TÜRK tarihinin altın sayfaları AĞUSTOS'ta yazılıyordu. Artık buna Mayıs'lar da eklendi. Türk tarihinin altın sayfalarının yazıldığı Ağustos ayı içerisinde, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nden, İstiklal Savaşı'na kadar birçok zafere imza atıldı.

MAYIS 1919'DA Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın SAMSUN'a ayak basması ve milli mücadeleyi başlatmasıyla, MAYIS AYI ZAFERLERİ de tarihe yazılmaya başlandı.

AZİZ MİLLETİMİZİN İSTİKLAL YÜRÜYÜŞÜ başladı. Kurtuluş Mücadelesi'nde izlenen çizgide önemli ölçüde belirleyici olan Erzurum Kongresi de 23 Temmuz-7 Ağustos tarihlerinde yapıldı. Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası, Sakarya Meydan Muharebesi de yine 23 Ağustos'ta gerçekleşti. Gazi Mustafa Kemal'in başkomutanlığını yaptığı kahraman ordu, 26 Ağustos 1922-30 Ağustos'a kadar Dumlupınar'da emperyalistlerin Anadolu'ya sürdüğü aparatlarını BOZGUNA UĞRATTI.

Atatürk'ün 20'inci Yüzyıl'da başlattığı İSTİKLAL YÜRÜYÜŞÜNÜ, 21'inc Yüzyıl'da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İSTİKBAL YÜRÜYÜŞÜYLE tarihe yazıyor. 14/28 Mayıs'ta Demokrasiye aşık Aziz Milletimiz sandıklarda iç ve dış dünyaya stratejik mesajlarını verdi. Ve Küresel Lider Recep Tayyip Erdoğan, TÜRKİYE YÜZYILI YÜRÜŞÜ'NDE "Yanındayız" dedi.

Evet Yeni Dünya Düzeni kuruluyor.

Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye, 2023-2028 ve devamındaki süreci tamamladığında 21'inci Yüzyılın lider ülkesi olarak küresel aktör olacak.

Avrasya'nın Kalpgahı'ndaki bölgenin ve dünyanın yükselen yıldızı olarak kabul edilen Türkiye, Başkan Erdoğan liderliğinde SİYASİ VE EKONOMİK İSTİKRARLA 21 yıldır yürüyordu.

Hâlen içinden geçmekte olduğu kritik süreci başarıyla tamamladığında inşallah 21. yüzyılın lider ülkesi olarak küresel sistemde hak ettiği yeri alacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İSTİKBAL YÜRÜYÜŞÜNÜ anlatırken, tarihi vurgulaması çok anlamlı.

Gazi Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışı ile yakılan istiklal meşalesinin dalga dalga tüm Anadolu'yu sardığını ve Cumhuriyet'in kuruluşuyla nihai hedefine ulaştığını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'a 102 yıl önce ayak basan öncü kadronun Ankara'daki Büyük Millet Meclisi'ne kadar uzanan kutlu yürüyüşüne verilen her mesajın "ya istiklal ya ölüm" kararlılığının ifadesi olduğunu söyledi.

Başkan Erdoğan, Aziz Milletimizin İSTİKLAL YÜRÜYÜŞÜ'NÜ İSTİKBAL YÜRÜYÜŞÜ ile taçlandırıyor.

Geçmiş 21 yılın tarih sayfalarına bakarsak, "Tek dışı kalmış" BATI ve aparatlarının ülkemize yönelik tehditler kimi zaman milletimizi medeniyetinden, tarihinden, kültüründen değerlerinden koparma gayretleri, kimi zaman terör örgütleri eliyle doğrudan varlığımıza saldırılar oldu.

Türkiye Yüzyılı başlarken, bulunduğumuz durum şudur:

21 yıldır sağlanan istikrar ve güven iklimi sayesinde Türkiye her alanda kendi gerçek potansiyelini hayata geçirme imkânına kavuştu.

TÜRKİYE YÜZYILI YÜRÜYÜŞÜ'nde önemli virajları inşallah aşacağız.

Aziz Milletimiz bir taraftan Anadolu'da özgürlük mücadelesini sürdürecek. Diğer taraftan sınırlarımızı terör koridoruyla kuşatanlara, Milli ekonomiyi sinsi tuzaklarla çökertmeye çalışanlara tokat atmasını bilecektir. Bugüne gelene kadar nice tehditlere, saldırılara, tuzaklara göğüs geren, nice karanlık senaryoları yırtıp atan milletimiz, TÜRKİYE YÜZYILI YÜRÜYÜŞÜ'nde de, istiklaline, istikbaline, millî iradeye, demokrasiye, her alandaki hakkına ve hukukuna sahip çıkma azmini tüm dünyaya gösterecektir.

SONUÇ: İSTİKLAL YÜRÜYÜŞÜNÜ gerçek anlamını kavrayabilen, ruhuna nüfus edebilen, mesajını çözebilen Aziz Milletimiz, Başkan Erdoğan'ın başlattığı TÜRKİYE YÜZYILI İSTİKBAL YÜRÜYÜŞÜYLE emin adımla 2053'e, 2071'e ulaşacaktır. ZAFER İNANANLARIN OLACAKTIR.