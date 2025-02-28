BİRİLERİ savaşır.

Başkaları kazanır. Dünyada tüm çatışmalarda durum hep böyle olmuştur.

Bugüne kadar savaşlardan sürekli kazanan küresel sermaye ve onun şirketleriydi.

Hatta ABD Başkanı Trump, "ABD olarak Irak'a, Afganistan'a girip savaşan ve ölen biz oluyorduk, trilyonlarca dolarımızı gömüyorduk, sonra o ülkelerde pastayı petrolcüler, küresel şirketler götürüyordu.

Böyle enayilikler artık olmayacak" diyordu.



Bugüne kadar her savaştan kazanan küresel Amerikan ve İngiliz şirketleriydi.

Irak'ta savaş tazminatı diye petrole konan bu şirketler, kazanılan her 100 doların 3 dolarını Bağdat'a bırakıp 97 dolarını küfeyle kasasına taşıyordu. O Amerikan ve İngiliz şirketleri ölen ABD askerleri üzerinden kazandıkları paraları daha sonra Çin'e götürüp yatırım yapıyor, bu ülkeyi dünyanın fabrikasına dönüştürüp Washington'un karşısına bir "GÜÇ" olarak dikiyordu. Yani dünyayı yönettiğini ve soyduğunu zanneden ABD, aslında bu şirketler tarafından yolunmuş tavuğa döndürülen zavallı kullanışlı bir ahmaktı.



Avrupa Birliği'ni kuran ve bugünkü refah düzeyine ulaştıran da işte o ABD'yi kullanıp aptala çeviren küresel sermaye ve onların şirketleriydi. Paranın firavunları, ABD'yi top gibi sektiriyor ve bugün 36 trilyon dolarlık borçla dünyanın zengin görünen en fakir ülkesi haline getiriyordu. Amerikan derin devleti, şirketler tarafından kullanılıp ahmağa döndüklerini ve ABD'nin geleceğinin ipotek altına alındığını, batmanın, parçalanmanın eşiğine gelindiği gördü. Trump gibi bir işadamıyla, ülkenin ve yeryüzünün Para firavunu işadamlarına savaş açtı. O derin devlet "Yeni dünya düzenini belirlediğim ortaklarımla ben kuracağım ve artık küreselciler kazanamayacak" diyor. Trump şimdi de küresel sermayenin kurduğu Avrupa Birliği'ni çökertmek ve soymak için kolları sıvadı. Çünkü küresel sermayenin oyuncağı haline gelen ve Amerika'yı ihracatla soyup soğana çeviren bir Avrupa vardı. AB kazanıyor, trilyon dolarlar küresel sermayenin kasasına, oradan da Çin'e yatırım olarak gidiyordu. O yüzden önceki gün Trump AB'ye yönelik gümrük vergileri hakkında "Bir karar verdik, çok yakında açıklayacağız ve genel anlamda yüzde 25 olacak. Bu otomobiller ve diğer şeylere uygulanacak.



Avrupa Birliği, ABD'yi MAHVETMEK için kuruldu ama şimdi ben başkanım." diyordu.

Yani "Beni mahvetmek, kullanmak, soyup soğana çevirmek için küreselciler tarafından kurulan Avrupa'nın anasını belleyeceğim" narası atıyordu. Peki Avrupa da misilleme yaparsa ne olacaktı? Trump bu soruya da "Sadece Avrupa'da mı üretim var?" diyerek başka pazarlara işaret ediyor, umurunda olmadığını, "ABD'yi mahvetmek için kurulanı mahvedeceğini" söylüyordu. Avrupa bunu görüyor. Sürekli tokat yiyen ve hükümetleri düşürülüp şamar oğlanına çevrilen Almanya şoka ve bunalıma girdi.

ABD'yi asalak gibi kullanan İngilizler, tasfiye edildiklerini gördü, kendilerinin satıldığına inanıyor. Gelecek kaygısına giren Fransa'da Macron, işi gücü bıraktı Trump'ın dibinden ayrılmıyor, şirinlikler yaparak kıçını kurtarmaya çalışıyor. Trump o yüzden Elon Musk ile birlikte AB'ye karşı olan Avrupalı ırkçı partilere büyük destek ve para yağdırıyor.



"Artık ben küreselci tüccarlar gibi savaşıp muslukları keseceğim" diyor. Ukrayna, Rusya ile savaştı. Eski sistem olsa kazanan küresel şirketler olurdu. Ancak şimdi ABD kazanmak üzere. İki ülke arasındaki gündemde Ukrayna'da bulunan bazı mineral kaynaklarından elde edilecek gelirin ABD'ye aktarılmasını öngören bir anlaşma var. Zelensky "Güvenlik garantisi" istiyor, Trump "ABD'nin Ukrayna'daki minerallere erişimi, ülke için otomatik güvenlik sağlayacak" diyor, "Diktatör Zelensky" diye bağırıyor, bir tek "geri zekalı" demiyor. Zelensky tıpış tıpış anlaşmaya hazırlanırken Trump'tan "Ukrayna'ya Ruslarla savaşsın diye verdiğimiz paramızı geri alacağımız bir anlaşma yapabildik ve gelecekte ÇOK DAHA FAZLA PARA alacağız" diyerek ekranlardan taşıyor. Yani Ukrayna'yı savaş bitse de yıllarca Amerikan devleti soyacak. Rusya bile Ukrayna'nın 350 milyar dolarlık madenlerini işgal etti. Putin "Bu madenleri ABD'ye açabiliriz, hatta ülkemizde daha fazlası bulunan mineral topraklarımızı bile ABD ile işletebiliriz" çağrısı yapıyor. Trump "Putin bir deha" diye haykırıyor. Rusya'nın, ABD vasıtasıyla çökertileceğini umarak 300 milyar dolarını bloke eden ve Ukrayna'ya sınırsız destek veren Alman'ı İngiliz'i, Fransız'ı "Satışa geldik" paniği sarıyor. "Bitti- Tükenecek" beklentisi içinde oldukları



Rusya ABD ile kol kola giriyor.

Yeni dünya düzenini kuracak "Washington- Moskova treni" sadece Ankara istasyonunda durmaya hazırlanıyor.

Bambaşka bir dünya, muazzam bir yıkım ve hayal bile edemeyeceğiniz bir Türkiye geliyor.

28 Şubat'ın 1000 yıl süreceğini düşünenler bile birkaç yılda silinip gitti.

Bu köhnemiş dünya düzeni mi ayakta kalacak?