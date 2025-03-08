DÜNYADA dengeler değişirken, Ortadoğu'da yeni haritalar derin odaklarda hazırlanırken, ABD Başkanı Trump, dünya düzenini hallaç pamuğuna çevirirken, Türkiye'nin eline büyük fırsatlar geçerken, şu Ana Muhalefet Partisi CHP'nin haline bakar mısınız? Özgür Özel'in Genel Başkanı olduğu CHP, son gelişen olaylarla KARANLIK DEHLİZE girmiş durumda. Diğer deyimle CHP'nin komaya girdiğini gösteren bir çok gelişme arka arkaya yaşanıyor.



CHP hakkında şaibeli kongreler, CHP'li Belediye Başkanları hakkında ihaleye fesat karıştırmaktan bir çok soruşturma sürerken, ağzını tutamayan Özgür Özel'e de yeni bir dava açıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları, Özgür Özel'in skandal sözleri nedeniyle ayrı ayrı manevi tazminat davası açtı. Özel, TBMM

Grup Toplantısı'nda, Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu'nu isim vererek tehdit etmiş "Ne yaptığınızı biliyorum ve Hulusi Akar'a söylediğimi size de söylüyorum" demişti.



Özel, disiplinsizlik nedeniyle ordudan atılan teğmenlerle ilgili bu iki komutanın disiplin kurulundaki komutanlara mobbing uyguladığını iddia etmiş, "Günü gelince hesabını sormak üzere bir tarafa not ediyorum" sözlerini sarf etmişti.

Başkan Erdoğan da "Başkomutan olarak sana sesleniyorum.



Ordumun komuta kademesine laf atma yetkisi ve haddi sende değildir. Haddini bileceksin" diyerek Özel'e sert çıkmıştı.

Şu günlerde Özel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik tezkere TBMM Karma Komisyonu'nda beklerken, yeni fezlekeler de gündeme girebilir. CHP Büyük Kurultayı, İstanbul İl Kongresi, İhaleye fesat karıştırma iddiası ile tutuklanan CHP'li belediye başkanları, İstanbul il Başkanlığı binasının satın alınmasındaki şaibeler üzerine soruşturmalar sürüyor.



İstanbullular'dan 5 yıl hizmet için oy isteyen Ekrem İmamoğlu da aradan bir yıl geçmeden görevini bir kenara bırakarak, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine daha 2.5 yıl varken, aday olma sevdasına düştü. Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu tandemi, Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı adaylık konusunda devre dışı bıraktı.



ADNAN BEKER KRİZİ

İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker'in CHP'ye transferi ve Özgür Özel'in emanet açıklamaları da parti içinde yeni bir krizi daha tetikledi. Beker'i, "Baba evine katılmak üzere" kürsüye davet eden CHP lideri Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çelme takmaya kalktı.

Özel'in "Adnan Beker grubumuza sevgili Mansur Başkanımız'ın emanetidir" deyince ortalık karıştı. Yavaş ise transferden haberi olmadığını açıkladı.

"Beker ile tanışıyoruz tabii ki. Ankara Büyükşehir'de İYİ Parti Grup Başkanı'ydı.



Arada sırada görüşürüz ancak transferden haberim olmadı. Bir gün önce gazetelerden okudum. Daha sonra da rozet takıldığını gördüm" dedi. Yavaş'ın, "Sayın Genel Başkan niye öyle emanet etti bilmiyorum. Çünkü siyasette insan ancak kendi kendine kefil olabilir" şeklindeki ifadeleri ise dikkat çekti. İmamoğlu'na çok yakın CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise Beker'in, "Kılıçdaroğlu'na oy vermedim" sözlerini anımsatarak, "Kemal Bey'i desteklemek için birlikte çalıştığınız partilerden biri olacaksın, oy vermeyeceksin üstelik oy vermediğini övünerek anlatacaksın.

Bu benim kabul edebileceğim, affedebileceğim bir şey değil" dedi.



İmamoğlu'nun adamından sonra, CHP milletvekilleri Faik Öztrak ve Oğuz Kaan Salıcı da Beker'in transferine karşı çıktı. Salıcı, ''CHP rozeti işportaya düşürülemez'' ifadesini kullandı. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da bu transferi etik bulmadığını açıkladı.

"Bizler için siyaset, aynı zamanda vicdan ve ilke meselesidir" ifadesini kullandı. CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, de Salıcı'nın paylaşımını alıntılayarak, "CHP Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri'nin savaş meydanlarında kurduğu, ilkeleri olan bir partidir. Mevlana tekkesi değildir!" dedi.



SONUÇ: Dünyada dengeler değişirken, Özgür Özel'in Başkanlık ettiği CHP'de herkes birbirini yemekle meşgul. Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu tandemi, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibiyle savaş içinde.

CHP tam bir arı kovanı. Elini uzatan pişman ediliyor. CHP yönetimini eleştirenler sindirilmeye çalışılıyor.

Ve Özgür Özel, koltuğunu korumak için İmamoğlu'na BİAT SEANSLARINI sürdürüyor. Böyle bir kaotik dönemde CHP iktidara gelmiş olsaydı yanmıştık...

Türkiye'mizi Allah korudu.