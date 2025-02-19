DÜNYA, Ukrayna'nın asıl mesleği komedyenlik olan Devlet Başkanı Zelensky'nin ahmakça ortaya koyduğu tiyatro sayesinde tam bir komedi oyununa tanıklık ediyor. ABD'nin gazıyla Rusya'ya kafa tutan, savaşa giren Ukrayna, komedyeni sayesinde şimdi tam bir söğüşlenecek tavuğa dönüştü.



Savaşların nasıl aptalları tuzağa düşürüp, başkalarına yem ettiğine bir kez daha şahit oluyoruz. Trump şimdi işi gücü bıraktı Suudi Arabistan'da Rusya ile masa kurup savaşı sona erdirme pazarlığına başladı. Savaşta 500 binin üzerinde ölü ve yaralı veren Ukrayna masada yok iyi mi? ABD "Sen otur oturduğun yerde, sahibin olarak ben yapacağım Ruslarla pazarlığı" diyor.



Peki neden Suudi Arabistan seçildi. Bu da gayet normal.



Ukrayna söğüşlenecek tavuksa, Suudlar da sağılacak inek sonuçta. Malum Trump Başkan seçilir seçilmez, Arabistan ABD'ye 600 milyar dolar yatırım yapacağını ilan etmişti. Şirinlik için tabii… Trump "Bu yetmez. En az 2 trilyon dolar olmalı" diyerek karşı çıkmıştı.



Şimdi hem Ukrayna'nın 26 trilyon dolarlık zengin yeraltı kaynakları için Ruslarla, hem de 2 trilyon dolarlık yatırım için Suudlarla Riyad'da pazarlık yapıyorlar. Sizin anlayacağınız, kullanışlı elemanlar çöp gibi kenara itilip, onların geride kalan cesetleri üzerinden pazarlık yapılıyor. Hep yazıyorum bu işler böyledir diye. Zelensky gibi ahmaklar "Kahraman" olacağını zannederek Don Kişot gibi yel değirmenine saldırdığında bir bakar ki ardında hizmetçisi Sanço Panzo bile yok. Üstelik, arkasına döndüğünde ülkesinin 26 trilyon dolarlık doğal kaynaklarına birilerinin çökmek üzere olduğunu görüverir. O yüzden apar topar "Yandım anam" diyerek dün Türkiye'ye koştu.



Halbuki 2022'de Başkan Erdoğan İstanbul'da masa kurup Ukrayna ve Rusya'ya ne güzel barış imzalatmıştı.



Ahmak komedyen Zelensky, İngiltere'nin o dönem Başbakan'ı olan Boris Johnson'un "Manyak mısın sen? Yırt o anlaşmayı" azarı üzerine imzasını

parçalara ayırmıştı. O Boris Johnson da koltuktan inince "ABD bize baskı yaptı. Washington'un isteği üzerine Zelensky'e fırça atıp İstanbul anlaşmasını yırttırdık" demişti.



Şimdi Trump bu ahmak sayesinde, pişirilmiş tavuğu yutmak için masa kurdu. O dönemde Ruslar Ukrayna doğal kaynaklarının olduğu topraklarda pek üstünlük elde edememişti. Şimdi yüzde 20'sini işgal ettiler. Kalan yüzde seksenin en az yarısına da ABD oturacak. Amerikan şirketleri o toprakları işgal edecek. Trump aksi halde "Bir gram silah vermem, seni Ruslarla baş başa bırakırım. Yüzde yüzü gider o doğal kaynakların.

Yüzde 20'sini Ruslara bırakacaksın. Kalan yüzde 80'nin en az yüzde 50'si bana. Geri kalan da zaten sana çok bile" diyor.



Başkan seçilmeden önce Trump "Zelensky dünyanın en iyi pazarlamacısı.

Washington'a her geldiğinde bizden 60 milyar dolar tokatlayarak ülkesine dönüyor" diyordu. Şimdi Trump trilyon trilyon dolar tokatlayacak Ukrayna'yı. Önce savaştırıp ardından yardım ediyormuş görünmenin ahmaklara faturası ağır olur elbette.



Trump şimdi içine servis adı altında bahşiş, mekanı kullanma, kdv, kira bedeli vs aklınıza ne gelirse ekleyecek.



E tabii şirket karını da unutmayacak. Genelde şirket karları faturalara yüzde 20 olarak yansır ama Trump'ın meşhur etçimiz Nusret'ten pek farkı yok. O yüzden Ukrayna'yı önce elleriyle tuzlayıp ardından Nusret gibi fiyatta ve karda kas kaslayacak.



Zavallı Avrupa da Ukrayna'ya milyarlarca dolar yağdırarak savaşa geriden ortak olmuştu. Şimdi onları da masaya oturtmuyor ABD.



"Siz geriden izleyin" diyerek küçük düşürüyor, aşağılıyor. Avrupa'da bu aşağılanmaya sinirden ağlayan diplomatları gördük. ABD, Ukrayna'yı olduğu kadar, Avrupa'yı da itin bir yerlerine soktu. Şimdi "Benden pahalı da olsa daha fazla doğal gaz ve petrol alın. Silahlarıma trilyon dolar harcayın. Yoksa sizi baş başa bırakacağım Ruslarla. Ne haliniz varsa görün." diye beyzbol sopasıyla kafalarına vuruyor.



Bu savaşta çerez çıkan ve kullanılan Avrupa'da itilmiş kakılmışlığın, kullanılmışlığın ve başa bela Rusya'ya tepside sunulmuşluğun korkusu, öfkesi, paniği ve dehşeti var.



"Eyvah, ABD bize Rusları saldırtabilir" diye ağıt yakan yakana. ABD savaş esnasında gitti, Rus gazını Avrupa'ya taşıyan boru hattını patlatarak akışı kesti. Darboğaza giren Avrupa'nın enerji maliyetleri tavan yaptı. Önceki gün bir baktık Rusya'da iki Amerikan şirketi Chevron ve Exxon mobile ait Kazak petrolünü taşıyan boru hattına 7 dronla sabotaj yapıldı. Meğer Rusya'nın Avrupa'ya giden gazını patlatan ve "Ruslara ambargo uygulayın" diyerek AB'nin tepesine binen ABD, Rus topraklarındaki kendi boru hatları üzerinden şarıl şarıl enerji taşıyıp, dolar basıyormuş. Avrupa bugüne kadar hiç böyle itilmiş kakılmış en keriz aşağılık kıta noktasına taşınmamıştı.

Çok eğleneceğiz çok.



Tıpkı komedyen Zelensky gibi Türkiye'ye muhtaç hale gelecek bu ahmaklar da!