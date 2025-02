2019 yılında Çinli dev telekomünikasyon şirketi Huawei'nin sahibinin kızı ve Mali İşler Direktörü Meng Wanzhou, Washington'ın isteğiyle İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Kanada'da tutuklandı. O dönemde hiç kimse ne olduğunu tam anlayamadı. İran, Washington'ın kullandığı bir bahaneydi. Çünkü İran, her zaman her yerde bu işe yarayan aparattı.



Perde arkasında ise yeni başlayan muazzam bir savaşın ilk kurşunu vardı.



Savaşın adı "Toprak" kavgasıydı.



Huawei'nin kızı tutuklandığında Çin Devlet Başkanı'nın ilk işi ülkesindeki bir şirketi ziyaret etmek oldu. O şirketin adı JL MAG'dı ve nadir toprak elementi üretiyordu.



Orada Çin Başkanı "Tutuklamaya karşı biz de nadir toprak elementlerini koz olarak kullanacağız" diyerek ABD ve dünyayı tehdit ediyor, bir anda fiyatlar tavan yapıyordu.



Amerikan medyası "Yandık. Çin bu tehdidini hayata geçirirse başta savunma sanayiimiz olmak üzere teknoloji endüstrimiz büyük darbe alır.

Mahvoluruz. Batarız" diye manşetler atıyordu.



Silah sanayiinden tutun, uzay sanayiine, elektrikli otomobillerden, rüzgar santrallerine, çiplere, cebimizdeki telefonlardan, lazere, füzelere, savaş uçaklarına, elektrikli aletlere, cam sanayiinden nükleer teknolojiye kadar akla gelen her alanda bu nadir toprak elementleri olmazsa olmaz noktasında hayati önem taşıyordu.



F-35'leri dahi kaldırabilmek için bu nadir toprağa ihtiyaç vardı. Hatta Elon Musk'ın uzaya gönderdiği binlerce Starlink uydusu için dahi bu "TOPRAK" olmadan atmosfer aşılamıyordu.



Aşırı sıcaklığa, aşınmaya, korozyona karşı dayanıklı parçaların üretiminde ana malzemeydi.



1980'li yıllarda Çin'in o dönem Devlet Başkanı olan Deng Siaoping'in "Ortadoğu'nun petrolü varsa bizim de Nadir toprak elementlerimiz var"

sözünü o günlerde dünyada fazla anlayan yoktu. Çin'in teknolojide ve ekonomide bu toprak sayesinde bir dünya devi haline geldiğini dünya yıllar sonra kavrayabilecekti. Nitekim Amerikan kongresi son 10 yılda bu nadir toprak hakkında sayısız tasarıyı onaylayıp bunu bir "Ulusal Güvenlik" meselesi ilan etti. Çin gitti Grönland'da nadir toprak elementlerin üretimi hakkında imtiyaz haklarını satın aldı. ABD hemen müdahale edip, oradaki maden şirketine ortak oldu.



"Çin'e asla satamazsınız" diyerek ültimatom verdi. Trump Grönland'daki toprak elementlerine ortak olan şirketin sahibini Ticaret Bakanı yaptı.

Ve bu alanda bir "Toprak savaşı"nı başlattı. O elementler için şimdi Danimarka'ya "Grönland'ı ya bize satın ya da zorla alırız" diyor. Kanada Başkanı Trudeau "Trump bizi ABD'nin eyaleti yapma konusunda çok ciddi. Şaka yapmıyor" dedi. Önceki akşam televizyonda canlı yayına katılan Trump "Kanada bizim eyaletimiz olacak. Bu konuda ciddiyim" açıklamasını yaptı.



Kanada hem rezervleriyle hem de dünyadaki en gelişmiş nadir toprak elementleri araştırma projelerine ev sahipliği ile patlamış durumda. Trump geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'nın "Nadir element içeren toprakları" karşılığında Rusya'ya karşı askeri yardım sağlayabileceğini açıkladı.



"Onlarla, bize verdiklerimizi bu nadir elementlerle ve başka şeylerle güvence altına alacakları bir anlaşma yapmayı planlıyoruz.

Bedava silah yok. Ne koyduysak karşılığı ve eşitlenme olmalı" çağrısı yaptı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ise "Rusya nadir element içeren topraklarımızı ele geçirmeye çalışıyor. Doğal kaynaklarımızın yüzde 20'sini işgal ettiler. İlk olarak ABD'ye nadir element topraklarını ortak işletme konusunda plan sunduk" diye cevap verdi. Rusya'dan hemen "ABD Ukrayna'yı satın alıyor" açıklaması geldi.



Dijital çağın başlangıcında "Teknolojinin patlama yaşayacağı dönemin vazgeçilmezi nadir toprakları ele geçirme" savaşı patladı.



Çin, bu alanda dünyanın en büyük rezervlerine sahip. Ardından ikinci olarak Türkiye geliyor.



Dünya ayrıca yakın bir zamanda petrolden hidrojen enerjisine geçiyor. Karadeniz kıyılarımız hidrojen konusunda dünyanın yüzde 60'lık rezervlerine sahip. Teknolojinin vazgeçilmezi Bor'da da dünya lideriyiz.



Geleceğin dünyasında tedarikçi ve zenginler kulübünün önemli ülkesi Türkiye olacak.



Devlet aklı bunu görüyor ve terörü tamamen bitirmekten tutun, savunma sanayiimize kadar muazzam yatırımlar yapıyor.



Yarınların büyük savaşında devasa rezervlerimiz ile hedef olacağımız muhakkak.



Bizim muhalefet bunları bilmez, ABD Grönland'ı neden istiyor anlayamaz.



Devasa uçak gemisinden, savaş uçaklarımıza kadar önüne gelene saldırır, "Ne gerek var" der.



Çünkü onlar dünyaya kapalı, vizyonsuz, körü körüne Batı aşığı ittihatçı kafalar enflasyonu yaşıyor. Açıkça "Batı'dan aferin alacağız" diyenler,

Batı'nın sizden neler alacağını asla göremez. Hepsi asıl işi komedyenlik olan zavallı Zelensky gibi geliyor bana. Ya size?