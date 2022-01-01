Siyasetin 2022 gündemi

Yeni yılın ilk gününde hepimize mutlu ve huzurlu bir yaşam dilerken siyasi gündemin nasıl şekilleneceğine dair beklentilerimi paylaşayım. Muhalefet her ne kadar erken seçim çağrısını terk etmeyecekse de iktidar yeni ekonomi modelinin sonuçlarını almak isteyecektir.

Farklı toplumsal kesimlerin gündelik ekonomik hayatını rahatlatmak için iktidar asgari ücret, emekli ve memurlara zam, tarım sektörüne daha fazla kaynak aktarımı, Nisan sonrası salgının yavaşlaması ile turizmin öne çıkması, enerji masraflarının azalması, enflasyonun düşmeye başlaması, cari fazlanın süreklilik kazanması, ihracatın artışı ve istihdamın genişlemesi gibi pozitif gelişmelerin gerçekleşmesi için uğraşacak.

Gündelik hayattaki bu rahatlamanın AK Parti'yi daha etkin şekilde hizmetlerini anlatmaya ve seçmene ulaşmaya götürmesi beklenir.Yine AK Parti, Turkovac, Togg, Akkuyu nükleer reaktörünün ilk ünitesinin faaliyete geçmesi, Karadeniz'deki gazın kullanılması ve benzeri projelerin olumlu gündemini oluşturacaktır.



ADAY TARTIŞMALARI VE PARTİ SİYASETİ

Yeni yılda cumhurbaşkanı adayları, yeni anayasa, güçlendirilmiş parlamenter sistem ve geçiş önerileri tartışılacak.

Bir yandan hedefteki seçmen kesimlerine ulaşacak kuşatıcı argümanlar dillendirilecek. Diğer yandan sert polemik ve suçlamalar çoğalacak. CHP'nin hem helalleşme hem de Kur'an kurslarına yönelik "Ortaçağ zihniyeti" söylemleri gibi...

Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki (TÜİK ve MEB) devlet kurumlarına baskın verme gibi aktif hamle arayışlarının çeşitlenmesi beklenmeli.

Kritik seçmen gruplarına yönelik rekabet hızlanacak. Kürtler, gençler ve muhafazakârdindar kesim hedef grupların başında geliyor.SP, GP ve Deva gibi kenarda kalan partilerin çelişkisi derinleşecek.

Millet İttifakı'na dahil edilmeleri istenirken CHP'nin hakimiyeti altında kalmakla eleştirilecekler.

Bu partilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında konumlanmaları CHP tarafından muhafazakâr-dindar seçmeni teskin etmek için kullanılsa da muhalefetin hesaplarındaki mevcut marjinal yerleri ve zaman zaman dışarı taşan seküler öfke bu çabayı etkisiz kılacaktır.

CHP-HDP yakınlaşması: Irak ve Suriye tezkerelerine CHP'nin hayır oyu vermesi çok kritik bir karardı. Bu iki parti arasındaki yakınlaşma İBB'deki iltisaklı PKK'lılar konusu dahil çok yönlü olarak siyasetin gündeminde olacak.

HDP'nin geleceği Anayasa Mahkemesi kararı ile şekillenirken muhalefetin bu partiyle ilişkisi polemik konusu olmaya devam edecek.

Dış politikanın içeriye yansımaları: Önümüzdeki yıl normalleşme politikasının Ermenistan, İsrail, Mısır ve Suudi Arabistan ayaklarında hızlanma beklenebilir.

Bu gelişmelerin muhalefet tarafından eleştirilmesi söz konusu olsa da bu gündem iktidarın lehine olacaktır.

Karadeniz ve Ukrayna'daki gerilim Türkiye'nin diplomatik olarak etkili olmasını gerektiriyor.

Erdoğan liderliğinde Türk diplomasisi bu krizden hem ABD hem de Rusya ile dengeyi gözeten bir sonuç alabilir.

Suriye, Libya, Karabağ ve Etiyopya gibi kriz alanlarında oyun değiştirici rol oynayan Türk SİHA'larının başarısı uluslararası gündemi işgal etmeye devam edecek.Suriye'deki gidişat, Yunanistan'ın maksimalist talepleri, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki sondaj konuları olası gerilim noktaları.e AB'nin bu olası gerilimlerdeki adaletsiz yaklaşımı Türkiye-Batı ilişkilerini olumsuz etkileme ihtimali taşıyor.

İktidarın her türlü seçeneği kendi siyaset ve söylem alanını genişletme için yönlendirebilecek bir kapasitesi ve liderliği bulunuyor.

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