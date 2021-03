Biz aileyiz

CORONA Amerika ve Avrupa'yı hayal edemeyeceğiniz şiddette vurdu.

Ruhsal olarak çöktüler.

Psikolojileri bozuldu. Bu durum da gayet normaldi.

Yüzyıllardır fakir ülkeleri sömürerek refaha boğulan ve gerçek anlamda sıkıntıyı yaşamayan bu ülkeler ilk kez terörle tanıştılar. Sokakları karıştı.

Caddelerde, banliyölerde, havaalanlarında bombalar patladı. Yüzlerce ölüyü sırtladılar. Dehşeti, korkuyu hemen yanıbaşlarında ilk kez hissettiler. Besledikleri ve üzerinden sömürü düzeni kurdukları terör onları evlerine kapattı. Terörle yüzleşmeyle birlikte yaraları sarmaya çalışırken bun defa da Corona patladı.

Ölümün sıcak yüzünü evlerinde hissettiler.

Delirdiler, tükenmişlikl sendromuna girdiler. Şu anda bedensel tükenmişlik hissi, duygusal tükenmişlik hissiyatı yaşıyorlar. Olumsuz düşüncelerin esiri oluyorlar.

Karamsarlıkta tavan yaptılar. Basit işleri bitimekte zorlanıyorlar. Geçimlerini sağladıkları işlerden soğudular. Umutsuzluğu üzerlerine elbise yaptılar.

Kendilerini değersiz hissediyor, unutkan, dalgın, mesleki özgüvenleri dibe vurmuş halde yaşıyorlar.

Geceleri uyuyamıyorlar.

Kabızlık ve ishal patlaması içinde tüm vücutlarında ağrılar hissediyor, kalp ve solunum güçlüğü çekiyorlar.

İntiharı düşünenler, şiddete meyledenler her geçen gün hızla artıyor. Tüm bunları hikaye olsun diye yazmıyorum. Yukarıda saydığımız tüm belirtiler Tükenmişlik Sendromu hastalığına ait.

BBC, Belçika'da yapılan bir araştırmayı tüm dünyaya duyurdu. Louvain Katolik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Moira Mikolajvzak ve Prof. Dr. Isabella Roskam'ın yaptığı "ebeveyn tükenmişliği" araştırması, 42 ülkede gerçekleştirildi. Araştırmadan bireyselliğin ön planda olduğu Batı toplumlarında anne ve babalar arasındaki "tükenmişlik sendromunun" oldukça yüksek olduğu sonucu çıktı..

Bilim dergisi Affective Science'ın yayınladığı araştırmaya göre, anne - babalar arasında tükenmişlik sendromunun en fazla görüldüğü ülke Belçika. Her 12 ebeveynden biri stres ve depresyon içinde. Listenin ikinci sırasına ABD'deki ebeveynler oturdu. ABD'deki anne ve babaların yüzde 8'i tükenmişlik sendromu girdabında.. Onları Polonya, Burundi, Fransa, Rusya, Finlandiya, İsviçre ve Hollanda'daki ebeveynler takip ediyor.

Tükenmişlik sendromundan en az etkilenenlerin ise Türkiye, Küba, Peru ve Tayland.

Araştırma sonuçları bu ülkelerdeki geniş aile ve mahalle kavramı ile dayanışma gibi kültürel farklılıklar ebeveynleri tükenmişliğe karşı daha fazla koruyor.

Dergi "Türkiye'de tükenmişlik sendromu aile kavramının yaygın olması nedeniyle yüzde sıfıra yakın" diyor.

Herşeyi Batı'dan bekleyen, Batı'dan medet uman ittihatçı kafalara rağmen "Önce Türkiye" diyenler tarafından yönetiliyoruz. Allah'a şükür zayıfların üzerine çökmeyen bir ecdadın torunlarıyız.

Kandan beslenmiyoruz.

Fakir ülkeleri sömürerek refah kovalamıyoruz.

Petrol-elmas-altın uğruna ülkeleri karıştırmıyoruz, milyonları öldürmüyoruz.

Ruhsal sağlımız yerinde, tükenmedik... Dünyada tüm ekonomiler küçülürken sadece Çin'le birlikte, Corona'ya rağmen her geçen gün daha da büyüyoruz.

Çünkü biz bir aileyiz.

Gücümüz bu...

