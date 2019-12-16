Ağrı’nın talihi

BÖLÜCÜ terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin zincirlerini kıran AĞRI, müthiş gelişmelere imza atıyor.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, şehrin terörle değil turizmle anılması için büyük bir çaba içine girdi.

2020 yılının "Ağrı İshak Paşa Sarayı Yılı" ilan edilmesi için çalışmalar yapılıyor. Çelebi, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la görüştü.

"Sayenizde bölgede terörü yendik, şimdi de bölgenin terörle anılmaması için buna ihtiyacımız var. 2020 yılı Ağrı İshak Paşa Sarayı yılı ilan edildiğinde şehrimiz iç turizmin gözde yerlerinden birisi olacaktır" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın ilgisiyle karşılandı.

Erdoğan Çelebi'ye, 2019 yılında Ağrı'ya kaç turistin geldiği, 1 milyon turiste ulaşıp ulaşamayacakları gibi sorular yöneltti.

Çelebi de "İshak Paşa Sarayı Yılı" ilan edildiği takdirde, Ağrı Dağı'na tırmanışın yeniden başlayacağını anlattı.

Ağrı'nın makus talihini değiştirmeye yönelik Çelebi'nin Başkan Erdoğan'la yaptığı görüşmeyi, Emine Hanım da ilgiyle izledi.

Çelebi'nin anlattığı, "Hz. Nuh'un gemisi, Ağrı Dağı eteğindeki kuş cenneti, Alaska'dan sonraki en büyük meteor çukuru, Ahmed-i Hani Türbesi, Balıklıgöl, Aladağ balı, kurulan tekstil kentine uluslararası NIKE şirketinin yaptığı fabrika" dikkat çekiciydi.

Erdoğan, işini ciddiyetle takip eden milletvekilini takdir etti. Ama henüz kararını açıklamadı.

Ağrı halkı, Erdoğan'ın 2020'yi "İshak Paşa Sarayı Yılı" ilan etmesini beklerken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Kültür-Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Çelebi'nin Ağrı'daki değişim çalışmasına destek veriyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "2020'de Ağrı Dağı tırmanışa açılacak.

İlkbahar'da Ağrı Dağı'nda piknik yapacağız" dediğini anlatan Çelebi, diğer gelişmeleri TAKVİM'E anlattı:

"Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 30 Mart seçimleri için geldiği Ağrı'da müthiş sevgi gösterileriyle karşılanmıştı. Heyecan, ilgi, kalabalık, yatırıma susamışlık, bölücü terör PKK (HDP) baskısının azalması sonucu halkımızın belediye başkanlığına AK Partili'li Savcı Sayan'ı getirmesiyle sonuçlandı. O gün, Başkan Erdoğan'ın, 'Dünya markası NIKE Ağrı fabrikasını kuruyor.

5 bin istihdam olacak' sözleri gerçekten büyük sevinç yarattı.

Şu anda NIKE fabrikası çalışıyor.

Ağrı Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ağrı-Horasan demiryolu, Ağrı'nın ilk AVM'si-Oteli-TIR parkı projesi, havaalanının hemen yanında sıcak su kaynakları, yanına termal tesislerin yatırımları sürüyor".

Ağrı Dağı sadece Türkiye'de değil dünyaca tanınan 4 kutsal kitapta adı geçen kutsî bir yerdir. Dağcıların tırmanma arzusunu tetikleyen en büyük unsur, Nuh Tufanı efsanesinde adı geçen Cudi Dağı olduğuna inanılması.

İkinci bir etken ise tek bir volkanik kütle olması. Nuh'un Gemisi'nin Ağrı Dağı'nın bir bölgesinde ağır kar ve buzulla gömülü olduğu iddia ediliyor. CIA onu "Ararat Anomalisi" olarak adlandırıyor.

Dağdaki Nuh'un gemisi objesi, ilk kez CIA casus uçakları tarafından 1949'da saptandı.

AĞRI AYAĞA KALKMAYA KARAR VERDİ. İNŞALLAH "2020 YILI ISHAK PAŞA YILI" KAMPANYASIYLA GÖZDE OLACAK. NUH'UN GEMİSİ

SİZİ BEKLİYOR...

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