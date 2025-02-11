ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, "CHP Kurultayı'nda para karşılığı oy kullandırıldığı' şeklindeki iddialar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi'yi "tanık" sıfatıyla ifadeye çağırdı. Yapılan açıklamada "Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbar üzerine yetkisizlik kararıyla evrakının yetki itibariyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'mıza gönderilmesini müteakip soruşturma başlatılmıştır.



Soruşturmaya konu olayla ilgili basın organlarında ve sosyal medyada yapmış oldukları açıklamaları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrılmıştır.



Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.



NE OLMUŞTU?

4-5 Kasım 2023 CHP Kurultayı gecesinde 'tuhaflıklar' olmuş, seçimi kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, "Beni arkadan hançerlediler" diyerek açıklamalar yapmıştı. İlk turda Kılıçdaroğlu ve Özel'in eşit oy aldığı, bu durumun 'ilginç' bir şekilde değiştirildiği iddia ediliyordu. Buna göre "Kemal Bey'in aday olması için 700'ün üzerinde delege oy veriyor.



Ancak ilk turda 18 oy Kemal Bey'den geçersiz sayılıyor. İkinci turda Kemal Bey'in oyu 536'da kalınca hem belediye başkanları hem il başkanları kendi delegelerini kontrol ediyorlar.



Acaba kim verdi, vermedi diye. Kemal Bey'in odasında bunun hesabı yapılıyor. Tam bu aşamada odaya giren herkes diyor ki; benim delegeme telefon verilmiş. İçinde soğuk cüzdan var. İş adamları da bunları söylüyor. Bir diğeri geliyor diyor ki; benim delegeme ev verilmiş.



70 delegeye ev verildiğini söyleyenler vardı" sözleri kurultaya damga vuruyordu!



İşte bu "şaibe" üzerine Savcılığın başlattığı inceleme, CHP'de deprem etkisi yapacak gelişmelere gebe olacağa benziyor.



CHP demek, "kulis, manevralar, dar alanda kısa paslaşmalar, hizipler savaşı ve ayak çelmelerinin bitmediği bir parti" demek olduğunu yazmaktan biz yorulduk. CHP yöneticileri yorulmadı. Bir haftadır CHP'de göz gözü görmüyor. Cumhurbaşkanı adayı belirleme öyle bir noktaya geldi ki, manevralar baş döndürüyor. Özel'in, partisinin geçen haftaki Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirleyeceklerini açıklaması CHP'de yangın başlatmıştı. Özel-İmamoğlu tandeminin, CHP üyeleriyle CUMHURBAŞKANI ADAYI belirleme taktiğine, Yavaş, KIRMIZI KART göstermesi parti içi hiziplerin baş döndüren manevralarına yol açmıştı. CHP'DEKİ YANGINI SÖNDÜRMEK amacıyla, önceki gün (9 Şubat 2025 Pazar günü) Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş toplantı yaptılar. Yaklaşık 2.5 saat süren görüşmenin ardından Özgür Özel, üç ismin fotoğrafının yer aldığı mesaj yayınladı.



Güler yüzlü bir fotoğraf verilmek hedeflenmişti, ama toplantıda Mansur Yavaş'ı ön seçime girme konusunda ikna edemediler. Yangını söndürme telaşı içindeki ÖZEL, İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ'I BARIŞTIRAMADI. ORTAK KARAR ÇIKARAMADI. ÜÇLÜ TOPLANTIDAN SIZAN

HABERLERE göre: Yavaş ön seçim için erken olduğu yönündeki görüşünü tekrarladı ve ön seçim kararından vazgeçilmemesi halinde kendisinin aday olmayacağını vurguladı. Daha önce yaptığı açıklamaları yineleyen Yavaş, ön seçimin tek başına bir kriter olmaması gerektiğini, alternatif seçeneklerin de masada olmasını istedi. Yavaş, "Hepsi bizim partililerimiz, bizim üyelerimiz, verecekleri karara saygımız elbette vardır ancak ben gündemin bu olduğunu düşünmüyorum.



Bunun şimdiden partililer arasında büyük bir ayrışmaya yol açacağını düşünüyorum.



Bunun belirtileri de kendini göstermeye başladı" endişesini de dile getirdi. Ayrıca ön seçimin tek başına kullanıldığı bir mekanizmanın da sağlıklı sonuçlar doğurmayabileceğine işaret etti. Ayrıca Mansur Yavaş 'YEDEK ADAY' çıkışında bulundu, Özel'e "Eğer cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem



Başkanı düşünüyorsanız ön seçime gerek yok.

DOĞRUDAN AÇIKLAYIN.



Benim bir itirazım olmaz ama kesinlikle yedek aday olmam.



İlla ön seçim yapılacaksa sadece CHP'li üyelerle değil, tüm vatandaşların katılımıyla yapılsın" önerisini tekrarladı.



Üçlü toplantıda Yavaş'ın, aday olmamasının partiden ayrılacağı olarak yorumlanmaması gerektiğini, asla partiye ve partinin adayına zarar verecek açıklamalarda bulunmayacağını da ifade ettiği kulislere sızdı.



Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş'ın 3'lü toplantısı sonrası CHP'de durum şöyle: Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu destekliyor.



Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş katılmasa bile ön seçim için bastırıyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ı destekliyor. CHP milletvekilleri üç parça halinde (Kemal'cilerÖzel'ciler-/ Ekrem'ciler olarak) saf tutmuş durumda. Kemal'ci milletvekilleri ön seçim istemiyor. Bir deklarasyon yayınlamaları söz konusu olabilir.



Cumhurbaşkanlığı ön seçimi ERTELENİRSE eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Beni hançerlediler" dediği Özgür Özel- Ekrem İmamoğlu tandeminden intikam almak için, olağanüstü kurultay için yeniden düğmeye basacağı konuşuluyor.



CHP'nin en yetkili organı Parti Meclisi, dün Özgür Özel- Ekrem İmamoğlu-Mansur Yavaş'ın üçlü toplantısını değerlendirdi. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için sandığın hemen mi yoksa, daha sonra mı yapılması üzerinde tartışmalar oldu. CHP'de, "ön seçim" yapılması halinde, sandıktan cumhurbaşkanı adayı olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çıkmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler ise parti üyeleriyle ön seçim formülünü, "Mansur Yavaş'ı adaylık yarışı dışında bırakma hamlesi" olarak görüyor.



30 Mart'ta ön seçim yapılırsa, İmamoğlu ile üç ismin yarışması gündemde... Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal aday olmayı bekliyor.



SONUÇ: Ön seçime girmeyecek Mansur Yavaş'ın yol haritasında ne var? CHP kulislerine göre, Yavaş seçime girerek değil girmeyerek etkisini göstermek isteyebilir. Sahne dışında kalarak güç toplamaya devam eder. Ön seçimde de tüm üyeler oy kullanacak mı sorusu akıllarda...

"Diyelim ki CHP'nin 1.6 milyon üyesinden sadece 500 bini ön seçime katıldı. Bu olayla seçilmesi söz konusu olacak İmamoğlu yeterli desteği almış olacak mı? Verilmeyen her oy Mansur Bey'e yazar...

Önümüzdeki 3 yıl çok şeye gebe" deniyor...