarının bir şey ifade etmeyeceğinin de farkındalar üstelik. Gazzelileri katledişini elleri kolları bağlı izledikleri İsrail'in, sıra onlara geldiğinde gözlerini bile kırpmadan melanetlerini gerçekleştirmeye çalışacağında şüphe yok.

Akıl, mantık, uluslararası kurallar, diplomasi… çoktan rafa kaldırılmış durumda. Bundan sonrası için 'daha kötüsünün olmamasını' dilemekten başka bir şey yapamıyoruz.

Karanlık iyice yoğunlaştığıysa, sabah yakındır. Gazzeliler bunu da atlatacaklardır inşallah. Yaşadıklarını, sebep olanları ve yapmaları gerekenleri yapmayanları da unutmayacaklardır, tabii…